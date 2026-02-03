Укр
Почему смартфон выключается на морозе и как этого избежать

Сергей Кущ
3 февраля 2026, 10:09
Такое поведение характерно и для iPhone, и для Android. Разница лишь в деталях корпуса.
Почему смартфон выключается на морозе
Почему смартфон выключается на морозе / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Почему телефон выключается при 30% заряда
  • Чего делать с телефоном нельзя

Зимой многие сталкиваются с одинаковой проблемой: телефон внезапно выключается на морозе, даже если заряд показывает 20–30%. Это не поломка и не "заговор производителей", а следствие работы литий-ионного аккумулятора в холодных условиях.

Главред разбирался, почему смартфон разряжается на морозе и что можно сделать, чтобы он не отключался.

Почему аккумулятор телефона не любит холод

Почти все современные смартфоны работают от литий-ионных (Li-ion) батарей. При комнатной температуре они эффективны и стабильны. Но внутри такой батареи есть жидкий электролит, по которому движутся ионы лития, создавая энергию для работы устройства.

На морозе электролит загустевает, словно сироп в холоде, пишет phoneclinicrepair. Ионам становится труднее двигаться, растет внутреннее сопротивление батареи, а напряжение резко падает. Именно это и приводит к проблемам с питанием.

Почему телефон выключается при 30% заряда

Процент заряда на экране — это расчет алгоритма, а не точное измерение. Когда на холоде напряжение падает ниже безопасного минимума, смартфон "думает", что батарея разряжена полностью.

Чтобы защитить процессор и память от сбоев, система запускает аварийное отключение. На самом деле энергия в батарее еще есть — она просто временно "заблокирована" холодом.

Это проблема только iPhone или всех смартфонов?

Такое поведение характерно и для iPhone, и для Android. Разница лишь в деталях корпуса:

  • iPhone чаще используют стекло и алюминий, которые быстро отдают тепло;
  • многие Android-смартфоны имеют пластиковые или композитные панели, которые чуть лучше удерживают тепло.

Но химия аккумулятора одинакова — на сильном морозе выключиться может любой телефон.

Как ускорить зарядку телефона
Как ускорить зарядку телефона / Инфографика Главред

Как избежать выключения телефона на морозе: рабочие советы

Держите телефон ближе к телу

Лучшее место — внутренний карман куртки или брюк. Тепло тела поддерживает батарею в рабочем диапазоне температур.Если телефон уже выключился, прижмите его к телу на 5 минут — часто после этого заряд "возвращается", и устройство снова включается.

Используйте чехол

Зимой чехол работает как куртка для смартфона. Лучше всего подходят:

  • плотные силиконовые,
  • кожаные,
  • специальные термочехлы.

Они замедляют охлаждение аккумулятора и снижают риск внезапного отключения.

Снижайте нагрузку заранее

Перед выходом на мороз:

  • включите режим энергосбережения;
  • уменьшите яркость экрана;
  • закройте тяжелые фоновые приложения.

Чем меньше нагрузка на батарею, тем стабильнее напряжение в холоде.

Используйте внешний аккумулятор

Подключенный power bank не только питает смартфон, но и слегка нагревает батарею изнутри, стабилизируя работу.

Важно: сам внешний аккумулятор тоже нужно держать в тепле.

Когда виноват не мороз, а износ батареи

Холод часто лишь выявляет проблему. Изношенный аккумулятор имеет повышенное сопротивление даже при плюсовой температуре. После 500 циклов зарядки (примерно 2 года) батарея заметно слабеет.

Если:

  • максимальная емкость ниже 80%,
  • телефон зимой выключается особенно быстро,
  • реальным решением становится замена аккумулятора.

Чего нельзя делать категорически

Не грейте телефон феном или печкой автомобиля — резкий перепад температуры вызывает конденсат внутри корпуса и может повредить плату.

Не ставьте холодный телефон на зарядку сразу — это может необратимо повредить литий-ионную батарею. Дайте ему согреться 20–30 минут при комнатной температуре.

Об источнике: Phone Clinic Repair

Phone Clinic Repair — это британский сервис по ремонту смартфонов, планшетов и ноутбуков с сетью из примерно 16 ремонтных точек по всей Великобритании. Компания специализируется на экспресс-ремонте устройств таких марок, как Apple, Samsung, Google и др.: заменяет экраны, батареи, исправляет разъёмы, водяные повреждения и другие неисправности.

