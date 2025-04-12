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Какое второе название Украины: историк сделал неожиданное открытие

Юрий Берендий
12 апреля 2025, 18:56
762
Украина могла иметь совсем другое название - Роксолания, которое приобрело популярность в Киево-Могилянской академии несколько веков назад, отмечает историк.
Какое второе название Украины: историк сделал неожиданное открытие
Как раньше называлась Украина - историк раскрыл второе название Украины / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Каково происхождение названия Украина
  • Кто такие роксоланы в Украине
  • Почему Украина могла называться роксолания

Сегодня название "Украина" для нас привычно и бесспорно, однако в истории нашего государства были и другие варианты. Как объясняет украинский историк Александр Алферов в видео на YouTube, в XVI-XVIII веках серьезно обсуждалось другое название - Роксолания.

Главред выяснил, какие есть другие названия Украины.

"Вы знаете, что наша страна могла называться не Украиной, а Роксоланией? Наше средневековое украинское государство называлось Русь. Греки называли нас Росс или Россяс, а в Западной Европе это название латинизировали в Рутению", - отмечает Алферов.

Как появилось название "Роксолания"

В середине XVI века огромное влияние на украинскую шляхту оказал интеллектуал Станислав Ориховский, который начал идею сарматского происхождения польской и русской шляхты. Русины отождествляли себя не просто с сарматами, а именно с их племенем - роксоланами.

"Шляхтичи-русины идентифицировали себя сарматским племенем Роксоланов. А поляки - просто сарматами. С тех пор в интеллектуальных кругах нередко можно встретить название нашего государства как Роксолания", - подчеркивает историк.

Смотрите видео об истории названия "Роксолания":

Где использовалось название "Роксолания"

Наибольшую популярность это название приобрело среди образованных слоев, в частности в Киево-Могилянской академии. Название "Роксолания" употреблялось в литературе, на картах и в университетской среде.

Однако со временем это название не выдержало конкуренции с народной традицией - и уже к концу XVIII века "Роксолания" исчезает, уступая название "Украина", которое закрепилось окончательно.

"Однако это название не пережило XVIII века и уступило народному названию - Украина", - резюмирует Алферов.

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