Повышение пенсий и зарплат в Украине будет: что запланировало правительство

Уже известно, какими будут минимальные пенсии и зарплаты в следующие несколько лет.

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Насколько в Украине повысят пенсии / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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В Украине вырастут минимальные пенсии

Повышать минимальную зарплату будут в течение трех следующих лет

В Украине существенно повысят минимальные и максимальные пенсии и заработные платы. Об этом говорится в письме Минфина "О подготовке предложений к Бюджетной декларации на 2026-2028 годы".

Предполагается, что уже в этом году минимальная пенсия вырастет до 2564 гривен, в то время как сегодня составляет 2351 гривну. А вот максимальную пенсию повысят на две тысячи гривен по сравнению с прошлогодней и она будет составлять 25640 гривен.

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В 2026 и 2027 годах минимальные пенсии снова вырастут и будут равны 2715 и 2859 гривнам соответственно.

По повышению зарплаты, то минимальная оплата труда в 2026 году составит 8688 гривнам, а в последующие два года 9374 (в 2026 году) и 10059 (в 2027 году) гривен.

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Повышение пенсий и минимальной зарплаты в Украине – что известно

Напомним, Главред писал, что часть украинских пенсионеров получат доплаты сразу за три месяца. Это касается работающих пенсионеров, которые до 1 марта приобрели не менее двух лет страхового стажа.

Ранее сообщалось, что правительством запланирована традиционная ежегодная индексация пенсий, которая будет зависеть от уровня инфляции за 2025 год и изменений в зарплатах.

Накануне стало известно, что нехватка работников и дальше поддерживает рост номинальных зарплат, однако высокая инфляция обуславливает более медленное повышение реальных зарплат.

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Что такое Министерство финансов Украины? Министерство финансов Украины (Минфин Украины) - центральный орган исполнительной власти Украины, который формирует и реализует государственную финансовую и бюджетную политику, а также определяет политику в таможенной и налоговой сфере. Министерство отвечает за то, чтобы создавать финансовое обеспечение для выполнения государственных функций и условия для стабильного развития экономики путем эффективного, сбалансированного, беспристрастного и прозрачного управления государственными финансами, пишет Википедия.

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