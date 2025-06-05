Раскрыто историческое название Киева: как называли столицу во времена Киевской Руси

О чем идет речь в материале:
- Как называли Киев раньше
- Какое тюркское название Киева
- Как называли Киев в средневековье
Историческое название Киева, которым пользовались тюркские народы и даже европейские картографы, может удивить многих украинцев. Об этом в видео на YouTube рассказал украинский историк Александр Алферов.
Главред выяснил, как по другому называли Киев.
Как в Руси называли Киев - как тюрки называли Киев
"Кипчаки в 11-12 веках использовали к Киеву название Манкермен или Манкерман", - рассказывает украинский историк Александр Алферов.
Этот термин имеет четкое значение в тюркском языке: "Кермен" или "Керман" - это город-крепость, а "Ман" - большой. То есть, фактически Киев они называли "большой город".
Смотрите видео о том, как раньше называли Киев:
Это сравнение достаточно точное, ведь по аналогии мы называли Константинополь - Царьград, то есть город-царь. Тюрки имели свое величественное название для украинской столицы, отражая ее значение в регионе.
Как тюркское имя Киева распространилось Востоком и Западом
"От кипчаков это название одолжили монголы и распространили на восточный мир", - объясняет историк.
Благодаря этому имя Манкермен встречается во многих восточных атласах и картах. Однако когда западные географы позаимствовали эти карты, они начали искажать название Киева на свой манер.
"Западные географы-картографы позаимствовали восточные карты и перекрутили на свой лад это название Манкермен в Маккарми или Магроман", - говорится в видео.
Поэтому в исторических документах можно встретить названия "Магроман" или "Маккарми", которые на самом деле являются искаженным вариантом древнего тюркского имени Киева.
Какое хазарское название было у Киева
Интересно, что "Манкермен использовали тюрки по отношению к Киеву вплоть до XVIII века", - отмечает Алферов.
Это свидетельствует о длительной исторической преемственности и важности Киева как главного города на пересечении европейских и азиатских цивилизаций.
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Кто такой Александр Алферов
Александр Анатольевич Алферов - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины. Автор более 100 научных статей; автор и соавтор книг, передает Википедия.
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