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Радиаторы заработают на полную: одна ошибка мешает быстро согреть весь дом

Алексей Тесля
13 октября 2026, 22:22
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Иногда достаточно немного изменить интерьер, чтобы тепло стало лучше распространяться по комнате.
радиатор
Радиаторы отопления могут рабоать лучше / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какая ошибка мешает радиаторам обогревать помещение
  • На каком расстоянии лучше ставить диван от радиатора

Когда в квартире долго сохраняется прохлада, многие сразу повышают температуру на термостате или проверяют радиаторы. Однако причина недостаточного обогрева может скрываться в обычной расстановке мебели.

Иногда достаточно немного изменить интерьер, чтобы тепло стало лучше распространяться по комнате, а расходы на отопление сократились, пишет Express.

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Какая ошибка мешает радиаторам обогревать помещение

В небольших гостиных диван часто придвигают вплотную к стене, прямо перед батареей. Такое решение помогает сэкономить место, но мешает полноценной циркуляции теплого воздуха.

Мебель становится препятствием на пути тепла: оно задерживается за диваном и хуже распределяется по помещению. В результате комната прогревается медленнее, а отопительная система может дольше работать для достижения заданной температуры.

Поэтому специалисты рекомендуют не загромождать пространство возле батарей. Чем свободнее циркулирует воздух, тем эффективнее радиатор отдает тепло окружающему пространству.

Чем опасно соседство мебели и батареи

Неправильное расположение предметов интерьера может привести не только к снижению эффективности отопления, но и к другим неприятным последствиям.

  • Повреждение обивки. Постоянное воздействие высокой температуры способно ускорить выцветание, пересыхание и деформацию некоторых материалов.
  • Повышенная влажность. Если движение воздуха ограничено, в отдельных местах может скапливаться конденсат, создавая благоприятные условия для появления плесени.
  • Дополнительные расходы. Если помещение прогревается недостаточно быстро, возникает соблазн увеличить температуру отопления, что может привести к лишним затратам.

На каком расстоянии лучше ставить диван от радиатора

Чтобы батарея могла свободно отдавать тепло, желательно оставить между ней и крупной мебелью около 30 сантиметров или больше, если позволяет планировка. Такое расстояние помогает теплому воздуху подниматься и распределяться по комнате, не задерживаясь за спинкой дивана.

Не менее важно учитывать расположение штор. Если длинная ткань полностью закрывает радиатор, часть тепла может направляться к окну, а не в жилое пространство. По возможности отведите занавески в стороны или расположите их так, чтобы они не перекрывали батарею.

Что делать, если в комнате мало места

В небольших квартирах переставить мебель бывает непросто. В таком случае можно рассмотреть несколько альтернативных решений.

  • Установить вертикальный радиатор. Узкая высокая модель занимает меньше места по ширине и может упростить расстановку мебели.
  • Использовать теплоотражающий экран. Специальный отражающий материал, установленный за радиатором в соответствии с инструкцией, помогает уменьшить потери тепла через наружную стену.
  • Защитить мебель от перегрева. Если диван находится рядом с батареей, стоит проверить рекомендации производителя обивки и по возможности увеличить расстояние между ними.

Даже небольшие изменения в обстановке способны улучшить распределение тепла в помещении. Прежде чем повышать температуру отопления, проверьте, не мешают ли диван, плотные шторы и другие предметы свободной циркуляции воздуха. Иногда именно такая простая корректировка помогает сделать комнату комфортнее без лишних расходов.

Смотрите видео - важные советы:

В ролике подробно разбираются основные этапы ухода за радиатором отопления. Автор показывает, как избавиться от пыли внутри конструкции, отмыть поверхность и улучшить отдачу тепла.

Очистка проводится на конкретном примере - батарее, которой пользовались на протяжении примерно восьми лет.

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Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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