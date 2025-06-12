Курс евро впервые в истории превысил уровень 48 грн: НБУ объявил новый курс валют

Доллар подешевел, а курс евро наоборот существенно вырос.

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Курс евро впервые в истории превысил уровень 48 грн/ коллаж: Главред, фото: freepik.com

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Какой будет курс валют 13 июня

Насколько подешевел доллар и насколько вырос курс евро

Национальный банк Украины снизил курс доллара к гривне. Официальный курс на 13 июня 2025 года установлен на таком уровне: 41,4880 гривен за 1 доллар (-0,0237 грн). Об этом сообщается на сайте НБУ.

А курс евро при этом вырос более чем на 60 копеек и обновил свой исторический максимум.

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Так, официальный курс евро составит 48,0825 гривен за 1 евро (+0,6263 грн).

Предыдущий максимум был зафиксирован 22 апреля. Тогда он составлял 47,7653 гривен за 1 евро.

Курс на межбанке сегодня упал на 12 копеек и сейчас составляет 41,40-41,43 грн/доллар (купля-продажа) по сравнению с закрытием предыдущего дня.

На наличном рынке курс доллара поднялся на 5 копеек до 41,75 гривен, а курс евро превысил отметку в 48 гривен.

Как менялся курс доллара США в Украине/ Инфографика: Главред

Курс валют в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, в Украине резко упала покупка наличных долларов и евро - стало известно, что теперь скупают украинцы. Чистый спрос на безналичную валюту среди украинцев снизился до минимального за 6 недель уровня.

Также ранее экономист спрогнозировал курс гривны до конца 2025 года. Ситуация будет зависеть от нескольких важных факторов.

Напомним, ранее Главред рассказывал, как не "прогореть" на валютных курсах, когда вы покупаете доллары или евро. Для получения прибыли от обмена валют необходимо внимательно анализировать рынок и вовремя принимать решения.

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Что такое Национальный банк Украины? Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, Он является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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