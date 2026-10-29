Угроза для Херсона: РФ может использовать перемирие для наступления - СМИ

Украинские военные заметили непрерывное движение КамАЗов, противодроновые сетки и скопление РСЗО.

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ВСУ заметили тревожные признаки в районе Херсона / коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины, deepstatemap

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Оккупанты непрерывно перебрасывают КамАЗы с боевыми группами

Россияне приближают подразделения дронов к Днепру

После 1 ноября возможно обострение ситуации

Российские войска, вероятно, пользуются временным перемирием в районе Олешек, чтобы подготовить масштабную наступательную операцию, возможно, даже попытку высадки в Херсоне. Об этом сообщает немецкое издание BILD со ссылкой на украинских военных.

Отмечается, что на фоне прекращения огня российские военные обнародовали видео разминирования дороги между Олешками и Раденском. Этот маршрут, который оккупанты ранее практически полностью заминировали, должны использовать для эвакуации местных жителей, запланированной на субботу.

видео дня

В то же время украинские военные, на которых ссылается издание, сообщают о признаках подготовки россиян к боевым действиям.

Олешки / Инфографика: Главред

По их словам, российские грузовики КамАЗ с боевыми группами непрерывно движутся по дорогам, а промышленную зону Каховки оборудуют сетками для защиты от дронов.

По информации собеседников, россияне также накапливают реактивные системы залпового огня "Град" в лесу вблизи Раденска, вырубают деревья и укрепляют укрытия. Подобное перемещение военных грузовиков фиксируется и в районе Голой Пристани. Кроме того, оккупанты приближают подразделения беспилотников к Днепру.

"Они готовят что-то плохое", - подчеркнул украинский военный.

По оценке собеседников издания, после завершения перемирия 1 ноября ситуация может обостриться.

"После окончания перемирия ситуация однозначно ухудшится", - заявил другой украинский военный, предположив, что россияне попытаются форсировать Днепр.

Как РФ использует перемирие в Херсонской области

Старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным "Алекс" предупреждал, что оккупационная армия страны-агрессора России использует перемирие в Херсонской области для перегруппировки своих подразделений.

По его данным, россияне подтягивают расчеты БПЛА и всю инфраструктуру ближе к Днепру для того, чтобы затем наносить удары тактическими средствами на максимальную глубину подконтрольного Украине правого берега Днепра.

"Обстановка по окончании перемирия однозначно обострится", - подчеркнул он.

Херсон / Инфографика: Главред

Ситуация в Олешках - последние новости

Как сообщал Главред, 4 октября бойцы 11-й бригады НГУ имени Михаила Грушевского и 34-го Херсонского полка Национальной гвардии Украины провели успешную операцию по доставке в город Олешки гуманитарного груза. С помощью беспилотников украинские военные доставили посылки общим весом почти 4 тонны.

23 октября Украина и РФ договорились о временном прекращении боевых действий в Олешках на временно оккупированной территории Херсонской области. Перемирие позволит доставить в город гуманитарную помощь, а также подготовить эвакуацию мирных жителей по безопасному коридору.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что в районе временно оккупированных Олешек Херсонской области 27 октября ввели режим прекращения огня для проведения гуманитарной миссии. Он вступил в силу в 3:00 по киевскому времени.

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Об источнике: Bild Bild - самая популярная ежедневная газета в Германии, а также долгое время была самой популярной газетой в Европе. Её платный тираж составляет 986 027 экземпляров, что на 77,6% меньше, чем в 1998 году. Национальный таблоид издается берлинским издательством Axel-Springer-Verlag с июня 1952 года, сообщает Википедия.

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