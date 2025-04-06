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Люди, которые доживают до 100 лет, едят одни и те же 10 продуктов

Юрий Берендий
6 апреля 2025, 15:35
1776
Специалист по долголетию рассказал, какие продукты есть ежедневно, чтобы приблизить свой рацион к питанию долгожителей, которые могут дожить до 100 лет.
Люди, которые доживают до 100 лет, едят одни и те же 10 продуктов
Люди, которые доживают до 100 лет, едят одни и те же 10 продуктов / Коллаж Главред, фото: pixabay, УНИАН

О чем говорится в материале:

  • Что есть, чтобы долго жить
  • Какие продукты едят долгожители

Специалист по долголетию рекомендует ежедневно употреблять по меньшей мере три типа продуктов, которые способствуют более долгой жизни. Его рекомендации базируются на питании жителей так называемых "голубых зон" - регионов, где фиксируется самый низкий уровень хронических заболеваний и самая высокая продолжительность жизни.

Главред выяснил, что едят самые долгоживущие люди.

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К пяти классическим голубым зонам относятся: Окинава (Япония), Сардиния (Италия), полуостров Никоя (Коста-Рика), Икария (Греция) и Лома-Линда (Калифорния, США).

Несмотря на различия в питании между этими регионами, исследователи обнаружили общие черты, которые, вероятно, способствуют долголетию. Это прежде всего продукты, богатые клетчаткой и питательными веществами: растительная пища, бобовые, здоровые жиры. В то же время жители этих зон почти не употребляют сахар и обработанную пищу.

Во фрагменте кулинарной книги "Кухня голубых зон" автор Дэн Бюттнер описал принципы питания, которые, по данным исследований, помогают людям жить дольше всего, сообщает Mirror.

"Ни один из столетних жителей Голубых зон, которых я когда-либо встречал, не пытался дожить до 100 лет, - сказал он. Никто не сказал в 50 лет: "Знаете что, я сяду на эту диету для долголетия и проживу еще 50 лет! Они не считают калории, не принимают витамины, не взвешивают граммы белка и даже не читают этикетки. Они не ограничивают потребление пищи - фактически, они все празднуют с помощью еды", - сказал он.

Среди его рекомендаций был перечень из 10 так называемых "супер-голубых продуктов". Дэн советовал ежедневно употреблять как минимум три из них, чтобы обеспечить организм достаточным количеством цельной, полезной пищи:

  • Фасоль - любые разновидности: черная, пинто, гарбанзо, черноглазый горох, чечевица
  • Зелень - шпинат, капуста, мангольд, ботва свеклы, фенхеля
  • Сладкий картофель
  • Орехи - все виды: миндаль, арахис, грецкие орехи, кешью, семена подсолнечника, бразильские орехи
  • Оливковое масло - желательно зеленое, первого холодного отжима; стоит покупать небольшие объемы, поскольку оно быстро теряет свои свойства
  • Овес - лучше всего подходит медленного приготовления или ирландская овсяная крупа
  • Ячмень - в виде каш, супов или перемолотый в хлебе
  • Фрукты - любые
  • Зеленый или травяной чай
  • Куркума - в виде специи или как основа для чая

"Полученные данные являются результатом длительного, статистического и научно обоснованного исследования. Нам нужна была информация, которая не была бы просто анекдотической или основанной на интервью, визитах на кухню или совместных трапезах с отдельными столетними людьми. Мы проанализировали более 150 исследований диеты, проведенных в Голубых зонах за последнее столетие, а затем обобщили их, чтобы получить среднемировой показатель того, что на самом деле ели долгожители. Здесь мы приводим некоторые рекомендации, которым вы можете следовать, чтобы питаться так же, как они, и прожить до 100 лет", - резюмировал он.

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The Daily Mirror

The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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