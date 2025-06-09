Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Сколько будет стоить электроэнергия с 1 сентября - украинцам назвали тариф

Руслана Заклинская
9 июня 2025, 13:09
327
Тариф применяется ко всем бытовым потребителям независимо от объемов потребления.
Сколько будет стоить электроэнергия с 1 сентября - украинцам назвали тариф
Украинцам назвали тариф на свет с 1 сентября / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

  • Тариф 4,32 грн/кВт-ч будет действовать как минимум до 31 октября 2025 года
  • Тариф является единым для всех бытовых потребителей
  • Новые тарифы с 1 ноября 2025 года пока не установлены

В июне в Украине остается в силе фиксированный тариф на электроэнергию для бытовых потребителей. Он будет действовать как минимум до 31 октября 2025 года. Соответствующее решение принято постановлением Кабинета Министров №480 от 29 апреля 2025 года.

"В пункте 2 постановления цифры и слова "30 апреля 2025 года" заменить цифрами и словами "31 октября 2025 года", - говорится в приложении к документу.

видео дня

Таким образом, правительство официально продлило действие льготного механизма тарифообразования еще на шесть месяцев после предыдущего дедлайна. Это означает, что украинцы в течение всего лета, а также в сентябре и октябре, будут платить за электроэнергию по 4,32 грн за 1 кВт*ч.

Тариф в размере 4,32 грн за кВт*ч применяется ко всем бытовым потребителям независимо от объемов потребления. Например, семья, проживающая в квартире с газовой плитой и централизованным снабжением горячей водой, и потребляет 190 кВт*ч в месяц (это типичный уровень потребления для семьи из 3 человек), будет платить: 190 кВт*ч × 4,32 грн = 820,8 грн в месяц.

Пока новые тарифы с 1 ноября 2025 года не установлены. Ожидается, что до этой даты правительство определится с дальнейшими условиями регулирования стоимости электроэнергии. В то же время, на фоне роста расходов на энергетическую инфраструктуру после атак РФ и необходимости восстановления генерации, нельзя исключать дальнейшее повышение тарифа уже с ноября.

экономия на электроэнергии, тарифы, инфографика Главред
Как сэкономить на электроэнергии / Инфографика: Главред

Тарифы в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, с 3 мая 2025 года в Украине значительно выросла стоимость апостиля. Минюст установил новые тарифы: 610 грн для физических лиц и 1060 грн для юридических лиц. Ранее услуга стоила 51 грн с 2003 года.

Также действующие тарифы на тепло и воду не покрывают реальных затрат предприятия, однако их повышение пока запрещено мораторием. После войны стоимость отопления может вырасти с 1500 до около 3000 грн в месяц.

Кроме этого, Минрегион предлагает пересмотреть правительственные рекомендации по тарифам на воду, что может привести к их повышению для населения. Хотя действующие рекомендации предусматривают фиксацию тарифов на уровне по состоянию на 24 февраля 2022 года, в документе отмечается, что при их сохранении местные власти должны компенсировать водоканалам разницу из бюджета.

Читайте также:

Что известно о Кабинете Министров Украины?

Кабинет Министров Украины - Кабинет Министров в Украине, коллегиальный, высший орган исполнительной власти Украины. Кабинет Министров Украины ответственный перед Президентом Украины и Верховной Радой Украины, подконтрольный и подотчетный Верховной Раде Украины в пределах, предусмотренных Конституцией Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

коммунальные тарифы свет тарифы на электроэнергию тарифы на свет
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ запустила около 500 дронов и ракеты: какие последствия массированного удара по Украине

РФ запустила около 500 дронов и ракеты: какие последствия массированного удара по Украине

12:56Украина
Под ударом оперативный аэродром: в ВСУ раскрыли цели ракетных атак РФ

Под ударом оперативный аэродром: в ВСУ раскрыли цели ракетных атак РФ

12:53Украина
Грозовые дожди накроют несколько областей: где будут сильные осадки

Грозовые дожди накроют несколько областей: где будут сильные осадки

12:10Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
"Такого не было даже после войны": целый город вышел на протест из-за действий РФ

"Такого не было даже после войны": целый город вышел на протест из-за действий РФ

Карта Deep State онлайн за 9 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 9 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Отечественный фрукт резко стал деликатесом: что теперь стоит почти 100 грн за кило

Отечественный фрукт резко стал деликатесом: что теперь стоит почти 100 грн за кило

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 9 июня (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 9 июня (обновляется)

Гороскоп на завтра 10 июня: Девам - крупный спор, Водолеям - интересная поездка

Гороскоп на завтра 10 июня: Девам - крупный спор, Водолеям - интересная поездка

Последние новости

14:15

Сколько дней нужно праздновать Зеленые святки: священник ответил

14:10

Зачем на автомобилях сзади клеят знак рыбки: секрет раскрыт

13:52

Трагедия для ВПК России: СМИ озвучили возможные масштабы удара по Чебоксарам

13:51

Леся Никитюк эмоционально обратилась к жениху-военному: "Хочу, чтобы он уже был нормальным"

13:47

Ракеты ВСУ взорвали ОТРК Искандер вместе с комдивом и офицерами РФ – журналист

Способность России "воевать вечно" ограничивается 2025-2026 годами – экономист НовакСпособность России "воевать вечно" ограничивается 2025-2026 годами – экономист Новак
13:45

Китайский гороскоп на завтра 10 июня: Собакам - обиды, Свиньям - стресс

13:40

Почему 10 июня нельзя жаловаться на судьбу: какой праздник и что нельзя делать

13:09

Сколько будет стоить электроэнергия с 1 сентября - украинцам назвали тариф

13:03

Настя Каменских показала редкое фото своей 69-летней мамы и поразила ее видом

Реклама
12:56

РФ запустила около 500 дронов и ракеты: какие последствия массированного удара по Украине

12:53

Под ударом оперативный аэродром: в ВСУ раскрыли цели ракетных атак РФ

12:37

Новой Мисс Вселенная Украина-2025 стала 25-летняя ровенчанка – кто она

12:31

У ЕС и США есть козыри: Новак рассказал, какие санкционные удары могут добить РФ

12:18

Лос-Анджелес - в огне, город охвачен протестами: что происходит в СШАВидео

12:12

Доллар и евро стремительно полетели вниз: в Украине выставили новый курс валют

12:10

Грозовые дожди накроют несколько областей: где будут сильные осадки

11:46

Звезда шоу "Топ-модель по-украински" совершила каминг-аут

11:37

Дрон автономно выбирает цели для удара: в ГУР раскрыли детали о новом БпЛА РФ

11:24

Следил за ПВО в Киеве: СБУ задержала корректировщика российских обстрелов

11:13

Популярные овощи и фрукты дорожают - в Украине зафиксировано резкое изменение цен

Реклама
11:04

С Трампом произошел конфуз на трапе самолета: ранее он высмеивал за это БайденаВидео

10:59

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 9 июня (обновляется)

10:53

Сумщина под угрозой: Андрющенко сообщил о масштабной переброске сил РФ

10:40

Две цели одной бомбой: МиГ-29 ВСУ взорвал позицию пехоты и склад БК россиянВидео

10:28

Поражены самолеты МиГ-31 и Су-30/34: ВСУ нанесли удар по аэродрому Саваслейка

10:16

"Путин может пойти на риск": чем обернется для Украины конфликт Трампа и Маска

10:09

"Очень жирная цель": поражен завод в Чебоксарах, где делали детали для "Шахедов"

10:08

По РФ ударят серьезные проблемы: стали известны сроки, сколько еще Россия сможет воеватьВидео

10:05

Украинцам выплатят пенсии сразу за 6 месяцев: кому повезло и как оформить

09:45

Еще можно успеть: 4 знакам зодиакам улыбнется удача 9 июня

09:12

Повреждено жилье и авто: в полиции рассказали о последствиях атаки на Киевщину

08:59

Новый Шелковый путь и Украинамнение

08:58

Карта Deep State онлайн за 9 июня: что происходит на фронте (обновляется)

08:49

Виталий Козловский серьезно травмировался - что случилось

08:44

Взрывы в Чебоксарах: дроны атаковали завод, который производит антенны для армии РФВидео

08:35

Израиль перехватил судно с Гретой Тунберг, она ехала с гуманитаркой для Газы

07:56

В РФ заявили о наступлении на Днепропетровщину: в ISW дали оценку

07:10

Сколько пятиугольников на рисунке: только математические гении угадают за 21 секунду

06:54

В Ровно прогремели взрывы на фоне ракетной атаки РФ: что известно

06:22

Как Малороссия вырастила академика Азаровамнение

Реклама
05:58

Гороскоп на завтра 10 июня: Девам - крупный спор, Водолеям - интересная поездка

05:30

Ребус для тех, у кого прекрасное зрение: надо найти три отличия на картинке

04:30

Водителей могут оштрафовать за кондиционер в авто: в чем причинаВидео

03:56

Вкуснее, чем магазинное: рецепт домашнего клубничного мороженого за 15 минут

03:00

Супертест на IQ: найдите 3 отличия в картинке с мальчиком-рыбаком за 23 секунды

02:30

Лучшие мужчины по знаку зодиака: кто не предаст и всегда подставит плечо

01:56

Останутся ли украинцы без связи во время тревог: в Раде дали ответ

01:54

РФ атакует Украину: 5 Ту-95, 4 Ту-22М3, "Кинжалы", баллистика и рой "Шахедов"

01:30

9 пострадавших и не все - совершеннолетние: Джареда Лето обвиняют в сексуальных домогательствах

00:54

Новая прическа и дерзкий взгляд: в Сети появились свежие фото Аллы Пугачевой

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваНастя КаменськихМаксим ГалкинВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиПраздничное менюСалаты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять