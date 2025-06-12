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Кто останется вообще без пенсии и соцпомощи: какие категории украинцев в зоне риска

Алёна Воронина
12 июня 2025, 15:29
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Одна категория украинцев вообще не может претендовать на пенсию, и при этом 5 причин могут помешать им получить социальную помощь.
Кто останется вообще без пенсии и соцпомощи: какие категории украинцев в зоне риска
Кто останется вообще без пенсии и соцпомощи/ коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Кто из украинцев не имеет права на пенсию
  • По каким 5 причинам украинцам могут отказать в получении соцпомощи

Украинцы, которые не имеют даже 15 лет стажа, не могут претендовать на пенсию. Для них предусмотрена социальная помощь, однако есть 5 случаев, когда даже в получении социальной помощи могут отказать.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины. Отмечается, что отказать в социальной помощи могут по следующим основаниям:

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  • среднемесячный доход семьи на одного человека за последние полгода превышает 100% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц;
  • человек получает пенсию или другую соцпомощь, работает или занимается другой деятельностью, приносящей доход;
  • члены семьи совершили покупку или оплату услуг на более 50 тысяч гривен в течение года до обращения за помощью;
  • проверка выявила дополнительные источники дохода, не указанные в декларации;
  • в собственности есть вторая квартира или дом (если общая площадь - более 21 квадратного метра на человека и 10,5 квадратного метра на семью), более одного автомобиля.

Заявление на получение социальной пенсии рассматривают 30 дней.

Как "докупить" страховой стаж

Однако если человеку не хватает стажа для пенсии, он может доработать необходимое количество месяцев или лет. Однако есть еще один вариант - "докупить" этот стаж, рассказали в Пенсионном фонде.

Там отметили, что это касается только периода с 2004 года, когда человек не был трудоустроен или зарегистрирован как ФЛП. Налогоплательщики, которые были застрахованными, но не платили Единый социальный взнос в период действия льготы, за это время "докупить" стаж также не смогут.

Для того, чтобы докупить необходимое количество стажа, надо обратиться в налоговый орган и заключить договор добровольного участия в общеобязательном государственном социальном страховании. Стаж, которого не хватает, можно докупить единоразово, уплатив всю сумму единого взноса за определенный период времени.

"Единовременная уплата суммы единого взноса за каждый месяц не может быть меньше минимального страхового взноса на дату заключения договора, умноженный на коэффициент 2", - говорится в сообщении.

По состоянию на это время минимальный страховой взнос в Украине составляет 1760 гривен, то есть за месяц необходимо платить 3520 гривен.

Единовременную оплату нужно провести в течение 10 календарных дней с момента подписания договора. Если договор заключен сроком не менее одного года - взносы уплачиваются постепенно.

Какие документы необходимо подать для выхода на пенсию
Какие документы необходимо подать для выхода на пенсию/ Инфографика: Главред

Пенсии в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, пенсионеры получат доплаты сразу за три месяца - кто в списке. Перерасчет провели еще в апреле, однако из-за технических нюансов выплаты задержались. Поэтому в июне пенсионеры в Украине получат доплаты сразу за 3 месяца.

Также ранее сообщалось, что украинцам выплатят пенсии сразу за 6 месяцев - кому повезло и как оформить. Часть пенсионеров может воспользоваться специальной опцией - получить пенсию наперед сразу за шесть месяцев.

Напомним, повышение пенсий и зарплат в Украине будет - что запланировало правительство. Уже известно, какими будут минимальные пенсии и зарплаты в следующие несколько лет.

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Что такое пенсионный фонд Украины?

Пенсионный фонд Украины - центральный орган исполнительной власти, осуществляющий руководство и управление солидарной системой общеобязательного государственного пенсионного обеспечения, проводит сбор, накопление и учет страховых взносов, назначает пенсии и готовит документы для их выплаты, обеспечивает своевременное и в полном объеме финансирование и выплату пенсий, пенсий за особые заслуги перед Украиной, пособия на погребение, других социальных выплат, сообщает" Википедия".

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