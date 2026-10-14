Как отмыть желтые пятна на контейнере для еды — эффективные и бюджетные средства

Длительное трение контейнера губкой с моющим средством для посуды не даст никакого результата. Эксперт объяснила, что нужно использовать.

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Желтизна исчезнет с контейнера за считанные минуты, если воспользоваться правильными средствами / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Вы узнаете:

Как отмыть оранжевые пятна от томатного соуса на контейнере для еды

Какие домашние средства помогут вернуть контейнерам чистоту

Оранжевые пятна на пластиковых контейнерах после хранения лечо, рагу или соусов образуются из-за красителя томатов, который въедается в сам пластик. Многие люди после этого не могут отмыть контейнер и принимают решение его выбросить.

Однако Главред узнал, что такие пятна можно легко отмыть с помощью домашних средств. О них, как пишет Kertvar, рассказала химик пищевой промышленности Эмма Дэвис в ответ на вопрос читателя BBC Science Focus.

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Почему на контейнерах появляются красные и оранжевые пятна

Окрашивает контейнеры ликопин - красный пигмент помидоров. И он, и пластик отталкивают воду, а такие молекулы имеют свойство притягиваться друг к другу, чтобы минимизировать контакт с влагой.

Именно поэтому обычное средство для мытья посуды не отмывает загрязнения, а мытье в посудомоечной машине, по словам Дэвис, только ухудшает ситуацию. "Высокая температура впитывает краситель ещё глубже в пластик", - пояснила она.

Как удалить пятна с контейнеров

Существует несколько методов борьбы с пятнами от помидоров на контейнерах. Первый из них - это смесь пищевой соды, разведенной теплой водой до консистенции жидкой пасты.

"Ее наносят на пятно как минимум на полчаса, а если добавить немного средства для мытья посуды, может хватить и 15 минут", - пояснила эксперт.

Свежие пятна помогает удалить горячая вода с уксусом: контейнер наполняют водой, добавляют немного уксуса и оставляют на ночь.

Еще один вариант без химии - прямой солнечный свет, под которым пятно может поблекнуть за несколько часов, а вместе с ним исчезает и запах. По данным исследования, опубликованного в журнале Prepared Foods, свет и окисление разрушают ликопин.

Как очистить посуду / Инфографика: Главред

Если все предыдущие способы не сработали, можно использовать разбавленный отбеливатель. В контейнер наливают столько воды, чтобы она покрыла пятно, добавляют одну-две столовые ложки отбеливателя, выдерживают несколько часов, после чего тщательно промывают.

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