Угроза тактического обрушения: РФ пошла на прорыв, названо "горячее" направление

Главное:
- РФ активизировала наступательные действия на Южно-Слобожанском участке
- Основные попытки прорыва врага фиксировались в районе Волчанска
За последние сутки подразделения армии РФ активизировали наступательные действия на Южно-Слобожанском участке фронта.
Враг пытается воспользоваться численным перевесом. Об этом говорится в оперативной информации Объединённых сил.
По данным сводки, основные попытки прорыва фиксировались в районе Волчанска, а также в направлениях Графского, Волчанских Хуторов и Зыбино. Дополнительно противник предпринимал атаки в сторону Дегтярного и Круглого.
Украинские военные продолжают сдерживать давление и проводят необходимые действия, чтобы не допустить ухудшения обстановки на этом направлении.
Бои у Волчанска: данные военных
По словам начальника управления коммуникаций группировки Объединённых сил Виктора Трегубова, подразделения армии РФ систематически предпринимают попытки пересечения границы и сумели закрепиться на ограниченном участке местности между Волчанском и Купянском в Харьковской области.
Ранее сообщалось о том, что российские оккупанты продвинулись в Волчанске. Армия РФ достигла определенных тактических успехов на участках фронта возле Волчанска на Харьковщине.
Напомним, ранее сообщалось о том, что россияне продвинулись в Волчанске и пытаются закрепиться на руинах. Украинские защитники удерживают позиции в южных и западных районах Волчанска.
Как сообщал Главред, армии страны-агрессора России удалось продвинуться в Волчанске, а также вблизи близлежащих населенных пунктов на Харьковщине.
Что за город Волчанск?
Волчанск – город в Украине, Чугуевском районе Харьковской области, центр Волчанской городской общины, бывший районный центр одноименного района. Согласно данным по состоянию на 2022 год, в городе проживало около 3500 человек, пишет Википедия.
