Угроза тактического обрушения: РФ пошла на прорыв, названо "горячее" направление

В Объединенных силах рассказали, где фиксировались основные попытки прорыва РФ.

https://glavred.info/ukraine/ugroza-takticheskogo-obrusheniya-rf-poshla-na-proryv-nazvano-goryachee-napravlenie-10733342.html Ссылка скопирована

ВСУ сдерживают натиск РФ / Коллаж: Главред, фото: 22 ОМБр

Главное:

РФ активизировала наступательные действия на Южно-Слобожанском участке

Основные попытки прорыва врага фиксировались в районе Волчанска

За последние сутки подразделения армии РФ активизировали наступательные действия на Южно-Слобожанском участке фронта.

Враг пытается воспользоваться численным перевесом. Об этом говорится в оперативной информации Объединённых сил.

видео дня

По данным сводки, основные попытки прорыва фиксировались в районе Волчанска, а также в направлениях Графского, Волчанских Хуторов и Зыбино. Дополнительно противник предпринимал атаки в сторону Дегтярного и Круглого.

Украинские военные продолжают сдерживать давление и проводят необходимые действия, чтобы не допустить ухудшения обстановки на этом направлении.

/ Инфографика: Главред

Бои у Волчанска: данные военных

По словам начальника управления коммуникаций группировки Объединённых сил Виктора Трегубова, подразделения армии РФ систематически предпринимают попытки пересечения границы и сумели закрепиться на ограниченном участке местности между Волчанском и Купянском в Харьковской области.

Бои за Волчанск - новости по теме

Ранее сообщалось о том, что российские оккупанты продвинулись в Волчанске. Армия РФ достигла определенных тактических успехов на участках фронта возле Волчанска на Харьковщине.

Напомним, ранее сообщалось о том, что россияне продвинулись в Волчанске и пытаются закрепиться на руинах. Украинские защитники удерживают позиции в южных и западных районах Волчанска.

Как сообщал Главред, армии страны-агрессора России удалось продвинуться в Волчанске, а также вблизи близлежащих населенных пунктов на Харьковщине.

Читайте также:

Что за город Волчанск? Волчанск – город в Украине, Чугуевском районе Харьковской области, центр Волчанской городской общины, бывший районный центр одноименного района. Согласно данным по состоянию на 2022 год, в городе проживало около 3500 человек, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред