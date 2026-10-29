Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Украинцев могут лишить даже единственного жилья: кому грозит наказание

Алексей Тесля
29 октября 2026, 11:55
google news Подпишитесь
на нас в Google
При ежемесячной плате за коммунальные услуги в размере 6 тыс. грн для накопления критического долга потребуется несколько лет неуплаты.
деньги, жилье
В Украине могут изымать жилье за долги / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Важное:

  • В Украине действует повышенный порог коммунальной задолженности
  • Жилье могут изымать за существенные долги по коммунальным услугам

С 23 октября в Украине действует повышенный порог задолженности по коммунальным услугам, при превышении которого может быть изъято единственное жилье.

Теперь вместо 170 тыс. грн он составляет более 430 тыс. грн, сообщает Министерство юстиции.

видео дня

"Итак, чтобы у вас отобрали единственное жилье, нужно очень постараться накопить долги за коммунальные услуги. Таких коммунальных должников буквально единицы. То есть за коммунальные долги в 99,999% случаев единственное жилье отбирать не будут. Здесь я хочу успокоить людей", – цитирует ведомство заместителя министра юстиции по вопросам исполнительной службы Андрея Гайченко.

Условие изъятия жилья: что известно

Соответствующие положения предусмотрены законом № 4833-IX. По расчетам Минюста, при ежемесячной плате за коммунальные услуги в размере 6 тыс. грн для накопления такого долга потребуется шесть лет неуплаты. В то же время даже превышение этой суммы не означает автоматического изъятия жилья.

Закон также гарантирует дополнительную защиту единственного жилья военнослужащих, а для должников по жилищно-коммунальным услугам на территориях активных боевых действий и временно оккупированных территориях – отдельные гарантии в ходе исполнительного производства.

Кто попадет в реестр должников и будут ли изымать жилье: важные изменения

Верховная Рада одобрила законопроект, предусматривающий масштабное обновление системы взыскания задолженностей в Украине. Одним из главных изменений станет перевод исполнительного производства в цифровой формат. Предполагается, что единая электронная система обеспечит оперативное взаимодействие исполнительных органов, банковских учреждений, государственных реестров и нотариусов с возможностью обмена информацией в режиме реального времени. Благодаря этому исполнители смогут быстрее выявлять банковские счета должников, накладывать на них арест и запускать процедуру взыскания денежных средств, сократив время на прохождение необходимых этапов.

Как ранее сообщал Главред, в Украине стартовал перерасчет пенсий для части украинцев, который затронул получателей выплат с учетом стажа и обновленных показателей. Такие решения остаются частью более широкой политики пересмотра социальной помощи.

Напомним, что в Украине изменили механизм получения государственных выплат для семей с детьми. Теперь все детские пособия будут поступать на единый специальный счет "Дія.Картка".

Читайте также:

Об источнике: Министерство юстиции Украины

Министерство юстиции Украины - центральный орган исполнительной власти Украины, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров Украины. Минюст является главным органом в системе центральных органов исполнительной власти по обеспечению реализации государственной правовой политики, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Минюст коммунальные платежки
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Ужасный удар": в Днепре возросло число раненых после "прилета" по вокзалу

"Ужасный удар": в Днепре возросло число раненых после "прилета" по вокзалу

12:51Украина
РФ ударила по вокзалу в Днепре, погибли 13 человек: детали трагедии

РФ ударила по вокзалу в Днепре, погибли 13 человек: детали трагедии

11:34Украина
В ISW раскрыли истинные цели Кремля на переговорах по Украине

В ISW раскрыли истинные цели Кремля на переговорах по Украине

11:16Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Землю охватит магнитная буря красного уровня: когда начнётся 5-балльный шторм

Землю охватит магнитная буря красного уровня: когда начнётся 5-балльный шторм

Китайский гороскоп на сегодня, 29 октября: Крысам - эмоции, Козлам - поддержка

Китайский гороскоп на сегодня, 29 октября: Крысам - эмоции, Козлам - поддержка

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мальчика и собакой за 38 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мальчика и собакой за 38 с

В Украину надвигается холод: синоптик раскрыла, когда температура резко снизится

В Украину надвигается холод: синоптик раскрыла, когда температура резко снизится

Без морозилки и лишних хлопот: как заготовить капусту для голубцов на зиму

Без морозилки и лишних хлопот: как заготовить капусту для голубцов на зиму

Последние новости

13:11

Скандал вокруг "Моршинской": Радину обвинили в манипуляциях и предвзятости

12:51

"Ужасный удар": в Днепре возросло число раненых после "прилета" по вокзалу

12:29

Почему нельзя класть коврик вплотную к входной двери

12:21

В Украине хотят запретить весь русскоязычный культурный продукт: что известно

12:11

Китайский гороскоп на завтра, 30 октября: Змеям - отказ, Тиграм - деликатность

Трамп подыгрывает Путину из-за страха проиграть и денег, но в ноябре все изменится – ОгрызкоТрамп подыгрывает Путину из-за страха проиграть и денег, но в ноябре все изменится – Огрызко
11:55

