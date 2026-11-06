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РФ перебросила тысячную группировку в Олешки: ВСУ приготовились к наступлению врага

Анна Косик
6 ноября 2026, 15:38
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Силы обороны держат на особом контроле ситуацию из-за недавних перемещений оккупантов.
РФ перебросила тысячную группировку в Олешки: ВСУ приготовились к наступлению врага
В Олешках после перемирия значительно увеличилось число оккупантов / Коллаж: Главред, фото: t.me/andriyshTime

Главное:

  • Россия завезла на левобережье Херсонской области более тысячи военных
  • Боеприпасы оккупанты спрятали в Олешковской больнице
  • Массированных штурмов пока нет, но украинские военные готовятся

Российская оккупационная армия воспользовалась гуманитарным режимом тишины в Олешках и перебросила на левобережье Херсонской области более тысячи военных. Об этом в комментарии "Крым.Реалии" рассказал начальник отделения беспилотных систем 34-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ Ярослав Мороз.

По его словам, враг скопил силы на тех позициях, с которых его выбивали последние полгода. Фактически оккупанты приблизились к линии соприкосновения на 20 километров.

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Олешки
Олешки / Инфографика: Главред

"Они (оккупанты - Главред) приехали просто на машинах, как это было в 2022 году, а потом, когда машины уезжали, мы отслеживали всё это, и уехало гораздо меньше машин, уехало гораздо меньше личного состава", - рассказал Мороз.

Что россияне спрятали в Олешковской больнице

Огромное количество боеприпасов и оборудования захватчики завезли в Олешковскую больницу. По словам Мороза, оккупанты сознательно используют здание, где лечатся местные жители, поскольку рассчитывают, что украинские силы не будут атаковать этот объект.

Какова цель РФ при накоплении сил в Херсонской области

В бригаде не исключают, что армия РФ может готовиться к наступлению на Херсон. В то же время массированных штурмов пока не зафиксировано: наблюдаются лишь единичные перемещения личного состава и техники, которые оперативно ликвидируются.

"Массированных штурмовых действий в настоящее время нет. Но мы к ним готовы", - подчеркнул военный.

Чем было выгодно перемирие в Олешках для Кремля

Военный обозреватель Богдан Мирошников, слова которого привело "Радио Свобода", еще во время перемирия предупреждал, что пауза играет на руку оккупантам.

"То, что враг получил возможность за неделю сделать больше, чем за последние два года, - факт", - отметил он.

Достаточно ли у россиян сил для наступления на Херсон - мнение эксперта

Главред писал, что военный эксперт и основатель благотворительной организации "Реактивная почта" Павел Нарожный заявил, что главная угроза для Херсона после режима тишины - усиление обстрелов.

Прибрежные села на оккупированном берегу в основном разрушены, а рядом простирается Олешковская пустыня. Для того, чтобы скрыть большое количество людей и техники, там практически ничего нет. Единственное место, где можно организовать такую военную базу, - это город Олешки.

В таких условиях организовать наступление на Херсон практически невозможно, поскольку россиянам нужно переправиться через реку, чтобы начать наступление.

Ситуация в Олешках - последние новости

Как сообщал Главред, режим прекращения огня в Олешках действовал до вечера 1 ноября. После его окончания Силы обороны предупредили, что Россия цинично воспользовалась перемирием и может активизировать удары по правобережью Херсонской области. Речь идет о дронах, артиллерии и тактической авиации.

Еще во время режима тишины СМИ фиксировали подозрительные передвижения оккупантов. В частности, сообщалось, что РФ может использовать перемирие для наступления, непрерывно перебрасывая КамАЗы с боевыми группами. Россияне приближали подразделения дронов к Днепру.

Отдельные вопросы возникли относительно военной техники в Олешках. Омбудсмен Дмитрий Лубинец объяснил, что было на видео с техникой во время перемирия. По его словам, технику использовали для разминирования, а стороны каждые два часа сверяли соблюдение режима тишины.

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Об источнике: Крым.Реалии

Крым.Реалии - крымский проект украинской службы Радио Свобода, часть международной информационной компании Радио Свободная Европа/Радио Свобода. Проект стартовал в марте 2014 года, сразу после аннексии Крымского полуострова Россией, пишет Википедия.

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