"Эти переговоры — не последние": Буданов оценил шансы на прорыв в Абу-Даби

Глава ОП не рассчитывает на существенный прорыв, но считает прогрессом само согласие сторон встретиться лично.

https://glavred.info/politics/hto-ocholit-ukrajinsku-delegaciyu-v-abu-dabi-chogo-chekati-vid-peregovoriv-10809977.html Ссылка скопирована

Буданов возглавит делегацию Украины на переговорах с Россией / Коллаж: Главред, фото: МИД ОАЭ, t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Главное из заявления:

Буданов возглавит делегацию Украины на переговорах в Абу-Даби

Глава ОП не ожидает существенного прорыва от этого раунда

Стороны обсудят готовность завершить войну

Глава Офиса президента Кирилл Буданов примет участие в трехсторонних переговорах с США и Россией, которые пройдут в Абу-Даби. Существенного прорыва он не ожидает. Об этом сообщил корреспондент CBS News Эйдан Стретч после беседы с Будановым.

По словам главы ОП, встреча в Абу-Даби не будет заключительной, а стороны должны обсудить готовность завершить войну. Свою оценку предстоящего раунда Буданов сформулировал кратко.

видео дня

"Эти переговоры - не последние", - заявил глава Офиса президента.

Существенного прорыва Буданов не ожидает. В то же время глава ОПУ считает прогрессом сам факт того, что делегации Украины и России согласились встретиться лично.

Как пишет ТСН, советник президента Украины Дмитрий Литвин уточнил, что украинскую делегацию на переговорах с РФ возглавит глава Службы внешней разведки Украины. По его словам, все участники украинской группы готовятся к переговорам.

Когда состоятся переговоры в Абу-Даби и кто в них примет участие

Трехсторонние переговоры запланированы на 10–11 ноября. Как сообщила "Украинская правда" со ссылкой на пост Джареда Кушнера в X, это будут первые трехсторонние мирные переговоры с участием Украины и России с февраля.

Делегацию страны-агрессора РФ возглавит Владимир Мединский. Украина, по информации из ОП, будет предлагать остановить войну по нынешней линии фронта без территориальных уступок, которых добивается Москва.

Какие вопросы Украина поднимет в Абу-Даби

Президент Владимир Зеленский ранее обозначил шесть ключевых вопросов, которые Киев планирует вынести на переговоры. Среди них:

прекращение российских ударов по энергетической инфраструктуре и на море;

обмен пленными;

возвращение незаконно удерживаемых гражданских лиц и украинских детей;

подготовка встречи на уровне лидеров.

Кирилл Буданов / Инфографика: Главред

Как выборы в США могут повлиять на мирные переговоры

Председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко в интервью "Главреду" отметил, что после поражения республиканцев на промежуточных выборах противостояние между Конгрессом и Белым домом усилится.

"Эти внутренние конфликты будут мешать, отвлекать Трампа и его администрацию, в частности от темы мирных переговоров", - подчеркнул эксперт.

В то же время политолог предупредил, что непредсказуемость американского президента создает риски и для отношений с Киевом.

"К тому же Трамп непредсказуем: конфликт с демократами в некоторых ситуациях может подтолкнуть его к сотрудничеству с Путиным. Такое тоже возможно", - пояснил Фесенко.

Политолог Вадим Трюхан в комментарии "Фокусу" также не ожидает от раунда в Абу-Даби быстрых договоренностей, считая, что нынешняя задача сторон - продемонстрировать готовность к диалогу.

"Какая задача стоит сейчас? Не договориться, а создать видимость намерения договориться", - отметил он.

Переговоры в Абу-Даби - новости

Как сообщал Главред, в конце октября глава ОП Кирилл Буданов опроверг сообщения о споре со спецпосланником США Стивом Виткоффом. Он заявил об информационных атаках на мирный процесс. Тогда же Le Monde сообщила о предложении возобновить транзит российских энергоносителей.

Между тем в Москве заговорили о возможной паузе в ударах по энергетике. По данным российской стороны, Путин рассматривает возможность энергетического перемирия до Нового года. Кремль настаивает на выполнении своих требований и предоставлении гарантий не только Украине.

Пресс-секретарь главы Кремля также высказался по поводу мирного процесса. Накануне Дмитрий Песков заговорил о мире в Украине и упомянул американского президента Дональда Трампа. Он также сообщил, что переговоры в Абу-Даби пройдут во вторник и среду.

Читайте также:

О персоне: Кирилл Буданов Кирилл Буданов (род. 4 января 1986 г., г. Киев) - украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (с 5 августа 2020 г. - до 2 января 2026 г.), генерал-лейтенант. С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018–2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена. В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия. 2 января 2025 года принял предложение президента Украины Владимира Зеленского возглавить Офис президента Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред