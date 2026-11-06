Чайно-гибридные розы не замерзнут: как защитить кусты от сильных морозов

Чайно-гибридные розы могут пострадать от зимних морозов, если вовремя не позаботиться об их защите.

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Как подготовить розы к зиме / Коллаж: Главред, фото: magnific.com, скриншот из видео в TikTok

Вы узнаете:

Когда нужно укрывать чайно-гибридные розы на зиму

Почему не стоит спешить обрезать молодые побеги и бутоны

Как защитить корни и нижние почки роз от сильных морозов

Чайно-гибридные розы нужно подготовить к зимним холодам, даже если на кустах ещё остались бутоны и молодые побеги. Чтобы растения не пострадали от мороза, важно правильно выбрать время для обрезки и позаботиться о защите корневой системы.

Главред выяснил, когда укрывать чайно-гибридные розы, нужно ли обрезать побеги осенью и как защитить кусты с помощью почвы и специальных колпаков.

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Когда нужно укрывать чайно-гибридные розы на зиму

Своими советами поделилась садовница и блогер Ольга Мартинишин. По её словам, подготовку роз к зиме стоит проводить тогда, когда наступает прохладная погода и появляются первые небольшие морозы.

Садовод обратила внимание, что даже в конце осени на кустах могут оставаться бутоны, которые ещё способны раскрыться. Однако ждать окончания цветения не всегда целесообразно, ведь растения нужно вовремя подготовить к холодам.

Если на розах есть молодые побеги, их можно аккуратно обрезать. При этом не стоит чрезмерно укорачивать куст, чтобы сохранить нижние почки, из которых весной будут развиваться новые побеги.

Как укрыть чайно-гибридные розы с помощью колпака

Один из способов защитить чайно-гибридные розы от мороза - накрыть куст специальным колпаком. Садовница советует выбирать достаточно высокое укрытие, чтобы оно хорошо защищало растение.

Важно также подгорнуть розу землёй. Даже если верхние почки подмерзнут, те, что остались под слоем почвы, могут сохраниться. Весной из них начнут развиваться новые побеги.

Баба Оля объяснила, что высота укрытия имеет значение, ведь нижняя часть растения должна оставаться защищённой от промерзания.

Советы по уходу за розами / Фото: скриншот

Видео с советами бабы Оли по утеплению чайно-гибридных роз можно посмотреть по ссылке.

Как подготовить розы к зиме без специального чехла

Если на участке много розовых кустов и установить отдельное укрытие для каждого невозможно, можно воспользоваться обычной почвой. Садовница показала, как подсыпает растения землей, чтобы защитить нижнюю часть побегов и корни.

Для этого можно использовать готовый универсальный грунт. Его насыпают вокруг основания куста, формируя защитный слой.

Такой способ помогает уберечь нижние почки от мороза даже без дополнительного колпака. В то же время важно учитывать погодные условия и не спешить с установкой герметичного укрытия, ведь во время зимних оттепелей и туманов под ним может скапливаться влага.

Виды роз / Инфографика: Главред

Почему важно защитить корни роз от промерзания

Основная задача осеннего укрытия - сохранить корневую систему и нижние почки растения. Если почва сильно промерзнет, незащищенные части розы могут пострадать.

Именно поэтому садовница советует окучивать кусты землёй и при необходимости использовать колпаки. Даже если часть верхних побегов не переживёт зиму, сохранившиеся под землёй почки могут дать новый прирост весной.

В то же время степень подмерзания зависит от суровости зимы. Поэтому при подготовке чайно-гибридных роз важно позаботиться и о корнях, и о нижней части побегов.

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О персоне: Ольга Мартинишин "Баба Оля на псевдо Чех" (Ольга Мартинишин) - это известная 70-летняя блогерша из Львовской области, которая прославилась благодаря своим видео в TikTok и Instagram. Раньше она работала инженером-конструктором, но после смерти мужа начала снимать ролики о садоводстве, кулинарии и жизни. У страницы около 164,6 тыс. подписчиков и более 1,9 млн лайков.

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