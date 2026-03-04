При негативном сценарии - 100 грн: Леушкин - о том, когда подешевеет топливо на АЗС

Уже на этой неделе США могут принять меры, которые стабилизируют мировые рынки, после чего цены на АЗС могут снизиться, считает эксперт.

За две недели топливо может подорожать до 15 гривен - Леушкин / Коллаж: Главред

Эскалация на Ближнем Востоке в марте 2026 года уже отразилась на украинском рынке топлива. Из-за угрозы перебоев с поставками нефти и сжиженного газа мировые котировки резко пошли вверх, а вместе с ними — и оптовые цены в Украине. В результате на АЗС начали переписывать ценники на бензин, дизель и автогаз.

В интервью Главреду руководитель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин рассказал, насколько длительным будет это подорожание, стоит ли ожидать новых скачков и от чего зависит дальнейшая динамика.

Основная причина того, что сейчас повысились цены на топливо и газ — это ситуация на Ближнем Востоке. Речь идет о долгосрочной тенденции, и как долго мы можем наблюдать такие колебания?

Можно открыть сайты, где отображается движение кораблей, на которых будет видно, что Ормузский пролив пуст — судоходство фактически остановилось. Когда оно снова поплывет, знает, пожалуй, Марко Рубио, который накануне сказал, что существует определенный план по снижению цен, и один из пунктов — это уничтожение иранского флота. Хотя я не очень верю, что это сработает, но такое заявление прозвучало. Возможно, еще Трамп что-то знает о том, когда ситуация стабилизируется.

Пока там ничего не движется, будет паника. И это произошло на мировом рынке, а не только в Украине.

До каких пределов может вырасти цена? На панике она может подскочить и до 100 гривен за литр. Все будет зависеть от того, как быстро ситуация деэскалируется. Хотя в 100 гривен я не очень верю, но 70-75 гривен за литр уже просматриваются.

Аналогичная ситуация и с газом. Помните, как все было в начале полномасштабной войны в Украине? Паника, шок, ажиотаж. Вот такая же паника сейчас в мире. Паника не контролируется и не поддается точному расчету. Это невозможно просчитать, потому что это эмоциональная реакция рынка. Мировая паника связана со страхом дефицита нефти: около 20% мировых объемов (каждый пятый баррель) проходит через этот регион. Если эти объемы выпадают, это сразу существенно влияет на рынок.

Но ведь паника по поводу повышения цены должна касаться будущих закупок – почему дорожают уже имеющиеся запасы?

Понимаете, весь рынок работает по формуле формирования цены — от сегодняшней стоимости нефти, от которой уже "танцует" и цена на газ и нефтепродукты.

Если посмотреть на это с точки зрения трейдера: представим, что сегодня вам нужно продать 100 литров топлива и на вырученные средства снова купить 100 литров. Если же вы продадите сегодня 100 литров по вчерашней цене, а завтра будете покупать по новой, более высокой, — вы просто прогорите. Ваш бизнес очень быстро свернется. Именно поэтому все трейдеры работают по цене онлайн — той, которая есть на рынке сейчас.

Главное, чтобы "литры остались литрами": продать 100 литров, завтра купить те же 100 литров и зафиксировать свою прибыль за счет маржи. Поэтому остатки, которые есть сейчас, уже продаются по той цене, которая сформировалась на мировом, а точнее — на оптовом рынке.

В зависимости от того, как долго продлится война на Ближнем Востоке, насколько серьезно может измениться цена на топливо в Украине?

По состоянию на 3 марта, мы видели оптовую цену около 66 грн. Обычно к оптовой цене нужно добавить 15-16 грн, чтобы получить розничную цену в крупных сетях — например, на ОККО или WOG. То есть это ориентировочно 81 грн.

Фактически цена на уровне около 81 грн уже сформировалась, но до розничного рынка она "добежит" постепенно, примерно за две недели. Это также ответ на вопрос об остатках: часть топлива была закуплена дешевле, и сейчас к нему добавляются новые, более дорогие партии. Соответственно, средняя цена в резервуарах постепенно растет, и именно поэтому повышается розничная цена.

