Резкий рост цен на АЗС: будет ли новое подорожание и чего ждать украинцам

В Украине фиксируют подорожание основных видов топлива — дизеля, бензина и автогаза.

В Украине растут цены на бензин

На украинских АЗС зафиксировано подорожание основных видов топлива — дизеля, бензина и автогаза, говорится в материале Главреда.

В среднем цены увеличились примерно на 1 гривну за литр, хотя бензин до этого несколько дней держался на прежнем уровне. Такие выводы сделали аналитики портала Энергореформа.

Максимальные цены на заправках

На сегодняшний день верхние ценовые показатели выглядят так:

дизельное топливо достигает почти 81 грн/л, а премиальный дизель — около 84 грн/л;

автогаз приближается к отметке 46 грн/л;

бензин А-95 стартует примерно от 68,9 грн/л, при этом в отдельных сетях уже приближается к 75 грн/л.

Возможный рост цен: мнение эксперта

Руководитель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин считает, что ситуация на Ближнем Востоке может спровоцировать более серьёзное подорожание. По его оценке, бензин и дизель способны прибавить ещё до 14–15 грн за литр, а автогаз — до 20 грн.

Эксперт связывает риски с нестабильностью поставок и возможными ограничениями на мировом рынке, что может вызвать дополнительные меры безопасности при транспортировке энергоресурсов.

Подорожает ли топливо до 100–150 грн

Глава энергетического комитета парламента Андрей Герус заявил, что резкий скачок цен до 100–150 грн за литр маловероятен. По его словам, подобные слухи не имеют под собой реальных оснований.

Он отметил, что в случае серьёзных перебоев государство может задействовать резервные запасы топлива, что позволит удержать рынок от резких скачков.

Есть ли основания для паники: мнение экспертов

Рост цен на АЗС объясняется ожиданием более дорогих поставок в будущем. Однако часть экспертов задаётся вопросом, насколько оправдано повышение стоимости уже сейчас, если текущие запасы закупались по более низким ценам.

При необходимости государство может повлиять на рынок через собственные сети заправок, усилив конкуренцию и сдержав рост цен.

Позиция правительства

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что на данный момент дефицита топлива нет, а ажиотаж постепенно снижается. По её словам, крупнейшие операторы подтвердили достаточные запасы ресурса, а власти совместно с рынком работают над стабилизацией ситуации.

Кроме того, с 20 марта украинцы смогут получить частичную компенсацию расходов на топливо в рамках государственной программы "Национальный кешбэк".

Возможны ли снижения цен

По оценке Дмитрий Леушкин, стоимость топлива может вернуться к более низким уровням, если стабилизируются мировые цены на нефть. В частности, при возвращении нефти к отметке около 60 долларов за баррель, цены в Украине могут приблизиться к прежним значениям.

Больше новостей:

