Зачем класть мыло в морозильник: необычный трюк шведских хозяек

Зачем класть мыло в морозилку на 30–60 минут? Узнайте, как получить мыльную стружку и использовать её для ароматизации шкафа и стирки.

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Как использовать мыльную стружку в быту / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Зачем замораживать мыло перед натиранием

Как использовать мыльную стружку дома

В сети набирает популярность бытовой трюк: положить кусок мыла в морозильную камеру на 30–60 минут перед тем, как натереть его на терке. Главред расскажет о нём более подробно.

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Как сообщает издание Kertészkedj.hu, секрет заключается в изменении текстуры мыла. При комнатной температуре оно обычно мягкое и липкое, из-за чего быстро забивает отверстия терки. После недолгого охлаждения мыло затвердевает, поэтому его легче натирать, а стружка получается более сухой и рыхлой.

Натертое мыло можно использовать в различных бытовых ситуациях. Однако не все популярные способы его применения одинаково эффективны и безопасны.

Где мыльная стружка пригодится, а где нужно быть осторожными

Натуральный ароматизатор для шкафа

Один из самых простых способов использования мыльной стружки - ароматизация одежды и белья. Для этого примерно две столовые ложки стружки заворачивают в льняной мешочек или кусок полотняной ткани и кладут в шкаф.

Мыло постепенно выделяет аромат, помогая придать вещам более свежий запах. Продолжительность эффекта зависит от состава мыла и интенсивности его аромата.

Иногда запах мыла также называют естественным средством от моли. Однако полагаться только на него не стоит: он не гарантирует защиты от вредителей и не поможет избавиться от уже имеющегося заражения. Если в шкафу завелась моль, необходимо очистить полки, проверить одежду и постирать вещи, на которых могут быть яйца или личинки.

Видео о том, что можно сделать с обмылками, можно посмотреть здесь:

Домашнее средство для стирки: о чём стоит помнить

Натертое мыло нередко добавляют в самодельные стиральные смеси. Однако использовать его нужно осторожно, ведь результат зависит от состава мыла, жесткости воды и типа ткани.

При взаимодействии с кальцием и магнием, содержащимися в жёсткой воде, мыло может образовывать нерастворимые соединения. Из-за этого на тканях и внутренних поверхностях стиральной машины иногда скапливается налёт.

В отличие от специально разработанных моющих средств, обычное мыло не обязательно содержит компоненты для смягчения воды и предотвращения образования отложений. Поэтому домашние смеси не всегда обеспечивают должный результат.

Если после стирки одежда становится жесткой, приобретает серый оттенок или на барабане стиральной машины появляется липкий осадок, стоит прекратить использование такого средства. Для регулярной стирки лучше выбирать средства, предназначенные именно для стиральных машин и соответствующего типа тканей.

Можно ли использовать мыльный раствор против тли

Некоторые садоводы пытаются избавиться от тли с помощью самодельного мыльного раствора. Однако обычное хозяйственное мыло и средства для мытья посуды не являются полноценной заменой специальным препаратам для защиты растений.

Для борьбы с определенными вредителями используют инсектицидное мыло со специально подобранным составом. Оно действует контактно, поэтому для достижения результата необходимо правильно обработать пораженные участки растения.

Бытовое мыло и моющие средства могут содержать ароматизаторы, красители, обезжиривающие компоненты и другие добавки, которые не предназначены для нанесения на листья. При неправильном использовании они могут повредить растения. Поэтому перед обработкой садовых и комнатных культур следует выбирать средства, предназначенные для этой цели, и соблюдать инструкцию производителя.

Замораживание мыла на 30–60 минут перед натиранием помогает сделать его более твёрдым и облегчить работу с тёркой. Целесообразнее всего использовать полученную стружку для ароматизации шкафа, а к домашним средствам для стирки и обработки растений относиться с осторожностью.

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Об источнике: Kerteszkedj.hu Kerteszkedj.hu - это венгерский тематический веб-портал, посвященный садоводству, огородничеству и уходу за растениями. Издание публикует практические советы для садоводов-любителей и домовладельцев, охватывая темы выращивания овощей и фруктов, ухода за комнатными и балконными растениями, борьбы с вредителями, экологичного ведения хозяйства и кулинарных рецептов из собственного урожая. Ресурс принадлежит медиакомпании MeMedia Media Group Kft. и служит популярным источником бытовых и аграрных лайфхаков для венгроязычной аудитории.

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