Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Резкий рост цен на АЗС: будет ли новое подорожание и чего ждать украинцам

Алексей Тесля
19 марта 2026, 16:45
В Украине фиксируют подорожание основных видов топлива — дизеля, бензина и автогаза.
В Украине растут цены на бензин

Вы узнаете:

  • Максимальное подорожание топлива на заправках
  • Есть ли вероятность рекордных цен по 100 грн/литр
  • Причина роста цен и паники на рынке

На украинских АЗС зафиксировано подорожание основных видов топлива — дизеля, бензина и автогаза, говорится в материале Главреда.

В среднем цены увеличились примерно на 1 гривну за литр, хотя бензин до этого несколько дней держался на прежнем уровне. Такие выводы сделали аналитики портала Энергореформа.

Максимальные цены на заправках

На сегодняшний день верхние ценовые показатели выглядят так:

  • дизельное топливо достигает почти 81 грн/л, а премиальный дизель — около 84 грн/л;
  • автогаз приближается к отметке 46 грн/л;
  • бензин А-95 стартует примерно от 68,9 грн/л, при этом в отдельных сетях уже приближается к 75 грн/л.

Возможный рост цен: мнение эксперта

Руководитель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин считает, что ситуация на Ближнем Востоке может спровоцировать более серьёзное подорожание. По его оценке, бензин и дизель способны прибавить ещё до 14–15 грн за литр, а автогаз — до 20 грн.

Эксперт связывает риски с нестабильностью поставок и возможными ограничениями на мировом рынке, что может вызвать дополнительные меры безопасности при транспортировке энергоресурсов.

Цены на бензин в Украине инфографика
/ Инфографика: Главред

Подорожает ли топливо до 100–150 грн

Глава энергетического комитета парламента Андрей Герус заявил, что резкий скачок цен до 100–150 грн за литр маловероятен. По его словам, подобные слухи не имеют под собой реальных оснований.

Он отметил, что в случае серьёзных перебоев государство может задействовать резервные запасы топлива, что позволит удержать рынок от резких скачков.

Есть ли основания для паники: мнение экспертов

Рост цен на АЗС объясняется ожиданием более дорогих поставок в будущем. Однако часть экспертов задаётся вопросом, насколько оправдано повышение стоимости уже сейчас, если текущие запасы закупались по более низким ценам.

При необходимости государство может повлиять на рынок через собственные сети заправок, усилив конкуренцию и сдержав рост цен.

Позиция правительства

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что на данный момент дефицита топлива нет, а ажиотаж постепенно снижается. По её словам, крупнейшие операторы подтвердили достаточные запасы ресурса, а власти совместно с рынком работают над стабилизацией ситуации.

Кроме того, с 20 марта украинцы смогут получить частичную компенсацию расходов на топливо в рамках государственной программы "Национальный кешбэк".

Screenshot
/ Facebook/KabminUA

Возможны ли снижения цен

По оценке Дмитрий Леушкин, стоимость топлива может вернуться к более низким уровням, если стабилизируются мировые цены на нефть. В частности, при возвращении нефти к отметке около 60 долларов за баррель, цены в Украине могут приблизиться к прежним значениям.

Смотрите видео - новые цены на АЗС:

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

АЗС бензин дизтопливо
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
17:11Война
16:45Экономика
РФ хочет запускать ракеты Х-101 без самолетов: украинцев предупредили о новой угрозе

РФ хочет запускать ракеты Х-101 без самолетов: украинцев предупредили о новой угрозе

16:31Война
Популярное

Ещё
Не Мазепа и не Сагайдачный: историк раскрыл настоящие фамилии украинских гетманов

Не Мазепа и не Сагайдачный: историк раскрыл настоящие фамилии украинских гетманов

Резкий рост стоимости топлива: украинцам назвали сроки повышения цен на АЗС

Резкий рост стоимости топлива: украинцам назвали сроки повышения цен на АЗС

Почему легендарные молочные "треугольники" в СССР на самом деле оказались провалом

Почему легендарные молочные "треугольники" в СССР на самом деле оказались провалом

Гороскоп Таро на апрель 2026: Овнам - проблема, Тельцам - деньги, Близнецам - любовь

Гороскоп Таро на апрель 2026: Овнам - проблема, Тельцам - деньги, Близнецам - любовь

Алла Борисовна знает: в РФ раскрыли правду о "тайной" жизни Галкина

Алла Борисовна знает: в РФ раскрыли правду о "тайной" жизни Галкина

Последние новости

17:20

"Богачи будущего": эксперт сказал, какие профессии останутся вне власти ИИ

17:19

Солнце и тепло на паузе: в Тернопольской области задержится облачная погода

17:11

Резкое усиление мобилизации и облавы в Украине — ТЦК и СП выступили с заявлением

16:48

Важно сделать весной: один ингредиент спасает от мух и личинок в мусореВидео

16:45

Резкий рост цен на АЗС: будет ли новое подорожание и чего ждать украинцамВидео

Россияне залатают дыры и усилят давление на Украину: Андрусив — об ослаблении санкций СШАРоссияне залатают дыры и усилят давление на Украину: Андрусив — об ослаблении санкций США
16:31

