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Люди переходят на более дешевые товары: экономист объяснил рост цен в Украине

Анна Косик
10 июня 2025, 12:20
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Есть несколько факторов, из-за которых цены на продукты в Украине растут.
продукты, деньги
Почему продукты в Украине такие дорогие / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Что сказал Новак:

  • Многие украинцы из-за роста цен на продукты выбирают более дешевые товары
  • На ценообразование в Украине влияют несколько факторов

Цены на продукты в Украине растут более высокими темпами, чем доходы. Из-за этого украинцам приходится обращать больше внимания на дешевые товары на полках магазинов.

Об этом в чате на Главреде рассказал председателем Комитета экономистов Украины Андрей Новак. Он объяснил, от чего будет зависеть рост цен на продукты питания в ближайшее время.

Новак отметил, что сезонный фактор и период созревания тех или иных плодов напрямую влияет на ценообразование. Еще одним фактором является то, чья это продукция - украинская или импортная.

Смотрите видео о том, что будет с ценами на продукты, коммуналкой и курсом гривны в Украине:

"В-третьих, если речь пойдет об импорте, то - из каких стран, какая логистика и стоимость доставки. В-четвертых, безусловным фактором является уровень конкуренции", - добавил он.

Сегодня на украинском рынке достаточно высокая конкуренция и между сетевыми маркетами, и между более мелкими, а также остаются базары, то есть выбор у потребителя есть. Украинцы могут выбирать продукты питания, учитывая имеющийся доход.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Цены на продукты в Украине - последние новости

Ранее стало известно, что цены на ржаной хлеб в Украине вырастут до рекордных показателей - 40-50 гривен за буханку. Такое резкое повышение цен произойдет из-за назревающего критического дефицита ржи.

Накануне сообщалось, что в мае средний индекс цен на молочную продукцию достиг 153,5 пункта, что на 0,8% выше, чем в апреле, и на 21,5% больше, чем в мае 2024 года.

Напомним, Главред писал, что цены на яблоки в Украине в июне существенно выросли. Если еще в мае за килограмм просили 55-70 гривен, то сейчас цена приблизилась к 90 гривен.

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Кто такой Андрей Новак

Украинский экономист, ученый, общественный деятель; автор книги "Как поднять украинскую экономику". Кандидат экономических наук.

В 2009 году Андрей Новак был избран председателем оргкомитета экономического форума украинского мира. В том же году стартовал инициированный им проект Альтернативного Кабинета министров Украины.

В 2010 году стал председателем Комитета экономистов Украины.

В 2011 году был избран проректором Европейского университета.

29 апреля 2012 года на V очередном съезде Украинской партии Андрей Новак был избран председателем Украинской партии. В апреле 2013 года было объявлено о прекращении его членства в этой партии.

6 февраля 2019 года официально стал кандидатом на выборах президента Украины.

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