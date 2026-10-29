Угроза для Херсона: РФ может использовать перемирие для наступления - СМИ

Главное:
- Оккупанты непрерывно перебрасывают КамАЗы с боевыми группами
- Россияне приближают подразделения дронов к Днепру
- После 1 ноября возможно обострение ситуации
Российские войска, вероятно, пользуются временным перемирием в районе Олешек, чтобы подготовить масштабную наступательную операцию, возможно, даже попытку высадки в Херсоне. Об этом сообщает немецкое издание BILD со ссылкой на украинских военных.
Отмечается, что на фоне прекращения огня российские военные обнародовали видео разминирования дороги между Олешками и Раденском. Этот маршрут, который оккупанты ранее практически полностью заминировали, должны использовать для эвакуации местных жителей, запланированной на субботу.
В то же время украинские военные, на которых ссылается издание, сообщают о признаках подготовки россиян к боевым действиям.
По их словам, российские грузовики КамАЗ с боевыми группами непрерывно движутся по дорогам, а промышленную зону Каховки оборудуют сетками для защиты от дронов.
По информации собеседников, россияне также накапливают реактивные системы залпового огня "Град" в лесу вблизи Раденска, вырубают деревья и укрепляют укрытия. Подобное перемещение военных грузовиков фиксируется и в районе Голой Пристани. Кроме того, оккупанты приближают подразделения беспилотников к Днепру.
"Они готовят что-то плохое", - подчеркнул украинский военный.
По оценке собеседников издания, после завершения перемирия 1 ноября ситуация может обостриться.
"После окончания перемирия ситуация однозначно ухудшится", - заявил другой украинский военный, предположив, что россияне попытаются форсировать Днепр.
Как РФ использует перемирие в Херсонской области
Старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным "Алекс" предупреждал, что оккупационная армия страны-агрессора России использует перемирие в Херсонской области для перегруппировки своих подразделений.
По его данным, россияне подтягивают расчеты БПЛА и всю инфраструктуру ближе к Днепру для того, чтобы затем наносить удары тактическими средствами на максимальную глубину подконтрольного Украине правого берега Днепра.
"Обстановка по окончании перемирия однозначно обострится", - подчеркнул он.
Ситуация в Олешках - последние новости
Как сообщал Главред, 4 октября бойцы 11-й бригады НГУ имени Михаила Грушевского и 34-го Херсонского полка Национальной гвардии Украины провели успешную операцию по доставке в город Олешки гуманитарного груза. С помощью беспилотников украинские военные доставили посылки общим весом почти 4 тонны.
23 октября Украина и РФ договорились о временном прекращении боевых действий в Олешках на временно оккупированной территории Херсонской области. Перемирие позволит доставить в город гуманитарную помощь, а также подготовить эвакуацию мирных жителей по безопасному коридору.
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что в районе временно оккупированных Олешек Херсонской области 27 октября ввели режим прекращения огня для проведения гуманитарной миссии. Он вступил в силу в 3:00 по киевскому времени.
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Об источнике: Bild
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