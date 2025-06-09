Сколько будет стоить электроэнергия с 1 сентября - украинцам назвали тариф

Кратко:
- Тариф 4,32 грн/кВт-ч будет действовать как минимум до 31 октября 2025 года
- Тариф является единым для всех бытовых потребителей
- Новые тарифы с 1 ноября 2025 года пока не установлены
В июне в Украине остается в силе фиксированный тариф на электроэнергию для бытовых потребителей. Он будет действовать как минимум до 31 октября 2025 года. Соответствующее решение принято постановлением Кабинета Министров №480 от 29 апреля 2025 года.
"В пункте 2 постановления цифры и слова "30 апреля 2025 года" заменить цифрами и словами "31 октября 2025 года", - говорится в приложении к документу.видео дня
Таким образом, правительство официально продлило действие льготного механизма тарифообразования еще на шесть месяцев после предыдущего дедлайна. Это означает, что украинцы в течение всего лета, а также в сентябре и октябре, будут платить за электроэнергию по 4,32 грн за 1 кВт*ч.
Тариф в размере 4,32 грн за кВт*ч применяется ко всем бытовым потребителям независимо от объемов потребления. Например, семья, проживающая в квартире с газовой плитой и централизованным снабжением горячей водой, и потребляет 190 кВт*ч в месяц (это типичный уровень потребления для семьи из 3 человек), будет платить: 190 кВт*ч × 4,32 грн = 820,8 грн в месяц.
Пока новые тарифы с 1 ноября 2025 года не установлены. Ожидается, что до этой даты правительство определится с дальнейшими условиями регулирования стоимости электроэнергии. В то же время, на фоне роста расходов на энергетическую инфраструктуру после атак РФ и необходимости восстановления генерации, нельзя исключать дальнейшее повышение тарифа уже с ноября.
Тарифы в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, с 3 мая 2025 года в Украине значительно выросла стоимость апостиля. Минюст установил новые тарифы: 610 грн для физических лиц и 1060 грн для юридических лиц. Ранее услуга стоила 51 грн с 2003 года.
Также действующие тарифы на тепло и воду не покрывают реальных затрат предприятия, однако их повышение пока запрещено мораторием. После войны стоимость отопления может вырасти с 1500 до около 3000 грн в месяц.
Кроме этого, Минрегион предлагает пересмотреть правительственные рекомендации по тарифам на воду, что может привести к их повышению для населения. Хотя действующие рекомендации предусматривают фиксацию тарифов на уровне по состоянию на 24 февраля 2022 года, в документе отмечается, что при их сохранении местные власти должны компенсировать водоканалам разницу из бюджета.
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Что известно о Кабинете Министров Украины?
Кабинет Министров Украины - Кабинет Министров в Украине, коллегиальный, высший орган исполнительной власти Украины. Кабинет Министров Украины ответственный перед Президентом Украины и Верховной Радой Украины, подконтрольный и подотчетный Верховной Раде Украины в пределах, предусмотренных Конституцией Украины, пишет Википедия.
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