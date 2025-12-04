После Покровска Путин бросит войска на три города, и удержать их Украине будет сложно – Снегирев

В чем секрет стойкости Покровска, захватит ли его Россия до нового года, и какие города станут новыми целями российских войск, рассказал Дмитрий Снегирев.

У Украины нет шансов полностью восстановить контроль над Покровском, но до нового года город выстоит – Снегирев / Коллаж: Главред

Глава Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил российскому диктатору Владимиру Путину о том, что Покровск захвачен, а в покровско-мирноградском "кармане" войска РФ окружили 31 украинский батальон (более 5 тысяч украинских защитников). Но этот доклад оказался ложью. Генштаб Вооруженных сил Украины опроверг полный захват Покровска и подчеркнул, что бои за город продолжаются, хотя ситуация там сложная.

Более того, эта сказка Герасимова для Путина возмутила своей наглой ложью даже так называемых зет-блогеров, которые заверили, что никакого окружения украинских войск нет, а коридор между российскими группировками на западе и севере Покровска составляет несколько километров.

Военно-политический аналитик, сооснователь общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев рассказал Главреду, смогут ли российские войска захватить Покровск до нового года, в чем заключается секрет стойкости города, бои за который идут уже 14 месяцев, почему Россия вцепилась в Покровск, и чем он настолько важен для нее, чем опасна для Украины оккупация этого города, и куда после Покровска путинская орда попрет дальше, какие города станут новыми целями россиян, а также чего после захвата Покровска опасаться Днепру и Запорожью.

Насколько солгал Герасимов, когда докладывал Путину, что Покровск полностью захвачен? Как вы оцениваете ситуацию в Покровске на данный момент?

Ситуация в Покровске сложная, но сказанное Герасимовым о захвате Покровска, как и Купянска, не соответствует действительности. Сейчас продолжаются бои в районе промзоны Покровска: мясокомбината, комбикормового комбината, микрорайона Динас. Оккупанты путем инфильтрации малых штурмовых групп пытаются создать предпосылки для взятия под контроль логистики наших подразделений. Они прорываются в направлении Гришино, чтобы заблокировать логистику Сил обороны Украины и лишить нас возможности проводить ротацию личного состава.

Сказанное Герасимовым Путину о полном захвате Покровска не соответствует действительности, подчеркнул Снегирев / Фото: kremlin.ru

И так напряженная ситуация осложняется неблагоприятными погодными условиями. Наши защитники активно используют тактику "стены дронов", то есть массового применения FPV-дронов для нейтрализации личного состава войск противника и российской авто- и мототехники. А туман мешает этому. Именно поэтому оккупанты активизировались и в Покровске, и вдоль всей линии фронта.

Бои идут в районе многоэтажек. Спецподразделения Сил специальных операций ГУР МО Украины держат этот сверхважный район обороны, ведь многоэтажки – это фактически господствующие высоты, которые в случае их захвата дадут возможность оккупантам держать под огневым контролем наши позиции и пункты временной дислокации личного состава.

В Покровске противник использует малые штурмовые группы численностью 2-12 человек. И, по оценкам самих россиян, оперативного окружения украинских подразделений в Покровске нет. Поэтому предыдущее сообщение Герасимова о блокировании 31 украинского батальона не соответствует действительности. Более того, даже российские пропагандисты, в частности Максим Калашников, признали тот факт, что оперативного окружения украинских войск в Покровске нет. Поэтому оккупанты изменили тактику и пытаются выдавливать Силы обороны Украины из Покровска. Продолжаются уличные бои, а это бои высокой интенсивности, которые характеризуются большими потерями личного состава российских оккупационных войск.

Вместе с тем, Россия использует и тактику "мясных штурмов". Российскими пабликами распространяется обращение матерей бойцов 76-й мотострелковой бригады, где отмечается, что российское командование применяет тактику стачивания штурмовых групп. Так, например, мать одного из российских военнослужащих сообщила, что из штурмовой группы численностью 14 человек остался живым только ее сын, который вышел к пунктам временной дислокации своих подразделений, преодолев пешком 12 км, но... получил приказ командования вернуться в Покровск, иначе его "обнулят", то есть ликвидируют сами же российские военнослужащие.

Здесь характерны два момента: первый – стачивание российских штурмовых групп, второй – то, что россияне вынуждены пешком преодолевать большие расстояния, проходя украинские "килл-зоны" (а наши беспилотники работают, даже несмотря на густой туман).

Кстати, тяжелые погодные условия позволили и Силам обороны Украины завести оперативные резервы и бронетехнику не только в Покровск, но и в Мирноград. Это констатировали даже россияне, в частности, они сообщили, что украинские танки отработали по многоэтажкам, которые удерживаются российскими войсками, что сделало невозможным дальнейшее продвижение оккупантов в Мирнограде.

Также следует добавить, что на Покровское направление по идеологическим и политическим соображениям передислоцированы "украинские батальоны", то есть сформированные из числа местных коллаборационистов и украинских военнопленных. В частности речь идет о батальоне Александра Матросова, Богдана Хмельницкого, Максима Кривоноса и тому подобное. Вообще, там четыре "украинских батальона", но их общая численность составляет до 70 человек, хотя даже по российской классификации один батальон должен насчитывать 800-1000 человек. То есть это исключительно пропагандистский момент.

Бои в Покровске идут в районе многоэтажек, отметил Снегирев / Карта DeepState от 2 декабря 2025 года

По информации Сырского, Силы обороны Украины провели ударно-поисковые действия по уничтожению малых штурмовых групп противника в Покровске на площади около 12 квадратных километров. Поэтому у наших войск есть серьезные тактические успехи.

В общем, все заявления Путина направлены на две целевые аудитории. Во-первых, на российскую – чтобы показать тактические успехи российских оккупационных войск и, таким образом, минимизировать негативный эффект от сообщений о многочисленных потерях россиян. А потери России на Покровском направлении только за два месяца достигли 18 тысяч человек, по данным ГУР. Во-вторых, на американскую аудиторию, ведь активизация боевых действий на Покровском направлении связана с активизацией переговорного процесса. Путину крайне необходимо показать Трампу тактические успехи войск РФ, чтобы сделать невозможным окончание войны на других, не российских, условиях. При этом Путин пытается продвинуть свой тезис о том, что, если Силы обороны Украины не выводят свои подразделения из Донецкой области, то план захвата Донецкой области Россия реализует военным путем. Заметьте, что бои активизировались существенно: если на прошлой неделе было 150-170 боестолкновений, то сейчас их около 270.

И несколько слов о Покровском направлении в целом. Силы обороны Украины контратакуют в районе населенного пункта Шахово (это так называемый Добропольский выступ), а это создает угрозу для локаций оккупантов. Плюс есть успешные действия по флангам, в частности, в районе Родинского – ключевого транспортного хаба (именно через Родинское проходит автомобильная дорога, по которой осуществляется логистика Сил обороны Украины, которые находятся и в Мирнограде, и в Покровске).

Так что ситуация в Покровске сложная, но не такая, как говорит российское командование и Путин.

Еще месяц назад даже украинские военные аналитики говорили, что Покровск продержится еще два-три дня и будет взят, однако российские войска продолжили ломать зубы об этот город. В чем секрет устойчивости Покровска? Почему российские войска буксуют и не могут осилить эту военную цель уже 14 месяцев?

Прежде всего в инженерном смысле в Покровске были очень хорошо подготовлены позиции наших защитников. Так было и на подступах к Покровску, и в самом городе. К тому же Покровск является крупным промышленным городом с развитой городской застройкой и промзоной, что позволяет Силам обороны Украины проводить активные боевые действия в условиях городской застройки, что замедляет темпы продвижения россиян и увеличивает их потери как атакующей стороны.

Кроме того, за время пребывания в должности Драпатого, который отвечал за Покровское направление, удалось провести ряд успешных контрнаступлений Сил обороны Украины. Оккупанты это называли "контрнаступлением Драпатого". Тогда нашим защитникам удалось серьезно продвинуться в направлении населенных пунктов Шевченко и Котлино. Был освобожден ряд населенных пунктов, что сделало невозможным дальнейшее продвижение российских войск и значительно стабилизировало ситуацию на Покровском направлении. При этом мы контролировали основные транспортные локации, в том числе и трассу через Родинское.

