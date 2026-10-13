Батарея прогреет комнату в разы быстрее: какую одну вещь нужно убрать

Эксперты объяснили, что нужно убрать от батареи, чтобы тепло лучше циркулировало по помещению.

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Как повысить эффективность радиаторов зимой / Коллаж: Главред, фото: magnific.com

Вы узнаете:

Какие предметы нужно убрать от радиатора, чтобы комната быстрее нагревалась

Как мебель возле батареи влияет на эффективность отопления и счета

На каком расстоянии следует размещать мебель от радиаторов и что делать со шторами

В холодное время года многие домохозяйства ищут способы сократить расходы на отопление. Для этого не обязательно сразу менять настройки системы или покупать дополнительные обогреватели. Иногда достаточно убрать одну вещь, которая мешает теплу распространяться по комнате.

Главред выяснил, почему не стоит загромождать пространство возле батарей, на каком расстоянии размещать мебель и как сделать отопление более эффективным.

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Почему диван возле радиатора мешает обогревать комнату

Как пишет Express, эксперты по энергетике компании Fuse объяснили, что крупная мебель, в частности диваны, расположенные непосредственно перед радиаторами, препятствуют циркуляции тёплого воздуха. Система отопления может дольше работать, чтобы достичь желаемой температуры, а это приводит к лишним затратам энергии и увеличению счетов.

Кроме того, длительное воздействие тепла может повредить обивку мебели: в зависимости от материала она может выцветать, деформироваться или растрескиваться. Ограниченная циркуляция воздуха также может способствовать накоплению влаги и образованию конденсата, что создает благоприятные условия для появления плесени.

На каком расстоянии размещать мебель от радиатора

По рекомендациям экспертов, между радиатором и мебелью следует оставлять не менее 30 см. Такой зазор помогает теплому воздуху свободно подниматься и распространяться по комнате.

Если диван стоит непосредственно перед батареей, его лучше переставить. Даже небольшое увеличение расстояния может улучшить циркуляцию воздуха и помочь помещению прогреваться более равномерно.

Как подготовить батареи к отопительному сезону / Инфографика: Главред

Важно также следить за шторами. Если они полностью закрывают радиатор, часть тепла уходит к окну, а не в комнату. Поэтому во время работы отопления стоит размещать шторы так, чтобы они не перекрывали батарею.

Как повысить эффективность отопления, если мало места

Если комната небольшая и разместить мебель на достаточном расстоянии от радиатора сложно, можно рассмотреть вариант с вертикальными радиаторами. Они занимают меньше места вдоль стены и дают больше возможностей для расположения диванов и других крупных предметов.

Еще один вариант - установить за радиатором специальную светоотражающую пленку, которая помогает направлять тепло обратно в помещение. В то же время самый простой шаг, не требующий дополнительных затрат, - освободить пространство перед батареей и не закрывать её шторами. Это поможет рациональнее использовать тепло и может уменьшить необходимость в более длительной работе отопления для поддержания комфортной температуры.

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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