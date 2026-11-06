Трамп может пойти на новые уступки Путину: в NYT раскрыли подробности

Кратко:
- Европа опасается новых шагов Трампа навстречу Кремлю
- Украинские чиновники опасаются нового саммита во Флориде
- Европейцев, вероятно, не посадят за стол переговоров в Абу-Даби
После убедительной победы демократов на промежуточных выборах в США в европейских столицах усилилась тревога из-за возможных новых шагов ослабленного Дональда Трампа навстречу Кремлю. Европейские и украинские чиновники опасаются, что президент США попытается использовать время до начала работы нового Конгресса в январе, чтобы договориться с главой страны-агрессора России Владимиром Путиным. Об этом пишет The New York Times.
По данным издания, украинские чиновники опасаются, что Трамп может пойти даже на еще один саммит с Путиным во Флориде. Европейские правительства при этом воздерживаются от публичного ликования по поводу поражения Республиканской партии, поскольку понимают, что с Трампом придется и дальше работать.
"Для Европы наибольшая опасность исходит от непредсказуемой политики Трампа в отношении России и Украины", - заявила президент Hertie School, профессор европейского управления и геополитики Даниэла Шварцер.
По её словам, риск ещё более тесного сближения Вашингтона и Москвы сохраняется именно потому, что после выборов Трамп политически ослаблен. В NYT отмечают, что контакты Трампа с Путиным, а также предложения Москве об экономических соглашениях, встречах на высоком уровне и прекращении её дипломатической изоляции противоречат попыткам Европы усилить давление на Россию.
Чего ожидать от переговоров в Абу-Даби
Следующим шагом американских усилий должна стать трехсторонняя встреча США, Украины и России в Абу-Даби на следующей неделе. Стороны планируют обсудить шаги к мирному соглашению и будущие гарантии безопасности, которые, по словам Трампа, могут касаться всей Европы.
Европейские представители также прибудут в Абу-Даби, чтобы поддержать Украину, однако, по данным NYT, непосредственно за столом переговоров их, скорее всего, не будет. При этом в Европе не считают, что Путин сейчас готов к серьёзным переговорам, ведь Россия продолжает массированные удары по гражданской инфраструктуре Украины в преддверии суровой зимы.
Европейские чиновники также считают, что Кремль будет следить не только за ситуацией в США, но и за президентскими выборами во Франции весной. По данным издания, фавориткой гонки остается Марин Ле Пен, которая выступает за прекращение финансовой поддержки Украины со стороны Парижа.
Почему Европа не ждет возвращения к "старой норме"
В то же время США при Трампе продолжают продавать оружие европейским государствам для передачи Украине и предоставлять важные разведданные о российских ракетах и перемещении войск. Даже если Трамп решит сократить часть контингента на базах в Германии, европейцы не будут возражать, если эти войска перебросят ближе к восточному флангу, в частности в Польшу.
Директор Global Public Policy Institute в Берлине Торстен Беннер считает, что главный урок для Европы - укреплять собственную обороноспособность без чрезмерной зависимости от США. Бывшая посол Германии в Вашингтоне Эмили Габер предостерегла от иллюзий относительно быстрого возвращения к "старой норме": по ее словам, уменьшение роли Европы в американской политике безопасности имеет структурные причины.
Бывший посол Германии в Вашингтоне и председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер считает, что Европе важно сохранять вовлеченность администрации Трампа в европейские дела и не демонстрировать публичной радости по поводу поражения республиканцев. В то же время он видит в нынешней ситуации возможность более активно работать по всей территории США и убеждать американских политиков, что Европа - не бремя, а важный союзник.
Изменится ли политика США в отношении Украины после выборов
Политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев в интервью Главреду отметил, что в ближайшее время Белый дом будет форсировать переговорный процесс.
"Скорее всего, в течение ближайшего месяца Белый дом будет прилагать максимум усилий, чтобы хотя бы до конца года достичь определенного результата в переговорном процессе", - подчеркнул эксперт.
В то же время он предостерег от чрезмерных надежд на демократическое большинство в Конгрессе, ведь у Трампа остается право вето.
"Вернуться к повестке дня Байдена не удастся: неизбежно будет наложено президентское вето, а голосов для его преодоления, даже при условии убедительной победы демократов, не наберется", - пояснил Золотарев.
Оценивая дальнейшие действия Кремля, аналитик обратил внимание, что Москва не откажется от своих целей.
"Россия, как и прежде, будет делать ставку на продолжение войны и давление на Украину. У Путина такая позиция: раз не удалось достичь желаемого политическим путем - через Трампа и "дух Анкориджа", значит, он будет добиваться этого военной силой", - подытожил эксперт.
Мирные переговоры - новости
Как сообщал Главред, 10–11 ноября в Абу-Даби должны состояться трехсторонние переговоры с участием США, Украины и России. В Офисе президента заявили, что Киев будет предлагать остановить войну по нынешней линии фронта без каких-либо территориальных уступок. Среди других тем - секторальное перемирие в энергетике и Черном море, а также подготовка встречи лидеров Украины, США и России.
Глава Офиса президента Кирилл Буданов примет участие в трехсторонних переговорах в Абу-Даби. В то же время он не ожидает существенного прорыва на этой встрече. По его словам, переговоры в Абу-Даби не станут последними.
После успеха демократов на промежуточных выборах новый Конгресс получил шанс затормозить разворот Трампа в сторону Москвы. Впрочем, у президента остается право вето, с помощью которого он может заблокировать законопроекты о помощи Украине или ужесточении санкций против России. Чтобы преодолеть вето, демократам понадобится поддержка двух третей законодателей в обеих палатах.
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Об источнике: The New York Times
The New York Times - американская ежедневная газета, базирующаяся в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также публикует статьи, отчеты о расследованиях и обзоры. Как одна из старейших газет в Соединённых Штатах, она является одной из ведущих газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.
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