Украинцев могут лишить даже единственного жилья: кому грозит наказание

11:53

"Не стоило говорить правду": Трампа высмеяли за слова о деле Майка Тайсона

11:34

РФ ударила по вокзалу в Днепре, погибли 13 человек: детали трагедии

11:26

Победитель "МастерШеф. Профессионалы" потерял брата на фронте: "Остался ребенок"Видео

Реклама
11:16

В ISW раскрыли истинные цели Кремля на переговорах по Украине

11:07

Как снять скотч с бумаги, чтобы не повредить документ — классный лайфхак

10:57

Ремонт стиралки больше не нужен: как быстро найти и устранить протечкиВидео

10:56

Бывший народный депутат Луценко напомнил о "странном обмене" и коррупции в окружении главы Госслужбы восстановления Ивана Федорова

10:45

В США скончалась оскароносная актриса

10:40

Камалия снялась на БТР в военной форме и угодила в скандал - что она ответилаВидео

10:28

В Москве разворачивают самолеты: в РФ жалуются на самую масштабную атаку дронов

10:15

Названа причина смерти Хайден Панеттьери: расследование завершено

09:51

В Чернобыльской зоне обнаружили очень редкий гриб: чем его вид удивляет людей

09:48

"Сильно заболела": Елена Тополя приняла сложное решение

09:20

Графики не действуют: в Киеве ввели экстренные отключения электроэнергии

Реклама
09:17

Переговоры по Украине могут отложить: в Кремле назвали неожиданную причину

09:11

Вкуснейшая закуска за 5 минут: рецепт маринованного сала по-украински

08:31

Обстановка после перемирия на Херсонщине обострится - военный раскрыл план РФ

08:17

Украина разработала план по исключению России из ООН - Foreign Policy

07:40

Землю охватит магнитная буря красного уровня: когда начнётся 5-балльный шторм

07:16

В США отказываются расследовать ограничения работы Starlink в Украине

06:37

Россияне в Башкортостане и Луганске вздрагивали от взрывов: что атаковали дроны

05:11

Стиральная машина отстирает не хуже, но потребляет меньше света: какой режим выбрать

05:10

Какие знаки зодиака вот-вот станут счастливее: жизнь заиграет новыми красками

04:22

Газ горит желтым или красным пламенем: что нужно проверить

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мальчика и собакой за 38 с

03:33

Без морозилки и лишних хлопот: как заготовить капусту для голубцов на зиму

02:32

Почему Трамп резко изменил отношение к России: экс-глава МИД раскрыл истинную причину

28 октября, среда
22:53

Лужа под ящиком для овощей и запах плесени: какую деталь холодильника забывают чистить

22:53

Духовка снова будет сиять: как отмыть застарелый жир без дорогих средств

22:25

Актриса Катерина Тышкевич родила и показала фото сына

22:05

Невозможно: Осадчая рассказала, будет ли выходить "Светская жизнь"

21:48

РФ готовит удар по Киеву и еще трем областям: мониторы назвали вероятные цели врага

21:15

Дмитрий Танкович рассказал, как дочь научила его не бояться нового

21:05

Пятна на диване исчезнут без дорогой чистки: какой кухонный лайфхак советуют в сети

Реклама
20:31

В Ровенской области российская атака унесла жизнь человека: что известно о "прилете"

20:10

Три знака зодиака, которые помогают всем, но не умеют просить о помощи

19:34

Комнатные растения вянут даже после полива: какая ошибка губит цветы

19:21

Как утеплить окна перед зимой без лишних затрат: самые простые способы

19:13

Свет будут отключать до конца суток: как будут действовать графики 29 октября

19:10

Удар по "Азоту": Коваленко объяснил, чем завод важен для ВПК Россиимнение

18:55

Соль вместо сахара в кофе: как меняется вкус напитка

18:24

В Кремле внезапно изменили риторику по переговорам в Абу-Даби: что заявили теперь

18:15

Стиральная машина очищает себя от остатков грязи и пылиВидео

18:07

Когда Рождество 2026 года в Украине: дата Сочельника и праздничного ужина

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ХарьковаНовости ТернополяНовости ПолтавыНовости ЖитомираНовости СумНовости ОдессыНовости Черкассы
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаСтиркаАвтоКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять