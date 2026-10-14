Как отмыть желтые пятна на контейнере для еды — эффективные и бюджетные средства

Вы узнаете:
- Как отмыть оранжевые пятна от томатного соуса на контейнере для еды
- Какие домашние средства помогут вернуть контейнерам чистоту
Оранжевые пятна на пластиковых контейнерах после хранения лечо, рагу или соусов образуются из-за красителя томатов, который въедается в сам пластик. Многие люди после этого не могут отмыть контейнер и принимают решение его выбросить.
Однако Главред узнал, что такие пятна можно легко отмыть с помощью домашних средств. О них, как пишет Kertvar, рассказала химик пищевой промышленности Эмма Дэвис в ответ на вопрос читателя BBC Science Focus.
Почему на контейнерах появляются красные и оранжевые пятна
Окрашивает контейнеры ликопин - красный пигмент помидоров. И он, и пластик отталкивают воду, а такие молекулы имеют свойство притягиваться друг к другу, чтобы минимизировать контакт с влагой.
Именно поэтому обычное средство для мытья посуды не отмывает загрязнения, а мытье в посудомоечной машине, по словам Дэвис, только ухудшает ситуацию. "Высокая температура впитывает краситель ещё глубже в пластик", - пояснила она.
Как удалить пятна с контейнеров
Существует несколько методов борьбы с пятнами от помидоров на контейнерах. Первый из них - это смесь пищевой соды, разведенной теплой водой до консистенции жидкой пасты.
"Ее наносят на пятно как минимум на полчаса, а если добавить немного средства для мытья посуды, может хватить и 15 минут", - пояснила эксперт.
Свежие пятна помогает удалить горячая вода с уксусом: контейнер наполняют водой, добавляют немного уксуса и оставляют на ночь.
Еще один вариант без химии - прямой солнечный свет, под которым пятно может поблекнуть за несколько часов, а вместе с ним исчезает и запах. По данным исследования, опубликованного в журнале Prepared Foods, свет и окисление разрушают ликопин.
Если все предыдущие способы не сработали, можно использовать разбавленный отбеливатель. В контейнер наливают столько воды, чтобы она покрыла пятно, добавляют одну-две столовые ложки отбеливателя, выдерживают несколько часов, после чего тщательно промывают.
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Об источнике: Kertvár.hu
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