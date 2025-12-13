Укр
Замена для Москвы - какой город Украины должен был стать столицей России, историк удивил

Юрий Берендий
13 декабря 2025, 18:50
Историк Александр Алферов объяснил, почему Россия неоднократно рассматривала украинский город как возможную замену столице - Москве или Санкт-Петербургу.
О чем идет речь в материале:

  • Куда хотели перенести столицу России
  • Почему столицей России стал Санкт-Петербург
  • Почему для России важен Киев

Идея о том, что столицей России могла стать не Москва и даже не Санкт-Петербург, а украинский Киев, может показаться фантастической, однако украинский историк, глава Института национальной памяти Александр Алферов в видео на YouTube утверждает, что такие планы серьезно обсуждались на протяжении нескольких веков.

Главред выяснил, какой город Украины должен был стать столицей России.

Киев как желанная столица империи

По словам историка, стремление перенести российскую столицу в Киев возникало неоднократно - от XVII до начала XX века.

"А вы знаете, что русские хотели перенести столицу в Киев? Да, друзья, и это было в 17, и в 18, и в 19, и даже в 20 веке", - отметил Алферов.

Причина такого интереса, объясняет эксперт, заключалась в имперских комплексах Москвы. Она не имела ни древней истории, ни сакрального статуса, который бы соответствовал амбициям государства.

"Все понимали, что величие имперских амбиций всегда должно основываться на том, что должна быть нормальная столица. А не Москва", - подчеркнул историк.

Сакральное значение Киева

Киев для московских правителей был не просто городом, а символом легитимности и "давности" власти.

"Киев, как сакральный город, как центр Восточной Европы их всегда притягивал. И не важно было то, что там жил другой народ, то, что там была другая история", - пояснил Алферов.

Именно это стремление присвоить историческое наследие Киева и стало ключевым мотивом многочисленных проектов переноса столицы.

Куда должны были перенести столицу России - первые планы

Первые серьезные разговоры о переносе столицы из Москвы в Киев появились в царствование Алексея Михайловича Романова в XVII веке.

"Именно тогда Алексей Михайлович в своих придворных кругах начал спрашивать, а что по поводу того, чтобы перенести столицу в Киев?" - рассказал историк.

Эти планы возникли на фоне войн, Руины и после Переяславской рады, которую Алферов называет одним из главных мифов русской истории.

"Эта Переяславская рада - это один из тех мифов, потому что она перестала действовать уже через два года", - отметил он.

Почему Санкт-Петербург стал столицей

В конце концов, Москва оказалась непригодной даже для самих русских царей.

"Из Москвы бежать хотели московские цари. Поэтому Петр І переносит столицу в Санкт-Петербург", - пояснил Алферов.

Впрочем, даже после этого Киев не исчез из имперских планов.

Елизавета Петровна и "украинский проект"

В XVIII веке к идее Киева как столицы вернулась Елизавета Петровна.

"Она действительно начнет думать о том, а почему не приехать в Киев", - рассказал историк.

Именно в этот период в Киеве закладываются знаковые имперские сооружения - Андреевская церковь и Мариинский дворец, что, по словам Алферова, свидетельствовало о реальных намерениях.

Почему Киев не стал столицей России

Идея не исчезла и при правлении Екатерины II.

"У нас есть свидетельства о том, что она спрашивала дипломатов, как им Киев", - отметил Алферов.

Однако враждебное отношение местного населения и неразвитая инфраструктура остановили эти планы.

Киев как "третья столица" империи

В XIX веке Николай I, а впоследствии и Николай II, рассматривали Киев уже как третью столицу после Москвы и Санкт-Петербурга.

"Москва первая, Санкт-Петербург, Киев - третья столица", - объяснил историк.

Более того, даже в начале XX века эта идея имела влиятельных сторонников.

"Мария Федоровна активно говорила сыну о том, что надо сделать Киев столицей", - рассказал Алферов.

Почему план так и не реализовали

Ключевой преградой стала позиция украинцев.

"Проявляется враждебное отношение населения местного", - подчеркнул историк.

Именно это, по его словам, остановило окончательное решение и спасло Киев от превращения в имперский центр.

Киев - столица Украины, а не империи

Подытоживая, Александр Алферов отметил, что многовековые попытки присвоить Киев лишь подтверждают его уникальное значение.

"Вы представляете, насколько они хотели присвоить себе нашу с вами историю и героику и сакральный центр наш Киев. Киев - украинская столица, Киев выдержал эти осады... и наша столица является настоящей европейской и исторической столицей исключительно украинцев", - отметил он.

О персоне: Александр Алферов

Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, Председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, передает Википедия.

