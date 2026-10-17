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Обильный урожай грибов в лесу: действительно ли зима будет очень холодной

Марина Иваненко
17 октября 2026, 19:56
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Грибной сезон зависит от осадков, температуры и влажности почвы. Почему в одни годы грибов много, а в другие их почти нет.
предвещает ли большое количество грибов суровую зиму
предвещает ли большое количество грибов суровую зиму / Коллаж: Главред, скриншоты

О чём вы узнаете:

  • Какие погодные условия способствуют росту грибов
  • Связан ли грибной урожай с суровой зимой
  • Как безопасно собирать грибы в лесу

Осень - традиционный период сбора белых грибов, масляток, подберезовиков и опят. Однако объем урожая каждый год разный: в один сезон корзины наполняются за несколько часов, а в другой найти грибы не удается даже после длительных поисков. Главред расскажет подробнее.

Как отмечает издание "Конкурент", грибным годом называют период, когда дикорастущие грибы растут особенно обильно благодаря стечению оптимальных природных условий. Главными факторами активного роста грибницы являются достаточное количество осадков, высокая влажность воздуха, умеренно тёплая температура без резких перепадов и благоприятное состояние лесной подстилки.

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Почему количество грибов меняется каждый год

Грибница может годами оставаться в почве, не образуя плодовых тел на поверхности. Количество грибов в лесу зависит от нескольких природных факторов, которые определяют, насколько благоприятными будут условия для их развития.

Периодичность осадков

Длительная засуха подавляет рост грибов, тогда как серия умеренных дождей создает благоприятную среду для появления новых шляпок. При этом важное значение имеет не только общее количество осадков, но и то, насколько равномерно они выпадают.

Температурный режим

Для развития большинства видов необходимы соответствующие температурные условия. Резкие похолодания и ночные заморозки могут замедлять или прекращать плодоношение. Чрезмерная жара также неблагоприятна, поскольку ускоряет высыхание почвы и лесной подстилки.

Особенности различных видов

Белые грибы, лисички и опята имеют свои собственные требования к среде обитания. На их развитие влияют тип почвы, наличие определенных деревьев, температура и влажность. Поэтому в один и тот же год одни виды могут расти активно, а другие встречаться значительно реже.

Видео о том, где прячутся грибы в лесу, можно посмотреть здесь:

Предвещает ли обильный урожай грибов суровую зиму

В народе обильное осеннее плодоношение грибов часто связывают с приближением холодной и снежной зимы. Однако научных подтверждений этой связи нет.

Грибы реагируют прежде всего на текущие погодные условия, в частности на влажность и температуру почвы. Их появление зависит от того, насколько благоприятна среда для развития грибницы в конкретный период.

Обильный урожай свидетельствует о благоприятных условиях для роста грибов, но не дает оснований делать выводы о погоде на несколько месяцев вперед. Точно так же отсутствие грибов не означает, что зима обязательно будет тёплой или малоснежной.

Для составления сезонных прогнозов метеорологи используют комплексные метеорологические наблюдения, атмосферные модели и другие научные данные. Традиционные природные приметы не могут заменить такие методы прогнозирования.

Обильный урожай грибов в лесу: действительно ли зима будет очень холодной
/ Инфографика: Главред

Как безопасно собирать грибы осенью

Во время грибного сезона важно не только найти богатый урожай, но и позаботиться о безопасности. Даже опытные грибники должны соблюдать основные правила сбора и обработки дикорастущих грибов.

Не собирать незнакомые грибы

Ядовитые виды могут быть похожи на съедобные, поэтому не стоит класть в корзину грибы, в определении которых нет уверенности.

Избегайте загрязненных территорий

Не рекомендуется собирать грибы возле автомобильных дорог, промышленных зон, мусорных свалок и других потенциально загрязненных мест. Грибы способны накапливать тяжелые металлы и другие опасные вещества из окружающей среды.

Тщательно проверять собранный урожай

Перед приготовлением нужно перебрать грибы, отделить поврежденные экземпляры и убедиться, что все они правильно определены. Не следует употреблять грибы, если есть сомнения в их съедобности.

Соблюдать правила приготовления

Съедобные грибы необходимо надлежащим образом обрабатывать в соответствии с рекомендациями для конкретного вида. Термическая обработка не делает ядовитые грибы безопасными, поэтому главным правилом остается правильное определение каждого собранного экземпляра.

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Об источнике: издание "Конкурент"

Издание "Конкурент" - это волынское региональное информационное агентство и интернет-издание, освещающее общественно-политические, экономические, культурные и бытовые новости Луцка и Волынской области, предоставляя читателям оперативную информацию, аналитику, интервью и полезные материалы для повседневной жизни.

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