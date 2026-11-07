Отдалившиеся от Брэда Питта дети готовятся к окончательному удару

Кратко:
- Какое решение снова готовят дети Питта
- Что известно об отношениях отца и сына
В семье Брэда Питта и Анджелины Джоли может произойти очередное событие, которое еще сильнее подчеркнет дистанцию между актером и его детьми.
По информации Page Six, их младший сын Нокс рассматривает возможность отказаться от знаменитой фамилии отца.
18-летний Нокс пока не обращался в суд с официальным заявлением о смене имени. Однако, как отмечает издание, на школьном дипломе молодой человек уже был указан как Нокс Джоли - без фамилии Питта.
Если он решит закрепить это изменение юридически, то станет пятым ребенком бывшей пары, отказавшимся от фамилии актера. Ранее такой шаг сделали Шайло, Захара, Мэддокс и Вивьен.
Последней официально сменила имя Вивьен. В начале ноября суд Лос-Анджелеса одобрил ее заявление: теперь девушка носит имя Вивьен Маршелин Джоли. До этого она уже использовала фамилию матери в профессиональной деятельности - в частности, в программке бродвейского спектакля "Аутсайдеры".
Захара и Мэддокс также добились юридического изменения имен, а Шайло отказалась от фамилии Питта после достижения совершеннолетия в 2024 году.
У Брэда и Анджелины шестеро общих детей: Мэддокс, Пакс, Захара, Шайло и близнецы Вивьен и Нокс. Отношения актера с детьми остаются напряженными после расставания с Джоли в 2016 году. Развод бывшие супруги окончательно урегулировали лишь в декабре 2024-го.
При этом источники, на которые ссылается Page Six, по-разному объясняют причины семейного отчуждения. Люди из окружения Питта утверждают, что Анджелина Джоли отдалила детей от отца. Источники, близкие к актрисе, с такой трактовкой не согласны: по их словам, она участвовала в семейной терапии, а дистанция между детьми и Питтом связана с пережитым опытом и утратой доверия.
По информации издания, Пакс сохраняет связь с родственниками отца, однако его отношения непосредственно с Брэдом остаются ограниченными.
Таким образом, возможное решение Нокса может стать еще одним символическим подтверждением разрыва между актером и большей частью его детей. Однако пока речь идет только о вероятном шаге: официальных документов о смене фамилии Нокс не подавал.
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Отметим, как сообщал Главред, дочь знаменитых голливудских актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта, 18-летняя Вивьен, сделала неожиданное признание. Девушка впервые откровенно рассказала о том, что в начале этого года ее госпитализировали из-за серьезного психического заболевания - расстройства пищевого поведения (РПП)
Ранее 18-летняя Вивьен, дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта, официально отказалась от фамилии отца. Суд в Лос-Анджелесе одобрил ее просьбу изменить имя с Вивьен Маршелин Джоли-Питт на Вивьен Маршелин Джоли.
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О персоне: Анджелина Джоли
Анджелина Джоли - американская актриса кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссёр, сценаристка, продюсер, фотомодель, посол доброй воли ООН.
По данным Википедии, актриса является обладательница премии "Оскар", трех премий "Золотой глобус" (первая актриса в истории, три года подряд выигравшая награду) и двух "Премий Гильдии киноактеров США".
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