Раскрыто историческое название Киева: как называли столицу во времена Киевской Руси

Одно из исторических названий Киева, которым веками пользовались тюрки и другие народы, раскрыл украинский историк Александр Алферов.

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Как называли Киев раньше - какое тюркское название Киева / Коллаж Главред, фото: УНИАН

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Как называли Киев раньше

Какое тюркское название Киева

Как называли Киев в средневековье

Историческое название Киева, которым пользовались тюркские народы и даже европейские картографы, может удивить многих украинцев. Об этом в видео на YouTube рассказал украинский историк Александр Алферов.

Главред выяснил, как по другому называли Киев.

Как в Руси называли Киев - как тюрки называли Киев

"Кипчаки в 11-12 веках использовали к Киеву название Манкермен или Манкерман", - рассказывает украинский историк Александр Алферов.

Этот термин имеет четкое значение в тюркском языке: "Кермен" или "Керман" - это город-крепость, а "Ман" - большой. То есть, фактически Киев они называли "большой город".

Смотрите видео о том, как раньше называли Киев:

Это сравнение достаточно точное, ведь по аналогии мы называли Константинополь - Царьград, то есть город-царь. Тюрки имели свое величественное название для украинской столицы, отражая ее значение в регионе.

Как тюркское имя Киева распространилось Востоком и Западом

"От кипчаков это название одолжили монголы и распространили на восточный мир", - объясняет историк.

Благодаря этому имя Манкермен встречается во многих восточных атласах и картах. Однако когда западные географы позаимствовали эти карты, они начали искажать название Киева на свой манер.

"Западные географы-картографы позаимствовали восточные карты и перекрутили на свой лад это название Манкермен в Маккарми или Магроман", - говорится в видео.

Поэтому в исторических документах можно встретить названия "Магроман" или "Маккарми", которые на самом деле являются искаженным вариантом древнего тюркского имени Киева.

Какое хазарское название было у Киева

Интересно, что "Манкермен использовали тюрки по отношению к Киеву вплоть до XVIII века", - отмечает Алферов.

Это свидетельствует о длительной исторической преемственности и важности Киева как главного города на пересечении европейских и азиатских цивилизаций.

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Кто такой Александр Алферов Александр Анатольевич Алферов - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины. Автор более 100 научных статей; автор и соавтор книг, передает Википедия.

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