РФ хочет запускать ракеты Х-101 без самолетов: украинцев предупредили о новой угрозе

16:27

Мокрый снег с дождем налетит на Львовщину: когда погода резко изменится

16:10

Жизнь забурлит новыми красками: три знака зодиака окажутся на вершине счастья

16:09

"Прекрасный мужчина": Леся Никитюк раскрыла своего "сводника"

Реклама
15:53

Россия усилит давление: военный удивил прогнозом о сроках окончания войны

15:53

Девушка заглянула в мусор возле церемонии "Оскар" и унесла нечто ценноеВидео

15:43

Доллар внезапно взлетел, а евро обвалился: свежий курс валют на 20 марта

15:20

Зачем водители заворачивают ключи от машины в фольгу: объяснение удивит многих

15:11

"Никогда не мог ненавидеть": 100-летний голливудский актер назвал секрет долголетия

15:10

Секретный трюк садоводов перед посадкой заставляет цветы расти быстрее

14:59

"Живу в молчании": Лина Костенко впервые за долгое время высказалась стихом

14:57

Гороскоп Таро на завтра 20 марта: Раку - признаваться, Льву - не останавливаться

14:56

Цена уже под 100 гривен: в Украине рекордно дорожает один продукт

14:52

В воздух взлетели топ-цели в Крыму и еще в двух областях: Генштаб раскрыл детали

14:13

Семья бежала из дома: их терроризировали "неизвестные чудовища"

Реклама
14:11

Зачем опытные хозяйки дают тесту "отдохнуть" - важная хитрость

14:08

Ищут замену Starlink: в ISW раскрыли новую опасную тактику РФ с дронами "Молния"

14:05

Что вытеснит черный из гардероба: какой цвет станет новой базой

14:02

Блеск без разводов за копейки: чем отмыть лобовое стекло авто до идеалаВидео

13:44

Почему 20 марта нельзя завидовать и осуждать других: какой церковный праздник

13:43

Оккупантов выбили из нор: бойцы ГУР провели успешную операцию на Запорожье

13:30

"В машину влетело": Андрей Джеджула с ребенком попали в ДТПВидео

13:25

Новые заморозки атакуют Полтавщину: синоптики назвали дату изменения температуры

12:58

Не только "Такси" и "Перевозчик": лучшие фильмы Люка Бессона

12:52

Орбан готов поддержать Украину, но есть одно условие: чего хочет Венгрия

12:46

Шикарный весенний салат, который готовится 5 минут — рецепт без заморочек

12:45

Путин "исчез" из Кремля после ликвидации Хаменеи: СМИ раскрыли причину

12:45

Иглесиас похвастался фото взрослых детей от Курниковой

12:41

День весеннего равноденствия 20 марта: что обязательно нужно сделать в этот день

12:30

Ровенскую область накроет прохлада: синоптики предупреждают об изменении погоды

12:28

Чем кормить собаку кроме мяса: список безопасных овощей

12:27

Китайский гороскоп на завтра, 20 марта: Быкам - конфликты, Кроликам - лишения

11:57

Почти 600 гривен на ценнике: в Украине внезапно подорожали популярные продукты

11:54

"Покровск потерян": эксперт признался, когда РФ может полностью захватить город

11:52

"У меня плохие новости": беседа мужчины с коровами стала вирусной в СетиВидео

Реклама
11:35

"Мне уйти?": скандальная выходка Приходько попала на видеоВидео

11:11

Дроны массированно атаковали химзавод в РФ - крупнейший производитель удобрений

11:01

Лине Костенко 96: самые сильные цитаты украинской писательницыВидео

10:59

Станет проблемой для РФ: эксперт оценил, куда будет бить новая украинская баллистика

10:56

Дроны долетели до Крыма: атаковано предприятие по ремонту ПВО, подробности

10:52

Гороскоп на завтра, 20 марта: Львам - трудности, Скорпионам - счастье

10:45

"Прилет" по многоэтажке, разрушены квартиры: свежие подробности атаки на ОдессуФото

10:29

"Сыт по горло": Меган Маркл довела генерального директора Netflix

10:09

"В нетрезвом состоянии": Дан Балан испортил свадьбу известного блогераВидео

10:05

Ударил 6-балльный шторм: Украину накрыла мощная магнитная буря

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения, кумС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Регионы
Новости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости Сум
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять