В Чернобыльской зоне обнаружили очень редкий гриб: чем его вид удивляет людей

Специалисты объяснили, чем особенна недавняя находка в зоне отчуждения.

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Большинство грибников удивит вид исчезающего гриба / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/zapovidnyk2018, Оксана Красюн

Вы узнаете:

Где в Чернобыльском заповеднике нашли редкий гриб

Почему кудрявую листочку называют "грибной капустой"

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике обнаружили кудрявую листочку (Sparassis crispa). Это редкий гриб, занесенный в Красную книгу Украины со статусом "исчезающий".

Главред узнал, что находку зафиксировали специалисты на территории Розсоховского природоохранного научно-исследовательского отделения. Об этом сообщил Чернобыльский заповедник в Facebook.

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Кудрявая листочка / фото: facebook.com/zapovidnyk2018, Оксана Красюн

"Каждое подтвержденное обнаружение редкого вида дополняет наши знания о биоразнообразии заповедника, помогает уточнять его распространение и создает основу для дальнейших исследований и природоохранных решений. Ведь природа не всегда раскрывает свои тайны сразу", - отмечают в заповеднике. По словам сотрудников учреждения, для подобных открытий иногда требуются годы наблюдений, внимание к мелочам и умение заметить то, что легко упустить из виду.

Ядовитые грибы / Инфографика: Главред

Почему гриб называют "грибной капустой"

Внешне кудрявая листочница мало похожа на те грибы, к которым привыкли грибники.

"Вместо привычной шляпки - шарообразное плодовое тело из многочисленных волнистых, разветвленных лопастей. Оно напоминает кружево, пышные кудри или головку цветной капусты", - описывают находку в заповеднике.

Из-за такой формы у вида есть и другие названия: спарасис кудрявый, гриб-баран или грибная капуста. Диаметр плодового тела может достигать 30–40 см, а крупные экземпляры весят несколько килограммов.

Напомним, Главред писал, что в начале года в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике заметили стадо уникальных одичавших коров.

Ранее также в зоне отчуждения Чернобыля зафиксировали 9 редких видов летучих мышей, включая рыжую и малую вечерницу, поздней летучей мышью, лесным нетопирем, нетопирем-пигмеем, двухцветным лиликом, водяной ночницей, обыкновенным ушастом и широковухом европейским - последнего за 11 лет удалось зафиксировать во второй раз.

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Об источнике: Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник Официальная страница Чернобыльского заповедника в Facebook является ведущим просветительским ресурсом, демонстрирующим процесс возрождения дикой природы в Зоне отчуждения. Контент основан на уникальных кадрах с фотоловушек и научных фактах о жизни редких видов, таких как лошади Пржевальского или бурые медведи. Страница эффективно развенчивает мифы о "мертвой зоне", освещая актуальное состояние экосистемы и влияние современных вызовов на заповедную территорию.

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