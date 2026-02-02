Доллар внезапно взлетел, а евро пошел на спад: новый курс валют на 3 февраля

Национальный банк Украины пересмотрел стоимость иностранных валют на 3 февраля.

Курс валют в Украине на 3 февраля

На вторник, 3 февраля, Национальный банк Украины повысил курс доллара США. В то же время евро и польский злотый подешевели. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Курс доллара США установлен на уровне 42,97 грн/долл., что выше показателя 2 февраля (42,81 грн/долл.). Таким образом, американская валюта подорожала почти на 16 копеек.

В то же время курс евро снизился. НБУ установил его на уровне 50,91 грн/евро против 51,02 грн/евро днем ранее. Европейская валюта подешевела примерно на 11 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 43,09/43,12 грн/долл., а евро - 50,90/50,94 грн/евро.

Курс злотого на 3 февраля

Польский злотый также снизился в цене. Его курс установлен на уровне 12,07 грн/злотый, что ниже показателя 2 февраля (12,12 грн/злотый). Злотый подешевел примерно на 5 копеек.

Что будет с курсом валют до конца зимы - прогноз

Экономист Александр Хмелевский прогнозирует, что в феврале 2026 года курс гривни к основным иностранным валютам будет оставаться относительно стабильным. После текущей коррекции доллар будет колебаться в пределах 42,5-43,5 грн, а евро - 50-52,5 грн.

По его словам, в феврале спрос на валюту в Украине будет умеренным, а Национальный банк имеет достаточные международные резервы, чтобы поддерживать курсовую стабильность. В то же время эксперт предупредил, что закрепление доллара выше отметки 43,5 грн может спровоцировать новую волну девальвации гривны.

Как сообщал Главред, на 2 февраля Национальный банк Украины немного укрепил гривню. Курс доллара установлен на уровне 42,81 грн, что на 4 копейки меньше, чем в конце прошлой недели.

По словам президента Ассоциации украинских банков Андрея Дубаса, гривняотносительно стабильна по отношению к доллару, однако слабеет по отношению к евро из-за глобальных экономических факторов. В январе курс доллара колебался в пределах 42,35-43,41 грн, а евро вырос с 49,79 до 51,23 грн.

В то же время в 2026 году существенных колебаний курса гривни не прогнозируется. Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак пояснил, что стабильность на валютном рынке обеспечивают международная финансовая поддержка и достаточное финансирование армии.

Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) — центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины — гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

