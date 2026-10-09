Как быстро согреться дома без отопления: что нужно надеть

Вы узнаете:
- Как согреться дома без отопления зимой
- Какие вещи помогают сохранить тепло
- Как защитить жилье от холода и сквозняков
Житель Новой Зеландии, у 25 лет не имевший дома обогревателей или батарей, составил перечень способов пережить холодное время года без отопления.
Главред узнал, что согреться без электроэнергии или отопления можно, если знать несколько лайфхаков. О них пишет издание Express.
Как согреться без отопления
Первая рекомендация касается не жилья, а гардероба: головной убор в помещении автор считает самым дешевым и быстрым инструментом.
"Сохранение тепла головы имеет значительно больший эффект, чем кажется, и простое одевание шапки может быстро согреть вас", - отмечает он.
Следующий уровень – базовый слой утепления под привычной домашней одеждой. Речь идет о комплектах термобелья, которые он носил под спортивными штанами и шерстяным свитером.
Отдельное внимание следует уделить ногам. Автор советует одевать дома два слоя носков – легкие и более теплые, похожие на домашние тапочки.
Также стоит позаботиться о том, чтобы самое жилье не теряло тепло. Дневное тепло, которое успела накопить комната, легче всего потратить именно в вечерние часы.
"Только начинает садиться солнце, закрывайте все шторы, чтобы сохранить дневное тепло", - советует он.
Самыми эффективными он считает шторы от пола до потолка, которые перекрывают холодному воздуху путь сквозь щели в окнах.
А обычное свернутое полотенце у порога не дает сквозняку заходить из-под входной двери.
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Об источнике: Express.co.uk
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