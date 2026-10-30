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Оккупанты готовят что-то ужасное: как РФ использует перемирие на Херсонщине

Анна Косик
30 октября 2026, 10:52обновлено 30 октября, 11:26
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Украинские защитники предупредили о двух угрозах, которые могут возникнуть после прекращения режима тишины.
Оккупанты готовят что-то ужасное: как РФ использует перемирие на Херсонщине
Оккупанты, хотя и соблюдают режим тишины, но в то же время используют его в военных целях / Коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншоты

Читайте в материале:

  • Как оккупационная армия использует режим тишины в Херсонской области
  • Может ли враг после временного перемирия перейти в наступление на Херсон
  • Как изменятся обстрелы правобережья Херсонщины после 1 ноября

Страна-агрессор Россия впервые за всё время войны против Украины полностью соблюдает режим тишины на определённом участке для проведения гуманитарной операции в Олешках Херсонской области. Однако уже появились первые сигналы о том, что оккупанты соблюдают договоренности в своих собственных целях.

Главред узнал, как российская армия использует временное перемирие в военных целях, о чем предупреждают украинцев военные и эксперты, и какие планы у врага после окончания режима тишины.

видео дня

Военные заметили подозрительную активность противника

Первыми о подозрительной активности оккупантов заговорили бойцы на передовой. Несколько украинских военных рассказали немецкому изданию BILD, что видели видео с дронов, на которых запечатлены крупные военные перегруппировки на левом берегу.

Один из них сообщил журналистам, что российские "КамАЗы" с боевыми группами перемещаются там без перерыва.

"Это какое-то безумие! Промышленную зону Каховки накрывают сетками против дронов", - отметил он.

Херсон
Херсон / Инфографика: Главред

О большом количестве российских военных грузовиков говорят и жители Голой Пристани, расположенной примерно в 14 километрах к юго-западу от Херсона.

Еще один украинский военный рассказал о том, что происходит в лесном массиве возле села Раденск.

"Лес вблизи Раденска практически заполнен реактивными установками "Град". Лес вырубают, древесину вывозят. Укрепляют дополнительные бункеры. Готовят что-то ужасное", - подчеркнул он.

Другой собеседник BILD отметил, что оккупанты подтягивают к Днепру подразделения беспилотников. Он не исключает, что россияне попытаются высадиться на правом берегу.

Россияне готовятся к наступлению на Херсонском направлении

Ту же картину, что и собеседники немецких журналистов, описывают украинские бойцы в своих Telegram-каналах. Военнослужащий Станислав Бунятов с позывным "Осман" считает, что противник готовит активные действия в Херсонской области.

По его мнению, такой сценарий можно было предвидеть, когда стороны договаривались о локальном режиме тишины.

"Россияне готовятся к наступлению на Херсонском направлении. На прифронтовых территориях возводят укрепления, затягивают дороги сетками, а в населенные пункты непрерывно завозят личный состав, боекомплекты и провиант", - написал Бунятов.

Военный также считает, что события в Олешках показывают, как будет вести себя Россия в случае более широкого прекращения огня. По его словам, Москва не упустит возможность накопить силы во время паузы в боевых действиях.

Олешки
Олешки / Инфографика: Главред

"Это было вполне ожидаемо, никто бы не упустил такую возможность. Это мини-пример того, что будет происходить после объявления перемирия на всей линии фронта", - подчеркнул "Осман".

Враг планирует расширить зону поражения правого берега Херсонской области

Аналогичный прогноз дал и офицер, воюющий на этом направлении. Старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным "Алекс" рассказал в Telegram, что противник проводит перегруппировку во время режима тишины. По его мнению, главная цель оккупантов - расширить зону поражения правого берега.

"В Херсонской области противник использует перемирие для перегруппировки своих подразделений, подтягивая ближе к Днепру расчёты БПЛА и всю инфраструктуру для того, чтобы затем наносить удары тактическими средствами на максимальную глубину подконтрольного нам правого берега Днепра", - пояснил офицер.

Оккупанты готовят что-то ужасное: как РФ использует перемирие на Херсонщине
Россия может усилить обстрелы правобережья Херсона / фото: скриншот с DeepState

"Алекс" предупреждает, что украинским подразделениям может стать сложнее, когда режим тишины закончится. Он не исключает и попыток россиян переправиться через реку.

"Обстановка по окончании перемирия однозначно обострится, положение наших войск может осложниться, не исключена активность десантных групп противника через Днепр", - добавил старший лейтенант.

Оккупанты могут войти в Олешки

Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук заявил в эфире "Эспрессо", что оккупанты могут воспользоваться гуманитарной паузой, чтобы разминировать пути для своей техники и усилить присутствие на левом берегу.

По его словам, расчищенные маршруты подходят не только для гуманитарных колонн, но и для перемещения армейских подразделений.Эксперт предполагает, что под предлогом эвакуации в Олешки могут войти российские военные и инженерные части и остаться там после прекращения огня. При этом он напомнил, что в городе до сих пор находятся украинские мирные жители.

"С военной точки зрения это перемирие им выгодно, но на левом берегу Днепра живут наши люди", - подчеркнул Лакийчук.

У россиян Недостаточно сил, чтобы форсировать Днепр

Военный эксперт и основатель благотворительной организации "Реактивная почта" Павел Нарожный заявил в эфире Radio NV, что главная угроза для Херсона после режима тишины - усиление обстрелов.

Он пояснил, что прибрежные села на оккупированном берегу в основном разрушены, а рядом простирается Олешковская пустыня.

"Для того, чтобы скрыть большое количество людей и техники, там практически ничего нет. Единственное место, где можно организовать такую военную базу, - это Олешки, и именно там в большом количестве находятся российские военные и наши мирные жители, которым россияне не помогали выжить. Олешки использовались как военная база", - рассказал Нарожный.

Форсирование Днепра, по мнению Нарожного, требует сил, которых у россиян на этом участке нет.

"Наступление на Херсон организовать практически невозможно, потому что россиянам нужно перейти реку, чтобы наступать. А значительно усилить удары по Херсону они могут, подтянув артиллерию. Могут завезти большое количество дронов, операторов. Это реально. Я не думаю, что форсирование Днепра состоится, ведь для такой масштабной операции нужны сотни тысяч личного состава", - подчеркнул эксперт.

Он пояснил, что для такой операции оккупантам пришлось бы перебросить подразделение на правый берег, закрепиться там и построить мост для подкрепления. Под огнем украинских сил, по его словам, это невозможно. Поэтому для города опаснее скрытые поставки в Олешки.

"Для Херсона опасность заключается в том, что под прикрытием этой гуманитарной миссии россияне могут завезти в Олешки дополнительную технику и свои подразделения, чтобы усилить обстрелы города", - подытожил эксперт.

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