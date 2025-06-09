Сколько будет стоить электроэнергия с 1 сентября - украинцам назвали тариф

Тариф применяется ко всем бытовым потребителям независимо от объемов потребления.

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Украинцам назвали тариф на свет с 1 сентября / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

Тариф 4,32 грн/кВт-ч будет действовать как минимум до 31 октября 2025 года

Тариф является единым для всех бытовых потребителей

Новые тарифы с 1 ноября 2025 года пока не установлены

В июне в Украине остается в силе фиксированный тариф на электроэнергию для бытовых потребителей. Он будет действовать как минимум до 31 октября 2025 года. Соответствующее решение принято постановлением Кабинета Министров №480 от 29 апреля 2025 года.

"В пункте 2 постановления цифры и слова "30 апреля 2025 года" заменить цифрами и словами "31 октября 2025 года", - говорится в приложении к документу. видео дня

Таким образом, правительство официально продлило действие льготного механизма тарифообразования еще на шесть месяцев после предыдущего дедлайна. Это означает, что украинцы в течение всего лета, а также в сентябре и октябре, будут платить за электроэнергию по 4,32 грн за 1 кВт*ч.

Тариф в размере 4,32 грн за кВт*ч применяется ко всем бытовым потребителям независимо от объемов потребления. Например, семья, проживающая в квартире с газовой плитой и централизованным снабжением горячей водой, и потребляет 190 кВт*ч в месяц (это типичный уровень потребления для семьи из 3 человек), будет платить: 190 кВт*ч × 4,32 грн = 820,8 грн в месяц.

Пока новые тарифы с 1 ноября 2025 года не установлены. Ожидается, что до этой даты правительство определится с дальнейшими условиями регулирования стоимости электроэнергии. В то же время, на фоне роста расходов на энергетическую инфраструктуру после атак РФ и необходимости восстановления генерации, нельзя исключать дальнейшее повышение тарифа уже с ноября.

Как сэкономить на электроэнергии / Инфографика: Главред

Тарифы в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, с 3 мая 2025 года в Украине значительно выросла стоимость апостиля. Минюст установил новые тарифы: 610 грн для физических лиц и 1060 грн для юридических лиц. Ранее услуга стоила 51 грн с 2003 года.

Также действующие тарифы на тепло и воду не покрывают реальных затрат предприятия, однако их повышение пока запрещено мораторием. После войны стоимость отопления может вырасти с 1500 до около 3000 грн в месяц.

Кроме этого, Минрегион предлагает пересмотреть правительственные рекомендации по тарифам на воду, что может привести к их повышению для населения. Хотя действующие рекомендации предусматривают фиксацию тарифов на уровне по состоянию на 24 февраля 2022 года, в документе отмечается, что при их сохранении местные власти должны компенсировать водоканалам разницу из бюджета.

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