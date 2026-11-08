У Трампа выдвинули новую идею насчет "большой сделки" с РФ: в WP узнали детали

Европейские дипломаты подчеркивают, что ключевым условием остается достижение режима прекращения огня в Украине.

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Джаред Кушнер выдвинул новую идею по переговорам / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины

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Кушнер рассматривает формат Совета "Россия-НАТО" вариантом архитектуры европейской безопасности

В Европе ключевым условием называют достижение режима прекращения огня в Украине

Советник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер рассматривает формат Совета "Россия-НАТО" как возможный пример для будущей архитектуры европейской безопасности.

В то же время европейские дипломаты подчеркивают, что ключевым условием остается достижение режима прекращения огня в Украине, пишет The Washington Post.

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"Кушнер связал свои усилия по достижению перемирия в Украине с призывом к более широким многосторонним переговорам между Россией и Европой о послевоенной безопасности на континенте. По словам чиновника, знакомого с переговорами, моделью для Кушнера служит Совет НАТО-Россия, который был создан после окончания Холодной войны, но деятельность которого была приостановлена в 2014 году после вторжения России в Украину и захвата Крыма", - говорится в материале.

Как заявили европейские чиновники в комментарии СМИ, ЕС открыт для переговоров с РФ, однако любые соглашения по безопасности возможны исключительно после установления перемирия в Украине.

"Работа продолжается по обоим направлениям", - отметил осведомленный представитель государства, являющегося близким партнером США. В то же время он подчеркнул, что мирное соглашение по Украине должно быть подписано раньше, чем договоренности об архитектуре безопасности.

Высокопоставленный чиновник из другой ведущей страны ЕС отметил, что, хотя такой подход сопряжен со значительными рисками, Европе лучше присоединиться к процессу. При этом он подчеркнул: позиция остается непоколебимой - диалог возможен только после завершения боевых действий, а сами переговоры будут сложными. В Европе существует консенсус относительно того, что любые контакты с РФ должны начинаться исключительно после прекращения огня.

Ключевым разногласием является именно последовательность действий. Кушнер стремится действовать параллельно, тогда как Европейский Союз настаивает на первоочередности перемирия. Диктатор Владимир Путин положительно оценил идею общеевропейской безопасности во время встречи 21 октября со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

В то же время заявления Дональда Трампа после переговоров с посланником Кремля Кириллом Дмитриевым о близости "большой сделки" европейские чиновники считают крайне преждевременными.

Почему РФ не настроена на переговоры - ISW

По мнению аналитиков, назначение Владимира Мединского представителем России на переговорах указывает на то, что Кремль по-прежнему не демонстрирует готовности к конструктивному диалогу. Такая оценка содержится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

В институте считают, что участие Мединского в качестве главного переговорщика свидетельствует об отсутствии у российской стороны реальной заинтересованности в добросовестном переговорном процессе.

Аналитики также напомнили, что в феврале 2026 года Мединский уже возглавлял российскую делегацию на трехсторонних переговорах в Женеве. По оценке ISW, тогда он использовал свое положение для затягивания обсуждений, переводя их в плоскость рассуждений о так называемых "исторических корнях" войны.

Мирные переговоры - новости по теме

Как писал Главред, Украина и Россия при посредничестве США проведут новый раунд трехсторонних переговоров. Планируется обсудить договоренности по безопасности, деэскалацию, гуманитарные вопросы и дальнейшие шаги к мирному урегулированию.

Ранее сообщалось, что российскую делегацию возглавит помощник российского диктатора Владимира Путина Владимир Мединский. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По его словам, на встрече будут обсуждаться гарантии безопасности для России и Украины.

Напомним, президент Владимир Зеленский назвал четыре темы, которые Киев планирует поднять на встрече.

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Об источнике: The Washington Post The Washington Post - американская газета, которую издают в городе Вашингтоне. Крупнейшая газета столицы Соединенных Штатов Америки, также входит в число старейших. Содержит срочные новости, репортажи на национальные и международные темы, очерки и комментарии. С августа 2013 года принадлежит миллиардеру Джеффу Безосу, пишет Википедия.

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