Угроза нависла над тремя городами: известны следующие цели россиян на фронте

Аналитик говорит, что прорыв россиян создаст большие проблемы для ВСУ.

https://glavred.info/front/ugroza-navisla-nad-tremya-gorodami-izvestny-sleduyushchie-celi-rossiyan-na-fronte-10721312.html Ссылка скопирована

Цели россиян на фронте / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, 4 отдельная танковая бригада

Главное из заявления аналитика:

После Покровска россияне могут пойти на Константиновку

Враг хочет прорваться к Славянско-Краматорской агломерации

Россия будет пытаться установить контроль над Донецкой областью

Если стране-агрессору России удастся полностью захватить Покровск, то ее следующей целью станет Константиновка. Об этом в интервью Главреду рассказал военно-политический аналитик, соучредитель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев.

По его словам, россияне будут прорываться к Славянско-Краматорской агломерации.

видео дня

"В первую очередь под ударом будет Константиновка, потому что этот город расположен в низине, а россияне контролируют господствующие высоты в Торецке и Часовом Яру. Это создаст большие проблемы для нас: прежде всего с логистикой, но и с удержанием позиции вообще. То есть Константиновка под мощным огневым контролем врага, поэтому ее трудно будет удержать", - подчеркнул он.

Аналитик добавил, что также под угрозой будет Северск, ведь бои уже идут в окрестностях города.

"Россияне будут пытаться прорваться с фланга, чтобы окружить наши подразделения в агломерации", - говорит Снегирев.

В то же время, третий город, который россияне точно дальше будут пытаться взять, - это Лиман.

"Хочу подчеркнуть, что прежде всего Россия будет пытаться установить контроль над Донецкой областью. Не Запорожской, не Сумской и не Харьковской - активизация подразделений врага там является отвлечением наших резервов и применением "тактики тысячи порезов". А основное направление - Константиновка, Северск, Лиман", - говорится в заявлении.

Эксперт отметил, что до Лимана всего 2,5 км, и это ключевой автологистический хаб. К тому же для россиян установление контроля над Лиманом будет иметь большое политико-идеологическое значение, поскольку город был деоккупирован в результате успешного контрнаступления наших войск.

"Поэтому российские войска будут пытаться прорываться к этой агломерации, это очень нужно России", - подытожил он.

Лиман / Инфографика: Главред

Могут ли ВСУ выйти из Покровска

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан заявил, что если ВСУ уйдут из Покровска, то у россиян появится возможность планировать движение на город Днепр.

"Пока мы контролируем Покровск, или как минимум покровский рубеж, у противника нет стратегической перспективы идти на Днепр, он даже планировать такое не будет. Если же мы отойдем от Покровска, то мы фактически пригласим российские войска в Днепропетровскую область", - считает он.

Покровск / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости Украины

Как сообщал Главред, оккупанты распространили ложь о якобы захвате одного из сел возле Гуляйполя. Однако, в Генеральном штабе ВСУ заявили, что российская пропаганда сейчас очень активно распространяет фейки.

Аналитики DeepState зафиксировали продвижение оккупантов в Донецкой области. Также россиянам за последние сутки удалось продвинуться в Волчанске и вблизи близлежащих населенных пунктов на Харьковщине.

Политолог и майор ВСУ Андрей Ткачук сказал, что сейчас наибольшее количество боестолкновений на фронте приходится на город Покровск, где ситуация является особенно сложной и угрожающей. Доставка необходимого обеспечения в Мирноград затруднена, что делает логистику чрезвычайно проблематичной.

Читайте также:

О персоне: Дмитрий Снегирев Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) - эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело". Выступает на радио, телевидении и Интернет-ресурсах в качестве эксперта по военной и политической тематике.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред