Почему смартфон выключается на морозе и как этого избежать

Вы узнаете:
- Почему телефон выключается при 30% заряда
- Чего делать с телефоном нельзя
Зимой многие сталкиваются с одинаковой проблемой: телефон внезапно выключается на морозе, даже если заряд показывает 20–30%. Это не поломка и не "заговор производителей", а следствие работы литий-ионного аккумулятора в холодных условиях.
Главред разбирался, почему смартфон разряжается на морозе и что можно сделать, чтобы он не отключался.
Почему аккумулятор телефона не любит холод
Почти все современные смартфоны работают от литий-ионных (Li-ion) батарей. При комнатной температуре они эффективны и стабильны. Но внутри такой батареи есть жидкий электролит, по которому движутся ионы лития, создавая энергию для работы устройства.
На морозе электролит загустевает, словно сироп в холоде, пишет phoneclinicrepair. Ионам становится труднее двигаться, растет внутреннее сопротивление батареи, а напряжение резко падает. Именно это и приводит к проблемам с питанием.
Почему телефон выключается при 30% заряда
Процент заряда на экране — это расчет алгоритма, а не точное измерение. Когда на холоде напряжение падает ниже безопасного минимума, смартфон "думает", что батарея разряжена полностью.
Чтобы защитить процессор и память от сбоев, система запускает аварийное отключение. На самом деле энергия в батарее еще есть — она просто временно "заблокирована" холодом.
Это проблема только iPhone или всех смартфонов?
Такое поведение характерно и для iPhone, и для Android. Разница лишь в деталях корпуса:
- iPhone чаще используют стекло и алюминий, которые быстро отдают тепло;
- многие Android-смартфоны имеют пластиковые или композитные панели, которые чуть лучше удерживают тепло.
Но химия аккумулятора одинакова — на сильном морозе выключиться может любой телефон.
Как избежать выключения телефона на морозе: рабочие советы
Держите телефон ближе к телу
Лучшее место — внутренний карман куртки или брюк. Тепло тела поддерживает батарею в рабочем диапазоне температур.Если телефон уже выключился, прижмите его к телу на 5 минут — часто после этого заряд "возвращается", и устройство снова включается.
Используйте чехол
Зимой чехол работает как куртка для смартфона. Лучше всего подходят:
- плотные силиконовые,
- кожаные,
- специальные термочехлы.
Они замедляют охлаждение аккумулятора и снижают риск внезапного отключения.
Снижайте нагрузку заранее
Перед выходом на мороз:
- включите режим энергосбережения;
- уменьшите яркость экрана;
- закройте тяжелые фоновые приложения.
Чем меньше нагрузка на батарею, тем стабильнее напряжение в холоде.
Используйте внешний аккумулятор
Подключенный power bank не только питает смартфон, но и слегка нагревает батарею изнутри, стабилизируя работу.
Важно: сам внешний аккумулятор тоже нужно держать в тепле.
Когда виноват не мороз, а износ батареи
Холод часто лишь выявляет проблему. Изношенный аккумулятор имеет повышенное сопротивление даже при плюсовой температуре. После 500 циклов зарядки (примерно 2 года) батарея заметно слабеет.
Если:
- максимальная емкость ниже 80%,
- телефон зимой выключается особенно быстро,
- реальным решением становится замена аккумулятора.
Чего нельзя делать категорически
Не грейте телефон феном или печкой автомобиля — резкий перепад температуры вызывает конденсат внутри корпуса и может повредить плату.
Не ставьте холодный телефон на зарядку сразу — это может необратимо повредить литий-ионную батарею. Дайте ему согреться 20–30 минут при комнатной температуре.
Об источнике: Phone Clinic Repair
Phone Clinic Repair — это британский сервис по ремонту смартфонов, планшетов и ноутбуков с сетью из примерно 16 ремонтных точек по всей Великобритании. Компания специализируется на экспресс-ремонте устройств таких марок, как Apple, Samsung, Google и др.: заменяет экраны, батареи, исправляет разъёмы, водяные повреждения и другие неисправности.
