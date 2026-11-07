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Угроза новых отключений: в ДТЭК предупредили, какие регионы в зоне риска

Алексей Тесля
7 ноября 2026, 23:25
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Из-за последствий обстрела пропускная способность электросетей существенно снизилась.
Угроза новых отключений: в ДТЭК предупредили, какие регионы в зоне риска
В Украине критическая ситуация с отключениями электроэергии / Колаж: Главред, фото: pixabay.com

Важное:

  • Повреждены объекты, обеспечивающие передачу электричества
  • Пропускная способность электросетей существенно снизилась

В ночь на 7 ноября российские войска нанесли масштабный удар по энергетической инфраструктуре Украины.

В результате атаки были повреждены объекты, обеспечивающие передачу электричества в Киев и центральные регионы страны, сообщили в компании ДТЭК.

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Из-за последствий обстрела пропускная способность электросетей существенно снизилась. Это вынудило энергетиков прибегнуть к экстренным ограничениям электроснабжения в Киевской области. В других регионах страны продолжают действовать плановые графики отключений света.

Аварийные бригады уже приступили к восстановлению повреждённого оборудования. Часть потребителей удалось повторно подключить к электросети. Однако проведение ремонтных работ осложняется воздушными тревогами, из-за которых специалистам приходится временно приостанавливать работу.

В ДТЭК отмечают, что по мере устранения повреждений и стабилизации работы энергосистемы ограничения будут постепенно сокращаться.

При этом энергетическая ситуация остаётся нестабильной: режим подачи электричества может меняться несколько раз в течение часа. Поэтому жителей призывают регулярно проверять актуальные сведения об отключениях, ориентируясь на свой адрес проживания.

Очереди отключения света, графики отключения инфографика
/ Инфографика: Главред

РФ может готовить новые удары по энергетической инфраструктуре Украины

Как сообщает The New York Times, министр энергетики Украины Денис Шмыгаль во время встречи с европейскими партнёрами в Париже представил документ, который, предположительно, содержит перехваченные планы российских атак на энергетические объекты страны. Согласно изложенным в нём данным, речь идёт о возможном применении до тысячи единиц вооружения, включая ракеты, беспилотники и авиационные бомбы.

В числе потенциальных целей указаны электрические подстанции, гидроэлектростанции, теплоэлектростанции и котельные.

Особую тревогу вызывает раздел документа, посвящённый атомной энергетике. В нём говорится о возможных попытках вывести из строя три действующие украинские АЭС. Для этого, как утверждается, российская сторона рассматривает нанесение ударов по распределительным устройствам, через которые атомные станции подключены к общей энергосистеме Украины.

Как писал Главред, ранее под ударами оказались 13 регионов Украины. Зафиксированы разрушения жилых домов, инфраструктуры и железной дороги.

Напомним, ранее Россия сбросила пять управляемых авиабомб на жилые дома в Запорожье. Известно о 12 погибших, среди них трое детей.

Ранее сообщалось о том, что российская авиабомба попала в две маршрутки в Краматорске Донецкой области: погибли 30 человек, еще 18 получили ранения.

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Об источнике: ДТЭК

ДТЭК (ранее - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбасская топливно-энергетическая компания) - крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины.

Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.

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