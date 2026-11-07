Угроза новых отключений: в ДТЭК предупредили, какие регионы в зоне риска

Важное:
- Повреждены объекты, обеспечивающие передачу электричества
- Пропускная способность электросетей существенно снизилась
В ночь на 7 ноября российские войска нанесли масштабный удар по энергетической инфраструктуре Украины.
В результате атаки были повреждены объекты, обеспечивающие передачу электричества в Киев и центральные регионы страны, сообщили в компании ДТЭК.
Из-за последствий обстрела пропускная способность электросетей существенно снизилась. Это вынудило энергетиков прибегнуть к экстренным ограничениям электроснабжения в Киевской области. В других регионах страны продолжают действовать плановые графики отключений света.
Аварийные бригады уже приступили к восстановлению повреждённого оборудования. Часть потребителей удалось повторно подключить к электросети. Однако проведение ремонтных работ осложняется воздушными тревогами, из-за которых специалистам приходится временно приостанавливать работу.
В ДТЭК отмечают, что по мере устранения повреждений и стабилизации работы энергосистемы ограничения будут постепенно сокращаться.
При этом энергетическая ситуация остаётся нестабильной: режим подачи электричества может меняться несколько раз в течение часа. Поэтому жителей призывают регулярно проверять актуальные сведения об отключениях, ориентируясь на свой адрес проживания.
РФ может готовить новые удары по энергетической инфраструктуре Украины
Как сообщает The New York Times, министр энергетики Украины Денис Шмыгаль во время встречи с европейскими партнёрами в Париже представил документ, который, предположительно, содержит перехваченные планы российских атак на энергетические объекты страны. Согласно изложенным в нём данным, речь идёт о возможном применении до тысячи единиц вооружения, включая ракеты, беспилотники и авиационные бомбы.
В числе потенциальных целей указаны электрические подстанции, гидроэлектростанции, теплоэлектростанции и котельные.
Особую тревогу вызывает раздел документа, посвящённый атомной энергетике. В нём говорится о возможных попытках вывести из строя три действующие украинские АЭС. Для этого, как утверждается, российская сторона рассматривает нанесение ударов по распределительным устройствам, через которые атомные станции подключены к общей энергосистеме Украины.
Как писал Главред, ранее под ударами оказались 13 регионов Украины. Зафиксированы разрушения жилых домов, инфраструктуры и железной дороги.
Напомним, ранее Россия сбросила пять управляемых авиабомб на жилые дома в Запорожье. Известно о 12 погибших, среди них трое детей.
Ранее сообщалось о том, что российская авиабомба попала в две маршрутки в Краматорске Донецкой области: погибли 30 человек, еще 18 получили ранения.
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Об источнике: ДТЭК
ДТЭК (ранее - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбасская топливно-энергетическая компания) - крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины.
Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.
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