Покровск не будет взят полностью оккупантами ни до нового года, ни даже определенное время после нового года, отметил Снегирев / Фото: Государственная пограничная служба Украины

Какова вероятность, что Покровск не будет взят до нового года?

Давайте будем объективны: возможности восстановить контроль над Покровском у нас нет из-за недостатка оперативных резервов и численности российской группировки на Покровском направлении, которая насчитывает 150 тысяч человек. К тому же недавно на Покровское направление с Запорожского, из-под Гуляйполя, были переброшены подразделения 76-й воздушно-десантной дивизии противника, что свидетельствует о том, что Покровское направление является более приоритетным для России.

Сейчас наша задача – как можно дольше держать Покровск, по крайней мере пока идет переговорный процесс, чтобы не дать россиянам использовать эту карту для усиления их позиций. Но и заявления о том, что Покровск уже захвачен, не соответствуют действительности.

Давать прогнозы сложно, впрочем, думаю, Покровск не будет взят полностью оккупантами ни до нового года, ни даже некоторое время после нового года.

Во многом это будет зависеть от переговоров. Ведь армия является заложником политических договоренностей, поэтому, если будут приняты соответствующие политические решения, войска отойдут из города. Да, СМИ пишут, что военные не выйдут из Покровска, даже если будет соответствующий приказ, но это так, беллетристика, бред. Если будет приказ, войска отойдут с любой занимаемой позиции.

Поэтому удержание не только Покровска, но и остальной подконтрольной нам части Донецкой области зависит сейчас исключительно от политического решения и переговоров.

Чем важен Покровск для россиян, какие возможности дальнейшего продвижения перед ними откроет его захват? И чем опасна потеря Покровска для нас?

Покровск – это большой логистический хаб, который важен и для нас, и для россиян. Впрочем, Покровск и этот регион вообще для России важны не только с военной и политической точек зрения, а прежде всего с экономической. Россиянам нужны тамошние месторождения коксующегося угля и крупнейшие в Европе залежи редкоземельных металлов. В частности, литий – в районе н.п. Шевченко, коксующийся уголь – вблизи н.п. Котлино. К сожалению, эти территории мы уже потеряли.

С военной точки зрения, Покровск привлекателен для России перспективой выхода на административные границы Днепропетровской области. Там дальше плоская равнина, и сдержать россиян нам будет достаточно сложно. Мы держим ситуацию под контролем уже четыре года именно благодаря тому, что Луганская и Донецкая области – это агломерация больших и малых городов с плотной городской застройкой и промышленной зоной. Если российские войска вырвутся на оперативное пространство, нам будет сложно удержать их, как свидетельствуют события в Запорожской области. Поэтому и мы, и россияне понимаем значение Покровска и Славянско-Краматорской агломерации.

Покровск привлекателен для России перспективой выхода на административные границы Днепропетровской области, отметил Снегирев / Фото: Минобороны РФ

Как, по-вашему, Россия будет действовать после захвата Покровска, куда двинется дальше, какие города станут ее следующей целью?

Константиновка. Потому что россияне будут прорываться к Славянско-Краматорской агломерации. А в целом, вся агломерация будет целью россиян, поэтому отдельные города выделять нет смысла.

В первую очередь под ударом будет Константиновка, потому что этот город расположен в низине, а россияне контролируют господствующие высоты в Торецке и Часовом Яру. Это создаст большие проблемы для нас: прежде всего с логистикой, но и с удержанием позиции вообще. То есть Константиновка под мощным огневым контролем врага, поэтому ее трудно будет удержать.

Также под угрозой будет Северск, и бои уже идут на окраинах города. Россияне будут пытаться прорваться с фланга, чтобы окружить наши подразделения в агломерации.

И третий город, который россияне точно дальше будут пытаться взять, – это Лиман.

