Где в доме нельзя прятать деньги: пять мест, которые хорошо знают грабители

Пять привычных мест в доме кажутся надёжными тайниками для денег и украшений. Однако воры хорошо знают эти уловки и проверяют их в первую очередь.

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Домашние тайники для денег / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете:

Какие пять мест в доме воры проверяют в первую очередь

Почему привычные домашние тайники не защищают ценности

Где безопаснее хранить деньги и украшения

Места, которые кажутся надёжными тайниками для денег, украшений и документов, часто хорошо известны опытным ворам. Ящик с бельем, коробка из-под обуви или банка среди кухонных специй могут казаться незаметными, но именно туда грабители заглядывают во время поиска ценностей. Главред расскажет подробнее.

Как отмечает венгерское издание kerteszkedj.hu, домашние тайники, которые владельцы считают надежными, нередко оказываются предсказуемыми. Воры хорошо знают типичные способы хранения ценностей, поэтому при проникновении в первую очередь проверяют самые очевидные места.

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Спальня

Многие люди прячут наличные деньги, драгоценности и важные документы именно в спальне. Поэтому эта комната часто становится одной из первых целей воров. Ящики прикроватной тумбочки, пространство под матрасом, спинка кровати и полки шкафа - места, которые можно проверить за считанные секунды.

Деньги, спрятанные в скрученных носках или старой обуви, также не являются надёжным тайником. Это давно известный приём, о котором опытные грабители хорошо знают.

Аптечка

Аптечка может показаться необычным местом для хранения ценностей, однако воры могут просматривать её во время поиска лекарств и других предметов, представляющих для них интерес. Если среди упаковок и коробок лежат деньги или украшения, их легко обнаружить при беглом осмотре.

Кухня и морозильная камера

Коробка из-под печенья, пакет с продуктами, банка с мукой или упаковка в морозильной камере - такие тайники часто встречаются в фильмах, но в реальной жизни они не гарантируют безопасности.

Воры могут проверять кладовые, кухонные шкафы, контейнеры для продуктов и морозильники. Необычная упаковка или предмет, не соответствующий своему содержимому, способен сразу привлечь внимание.

Небольшой переносной сейф

Металлический ящик с замком или кодом может защитить ценности от детей и случайных гостей, но не обязательно остановит воров. Если сейф небольшой и не закреплен, грабитель может просто забрать его с собой и открыть позже.

Настоящую защиту обеспечивает сейф, предназначенный для хранения ценностей и надлежащим образом закрепленный винтами к стене или бетонному полу. Именно поэтому важно учитывать не только прочность металлической конструкции, но и возможность вынести её из помещения.

Чемодан на верхней полке шкафа

Дорожные чемоданы и сумки часто хранят в шкафах, на чердаках или антресолях. Некоторые владельцы используют их как тайники для денег, документов и украшений, надеясь, что воры не будут тратить время на проверку багажа.

Однако чемодан легко открыть, а его содержимое - быстро осмотреть. Поэтому хранить в нём ценные вещи не стоит, даже если он стоит в труднодоступном месте.

Что советует полиция

Рекомендации управления полиции: не хранить дома крупные суммы наличных, не оставлять ювелирные изделия и электронику на видном месте, а ценности держать в специально предназначенных для этого шкафах или сейфах.

Для крупных сумм денег и драгоценностей, которыми редко пользуются, более надежным вариантом может быть банковское хранение, если такая услуга доступна.

Полиция также советует заранее позаботиться о безопасности жилья. Важно иметь надежные двери и замки, проверять состояние окон и не оставлять ценные вещи на виду. Даже самое хитроумное тайник не заменит надлежащей защиты жилища.

Несколько простых правил для защиты от кражи

Храните большую часть наличных на банковском счете, а дома оставляйте только необходимую сумму.

Сфотографируйте ценные вещи и украшения и составьте их перечень. Это поможет подтвердить, что именно пропало в случае кражи.

Во время путешествий не сообщайте о своём отсутствии в социальных сетях и попросите соседей периодически проверять почтовый ящик.

Убедитесь, что двери, замки и окна исправны и обеспечивают надлежащую защиту.

Надежность жилья зависит не от того, насколько хитро спрятаны деньги, а от того, насколько сложно посторонним проникнуть внутрь.

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Об источнике: Kerteszkedj.hu Kerteszkedj.hu - это венгерский тематический веб-портал, посвящённый садоводству, огородничеству и уходу за растениями. Издание публикует практические советы для садоводов-любителей и домовладельцев, охватывая темы выращивания овощей и фруктов, ухода за комнатными и балконными растениями, борьбы с вредителями, экологичного ведения хозяйства и кулинарных рецептов из собственного урожая. Ресурс принадлежит медиакомпании MeMedia Media Group Kft. и служит популярным источником бытовых и аграрных лайфхаков для венгроязычной аудитории.

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