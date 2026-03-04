ISW оценил контрнаступление Украины: ВСУ вернули много территорий

Украина впервые с 2023 года вернула больше территорий, чем утратила.

Украина впервые с 2023 года вернула больше территорий, чем утратила / Коллаж: Главред, фото: 157 отдельная механизированная бригада, 27 отдельная артиллерийская бригада

Кратко:

С 1 января 2026 года ВСУ вернули под контроль около 257 кв км

Российские силы, вероятно, сосредоточатся на стабилизации обороны

Во второй половине февраля 2026 года украинская армия впервые со времени летнего контрнаступления 2023 года продемонстрировала положительную динамику на фронте: освобождено больше территории, чем потеряно. Об этом сообщается в свежем отчете Института изучения войны (ISW).

По данным аналитиков, с 1 января 2026 года Силы обороны Украины вернули под контроль около 257 квадратных километров. В период с 14 по 20 февраля чистый прирост составил почти 33 кв. км, а с 21 по 27 февраля - около 57 кв. км.

В последний раз подобная динамика фиксировалась летом 2023 года во время масштабного контрнаступления. Тогда, согласно оценкам ISW, украинские войска освободили 377 кв. км в июне, 257 кв. км в июле и 1,47 кв. км в сентябре.

Эксперты также подчеркивают, что используемая методология картографирования может занижать реальные достижения Украины. Дело в том, что аналитики фиксируют максимальные оценки продвижения российских сил и корректируют данные лишь после появления достаточного количества подтверждений из открытых источников о потере ими контроля над позициями.

Кроме того, линия фронта остается нестабильной и фрагментированной, что усложняет точную оценку фактического контроля над территориями. Несмотря на различия между данными украинской стороны и оценками ISW, аналитики считают февральские успехи Украины в 2026 году значимыми.

В то же время эксперты не ожидают, что локальные контратаки перерастут в масштабное наступление. По их мнению, российские силы, вероятно, сосредоточатся на стабилизации обороны.

Тем не менее в ISW отмечают: недавние продвижения украинской армии нарушили планы России по подготовке к весенне-летней кампании 2026 года и вынудят российские войска сначала укрепить оборонительные рубежи, прежде чем предпринимать попытки вернуть утраченные позиции.

Сколько времени нужно РФ, чтобы захватить Донбасс: мнение аналитиков

При сохранении текущей динамики РФ понадобится более двух лет, чтобы полностью оккупировать Донецкую область. Об этом заявил соучредитель мониторингового проекта DeepState Руслан Микула.

На данный момент под контролем Сил обороны Украины остается около 21,5% Донецкой области.

По словам Руслана Микулы, именно темпы продвижения в 2025 году можно считать показательными для дальнейших прогнозов. Если они сохранятся на нынешнем уровне, российской армии потребуется не менее 742 дней, то есть около двух лет, чтобы полностью захватить Донецкую область.

Ситуация на фронте - последние новости по теме

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

