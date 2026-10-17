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Пленка, контейнер или пакет: простое правило хранения продуктов в холодильнике

Марина Иваненко
17 октября 2026, 14:09
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Как хранить продукты в холодильнике, чтобы они дольше оставались свежими? Нельзя использовать газеты, открытые консервные банки и неподходящую посуду.
Какие материалы опасны для хранения продуктов
Какие материалы опасны для хранения продуктов / Коллаж: Главред, скриншоты

О чём вы узнаете:

  • В чем нельзя хранить продукты
  • Как правильно упаковывать сыр, зелень и готовые блюда
  • Какая посуда поможет дольше сохранить свежесть продуктов

Срок годности продуктов зависит не только от их свежести, но и от правильно подобранной упаковки. Ошибки при хранении приводят к высыханию твёрдых сыров, быстрому появлению плесени на зелени и изменению вкуса готовых блюд. Главред.

Как отмечает издание Ukr.Media, продукты в холодильнике могут портиться из-за неправильного уровня влажности, контакта с неподходящими материалами и нарушения условий хранения. Чтобы сохранить вкусовые качества и безопасность пищи, стоит соблюдать простые правила упаковки для каждой категории продуктов.

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В чём категорически не стоит хранить продукты

Некоторые материалы могут оказаться неудачным выбором для хранения определённых продуктов. Особенно это касается кислых и солёных блюд, которые способны вступать во взаимодействие с металлическими поверхностями.

Алюминиевая посуда и фольга

Кислоты и соль в таких продуктах, как борщ, маринады, квашеная капуста, томатная паста и сельдь, могут вступать в реакцию с алюминием. Это может повлиять на вкус пищи и привести к повреждению поверхности посуды. Кислое блюда лучше хранить в стеклянных контейнерах.

Открытые консервные банки

После вскрытия консервов остатки продукта следует переложить в чистую стеклянную или предназначенную для пищевых продуктов пластиковую емкость с крышкой.

Неэмалированный чугун

Длительное хранение готовой пищи в такой посуде может повредить защитный слой и способствовать коррозии. Для хранения блюд лучше использовать другие емкости.

Газетная бумага

Не стоит заворачивать овощи или другие продукты в газетную бумагу, поскольку типографские краски не предназначены для контакта с пищей. Для впитывания лишней влаги лучше использовать чистые бумажные полотенца.

Видео о том, как правильно хранить продукты в холодильнике, можно посмотреть здесь:

Особенности хранения сыра, масла и мясных изделий

Жиры легко впитывают посторонние запахи, а неправильная упаковка может привести к высыханию продуктов и ухудшению их вкуса. Поэтому сыр, сливочное масло, колбасу и сало нужно хранить с учётом их свойств.

Твёрдый сыр

Чтобы кусок не пересыхал, его можно завернуть в пергамент или специальную бумагу для сыра, а затем положить в контейнер или пакет. При этом упаковка не должна полностью препятствовать воздухообмену.

Сливочное масло

Лучше всего оставлять его в заводской фольгированной упаковке или перекладывать в закрытую масленку. Защита от света и воздуха помогает замедлить окисление жиров и появление прогорклого привкуса.

Колбасные изделия и сало

Вакуумную упаковку следует открывать непосредственно перед использованием. После вскрытия продукты нужно плотно завернуть в упаковочный материал, предназначенный для пищевых продуктов, или положить в контейнер. Это поможет уменьшить выветривание и впитывание посторонних запахов.

Что нельзя хранить в холодильнике
Что нельзя хранить в холодильнике / Инфографика: Главред

Как продлить свежесть зелени, овощей и ягод

Зелень, овощи и ягоды чувствительны к уровню влажности. Чрезмерная влага способствует появлению плесени и гниению, а слишком сухой воздух приводит к увяданию и потере упругости.

Зелень и салат

Их можно хранить в перфорированных пакетах с небольшими отверстиями или в контейнере, выстланном сухим бумажным полотенцем. Некоторые виды зелени хорошо хранятся в банке с небольшим количеством воды, если регулярно её менять. Перед длительным хранением зелень лучше не мыть, если нет возможности тщательно её высушить.

Ягоды

Их рекомендуется хранить немытыми в неглубокой емкости с вентиляцией. Перед этим стоит перебрать ягоды и удалить поврежденные или испорченные плоды, ведь они могут ускорить порчу остальных.

Огурцы

Лучше всего хранить их в специальном ящике для овощей, подальше от задней стенки холодильника. Слишком низкая температура может повредить огурцы и ухудшить их текстуру.

Хранение готовой пищи и пластиковая посуда

Готовые блюда следует перекладывать в чистые стеклянные, эмалированные или пластиковые контейнеры, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами. Емкости нужно накрывать крышками, чтобы защитить еду от посторонних запахов и загрязнения.

Не следует оставлять приготовленные блюда при комнатной температуре надолго. Их нужно охладить и убрать в холодильник в течение двух часов после приготовления, а в жарких условиях - еще быстрее. Большие порции лучше разделить на меньшие емкости, чтобы они быстрее остывали. Пока блюдо остывает в холодильнике, крышку можно прикрыть неплотно, а после остывания - закрыть полностью.

При выборе пластиковой посуды важно проверять маркировку: на изделии должно быть указано, что оно предназначено для контакта с пищевыми продуктами. Символ бокала и вилки также указывает на такое назначение. Не каждый пластиковый контейнер можно использовать для горячей пищи или разогрева в микроволновой печи, поэтому стоит учитывать рекомендации производителя.

Для блюд с яркими пигментами, например борща или соусов с куркумой, удобнее использовать стеклянные емкости. Пластик может окрашиваться, особенно после длительного контакта с такими продуктами.

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Об источнике: Ukr.media

Ukr.media - это популярное украинское информационно-развлекательное онлайн-издание, основанное в 2008 году. Портал работает как медиаплатформа с широким спектром тем, включая актуальные новости политики и экономики, а также обширный блок лайфстайл-контента: советы по психологии, здоровью, кулинарии и садоводству. Изданием управляет ООО "УКР-МЕДИА", главный офис расположен в Фастове, а должность главного редактора занимает Валерий Лесько. Ресурс ориентирован на массовую аудиторию, предлагая как оперативную информацию о событиях в Украине, так и познавательные материалы прикладного характера для повседневного использования.

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