Константиновка – следующая после Покровска, считает Снегирев / Фото: 93 ОМБр Холодный Яр

Хочу подчеркнуть, что прежде всего Россия будет пытаться установить контроль над Донецкой областью. Не Запорожской, не Сумской и не Харьковской – активизация подразделений врага там является отвлечением наших резервов и применением "тактики тысячи порезов". А основное направление – Константиновка, Северск, Лиман.

До Лимана всего 2,5 км, и это ключевой автологистический хаб. К тому же для россиян установление контроля над Лиманом будет иметь большое политико-идеологическое значение, поскольку город был деоккупирован в результате успешного контрнаступления наших войск.

Поэтому российские войска будут пытаться прорываться к этой агломерации, это очень нужно России.

Кстати, а Славянск – это большие залежи сланцевого газа. И Россия собирается установить контроль над этими месторождениями. Эти месторождения крупнейшие в Европе и позволяют получить энергетическую независимость. Поэтому, как по мне, россияне прежде всего решают для себя вопрос контроля над полезными ископаемыми. Почему американцы и предложили 200 миллиардов долларов в обмен: это фактически цена тех полезных ископаемых, которые уже контролируются или вскоре могут попасть под контроль оккупантов.

После захвата Покровска основным направлением удара российских войск станут Константиновка, Северск, Лиман, считает Снегирев / Фото: t.me/news_kremlin

Вы отметили, что Константиновку нам будет сложно удержать из-за специфики расположения. А какая перспектива обороны Северска и Лимана, могут ли россияне там увязнуть в городских боях более чем на год, как в Покровске?

Вряд ли. Северск нам тоже будет сложно удержать, поскольку там Россия сосредоточила 90-тысячную группировку войск. За последние две недели ситуация там значительно усложнилась, но все равно нет оснований говорить и о том, что город будет захвачен в краткосрочной перспективе.

Параллельно с продолжающимися боями за Покровск россияне пытаются продвигаться в Днепропетровской и Запорожской областях. Днепр и Запорожье могут стать следующими целями для россиян? Какова угроза для областных центров, есть ли, по-вашему, у россиян амбиции захватить и их?

Нет, на областные центры они не пойдут. У них нет оперативных резервов. И этого нет в стратегических планах Москвы. Задача россиян на Запорожском направлении – это прорваться к Камышевахе, чтобы выйти к Запорожью на расстояние артиллерийского огня (10-15 км), чтобы держать под огневым контролем жилые микрорайоны города. Это нужно России, чтобы создать искусственный хаос, спровоцировать панику и внутренние миграционные процессы.

А что касается Днепра, то прорыв россиян в город не является реальным вообще. Только до Павлограда там 75 км, а для преодоления такого расстояния у россиян оперативных резервов нет. Поэтому фактор боев в Днепропетровской области будет использоваться исключительно как политический элемент военно-политического давления на Украину, чтобы создать угрозу масштабирования театра боевых действий за счет новых территорий.

Учитывая то, сколько человеческого и технического ресурса Россия положила в боях за Покровск, какую цену платит за попытку оккупировать этот город, будет ли захват Покровска большой победой для врага?

Нет, это будет "пиррова победа". Россияне уже сами проводят параллели и аналогии с Бахмутом и отмечают, что количество их потерь несопоставимо с тем, что они получают в итоге. Ведь только за последние два месяца Россия положила на Покровском направлении более 20 тысяч личного состава. Для понимания: во время Второй мировой войны войска Вермахта на момент оккупации Польши имели такое же количество потерь – 20 тысяч.

Россия положила в боях за один город, за Покровск, столько же людей, сколько немецкие войска – в боях за всю территорию Польши.

Кроме того, сейчас количество потерь России превышает возможности ее мобилизационных мероприятий. По данным экс-президента страны-оккупанта, в январе-ноябре контракт подписали 330 тысяч россиян, а потери РФ за этот же период, по данным британской разведки, составили 353 тысячи человек. Поэтому потери превышают возможности мобилизационных мероприятий. То есть с человеческим ресурсом у России проблемы, причем большие.

О персоне: Дмитрий Снегирев Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) – эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело". Выступает на радио, телевидении и Интернет-ресурсах в качестве эксперта по военной и политической тематике.