Если, например, в течение двух недель ситуация не изменится — ни в сторону роста, ни в сторону снижения закупочной цены, — то на ОККО это может быть около 81 грн, а на других сетях, таких как AMIC или БРСМ, — примерно 77-78 грн. Цена на дизель или А-95 может отличаться на 2-3 грн — сейчас это трудно точно просчитать из-за нестабильности и переменных наценок.

Автогаз за последние дни тоже немного подорожал — примерно на 2 гривны за последние дни. Сейчас его цена около 40 грн. Насколько цена может удержаться на этом уровне, учитывая, что европейские цены также выросли? Как это коррелируется?

Очень мощный игрок на мировом газовом рынке — Катар. Сейчас он отключен от мирового рынка, это может вызвать довольно резкий скачок цен в мире и в дальнейшем. Поэтому в отношении газа прогнозы менее оптимистичны, чем в отношении дизеля или бензина. Если по бензину и дизелю можно говорить о потенциальном росте примерно на 14-15 гривен (при условии, что ситуация останется такой, как сейчас), то по газу — это может быть плюс 20 гривен. То есть рост действительно может быть более ощутимым.

Но сейчас делать апокалиптические прогнозы сложно. Многое зависит от того, останется ли ситуация в таком же состоянии. Впрочем, вряд ли ее оставят без реакции. Вероятно, в ближайшее время мы услышим заявления из США — возможно, о сопровождении танкеров военными кораблями, об усилении защиты от обстрелов или других мерах безопасности.

Рост цен — это проблема не только Украины, но и всего мира. И важно, что в США также ощутимо подорожание, а накануне выборов для Трампа это политически чувствительный вопрос. Поэтому, очевидно, будут определенные ответные шаги. Сложно представить, что такая ситуация развивается без расчета возможных последствий, в частности в случае перекрытия Ормузского пролива. Определенные сценарии реагирования, вероятно, есть — просто их еще не реализовали. Когда они будут внедрены, это может повлиять на цену.

Я считаю, что в ближайшее время, возможно уже на этой неделе, мы увидим определенные решения. Поэтому я бы пока не делал апокалиптических прогнозов вроде 70 грн за бензин или 60 грн за газ. Мы еще не увидели реальных ответных шагов, а они, надеюсь, будут.

Цены на АЗС могут снизиться, но вряд ли вернутся к уровню 64-65 гривен / коллаж: Главред, фото: УНИАН

То есть, подводя итог: нынешнее повышение вызвано именно боевыми действиями на Ближнем Востоке, и от их интенсивности будет зависеть дальнейшая динамика цен?

Да. И еще больше — от того, какие именно меры противодействия будут введены. Будет ли это военное сопровождение танкеров, усиление противовоздушной обороны или уничтожение пусковых установок баллистических ракет — что-то должно произойти. Оставлять ситуацию в нынешнем виде невозможно.

Некоторые эксперты говорят, что значительного скачка может и не быть, ведь запасы есть. Возможно ли снижение цен в будущем? Насколько серьезным может быть "откат"?

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно сначала понять, насколько именно вырастут цены. Пока мы не знаем масштаба повышения, сложно прогнозировать масштабы снижения.

Если, например, цена достигнет 80 грн, то теоретически она может откатиться до 70. Но вряд ли вернется к уровню прошлой недели — 64-65 грн. Обычно откат составляет не более 50% от роста, но это не математическая формула. Здесь работает фактор паники, а ее невозможно точно рассчитать.

Вспомните топливный кризис 2022 года: тогда бензин одновременно продавался и по 75, и по 55 грн. Почему так? Потому что топливо — это товар с неэластичным спросом, как соль или лекарства. Его будут покупать по любой цене, потому что людям нужно ездить. Это уже вопрос макроэкономики.

Именно поэтому рассчитать масштаб паники невозможно. А значит, невозможно точно спрогнозировать и то, насколько цены впоследствии откатятся.

О персоне: Дмитрий Леушкин Дмитрий Леушкин — основатель украинской группы компаний Prime, которая занимается транспортными и логистическими услугами. Бизнесмен открыл первые пять собственных АЗС для собственного и партнерского транспорта в 2015 году.

