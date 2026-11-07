"Все отберут его дети": Камалия пожаловалась на бывшего мужа-миллионера

Украинская певица Камалия поделилась своими личными страхами за будущее.

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Камалия рассказала о завещании Захура / Коллаж Главред, фото скриншот

Кратко:

Что известно о завещании Захура

Чего больше всего боится Камалия

Украинская певица Камалия продолжает делиться откровенными признаниями относительно жизни с пакистанским бизнесменом Мохаммадом Захуром.

В интервью Маричке Довбенко артистка рассказала, что она фактически не знает, что есть у ее семьи и ее детей. "Я не знаю, как мы защищены. Не будем ли мы на улице, если с Захуром, не дай Бог, что-то случится", - говорит Камалия.

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Камалия поделилась личным / скрин из видео

По словам Камалии, ее бывший мужчина никогда не разговаривает на тему завещания. "Он не хочет говорить на эту тему, а я, как мать своих детей, живу в таких колебаниях. Я не понимаю, где будут мои дети, где буду я. Я очень боюсь, что когда Захуре не станет, дети от его первого брака отберут у нас все", - откровенничает Камалия.

Певица добавляет, что даже в тот аграрный бизнес, который придумала Камалия, она не вписана. "А вписаны его дети от первого брака, и мои дети. Я даже не знаю, куда пойду я", - поясняет артистка.

Камалия и Мохаммад Захур были вместе много лет/ instagram.com/kamaliyaofficial

Она также опасается, что ей придется сидеть на шее у детей, когда она не сможет петь.

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О персоне: Камалия Камалия - украинская поп-исполнительница, актриса, модель, автор-исполнитель. Заслуженная артистка Украины. По данным Википедии, карьера Камалии как певицы началась в 1993 г. на фестивале "Червона Рута". После этого она уехала в Москву, где победила в конкурсе "Телешанс". В 2004 году Камалия была удостоена звания Заслуженной артистки Украины. Победительница конкурса "Миссис Мира" в 2008 году. В 1999 году авторская песня Камалии "Люблю тебя" - была признана победителем фестиваля "Песня года".

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