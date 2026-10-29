Украинцев могут лишить даже единственного жилья: кому грозит наказание

При ежемесячной плате за коммунальные услуги в размере 6 тыс. грн для накопления критического долга потребуется несколько лет неуплаты.

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В Украине могут изымать жилье за долги / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

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В Украине действует повышенный порог коммунальной задолженности

Жилье могут изымать за существенные долги по коммунальным услугам

С 23 октября в Украине действует повышенный порог задолженности по коммунальным услугам, при превышении которого может быть изъято единственное жилье.

Теперь вместо 170 тыс. грн он составляет более 430 тыс. грн, сообщает Министерство юстиции.

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"Итак, чтобы у вас отобрали единственное жилье, нужно очень постараться накопить долги за коммунальные услуги. Таких коммунальных должников буквально единицы. То есть за коммунальные долги в 99,999% случаев единственное жилье отбирать не будут. Здесь я хочу успокоить людей", – цитирует ведомство заместителя министра юстиции по вопросам исполнительной службы Андрея Гайченко.

Условие изъятия жилья: что известно

Соответствующие положения предусмотрены законом № 4833-IX. По расчетам Минюста, при ежемесячной плате за коммунальные услуги в размере 6 тыс. грн для накопления такого долга потребуется шесть лет неуплаты. В то же время даже превышение этой суммы не означает автоматического изъятия жилья.

Закон также гарантирует дополнительную защиту единственного жилья военнослужащих, а для должников по жилищно-коммунальным услугам на территориях активных боевых действий и временно оккупированных территориях – отдельные гарантии в ходе исполнительного производства.

Кто попадет в реестр должников и будут ли изымать жилье: важные изменения

Верховная Рада одобрила законопроект, предусматривающий масштабное обновление системы взыскания задолженностей в Украине. Одним из главных изменений станет перевод исполнительного производства в цифровой формат. Предполагается, что единая электронная система обеспечит оперативное взаимодействие исполнительных органов, банковских учреждений, государственных реестров и нотариусов с возможностью обмена информацией в режиме реального времени. Благодаря этому исполнители смогут быстрее выявлять банковские счета должников, накладывать на них арест и запускать процедуру взыскания денежных средств, сократив время на прохождение необходимых этапов.

Как ранее сообщал Главред, в Украине стартовал перерасчет пенсий для части украинцев, который затронул получателей выплат с учетом стажа и обновленных показателей. Такие решения остаются частью более широкой политики пересмотра социальной помощи.

Напомним, что в Украине изменили механизм получения государственных выплат для семей с детьми. Теперь все детские пособия будут поступать на единый специальный счет "Дія.Картка".

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Об источнике: Министерство юстиции Украины Министерство юстиции Украины - центральный орган исполнительной власти Украины, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров Украины. Минюст является главным органом в системе центральных органов исполнительной власти по обеспечению реализации государственной правовой политики, пишет Википедия.

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