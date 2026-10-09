Как быстро согреться дома без отопления: что нужно надеть

Чтобы согреться в холодный вечер без отопления, не обязательно покупать обогреватели.

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Согреться без отопления можно за счет обычной одежды / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube (иллюстративные)

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Житель Новой Зеландии, у 25 лет не имевший дома обогревателей или батарей, составил перечень способов пережить холодное время года без отопления.

Главред узнал, что согреться без электроэнергии или отопления можно, если знать несколько лайфхаков. О них пишет издание Express.

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Как согреться без отопления

Первая рекомендация касается не жилья, а гардероба: головной убор в помещении автор считает самым дешевым и быстрым инструментом.

"Сохранение тепла головы имеет значительно больший эффект, чем кажется, и простое одевание шапки может быстро согреть вас", - отмечает он.

Следующий уровень – базовый слой утепления под привычной домашней одеждой. Речь идет о комплектах термобелья, которые он носил под спортивными штанами и шерстяным свитером.

Как согреться без отопления / Инфографика: Главред

Отдельное внимание следует уделить ногам. Автор советует одевать дома два слоя носков – легкие и более теплые, похожие на домашние тапочки.

Также стоит позаботиться о том, чтобы самое жилье не теряло тепло. Дневное тепло, которое успела накопить комната, легче всего потратить именно в вечерние часы.

"Только начинает садиться солнце, закрывайте все шторы, чтобы сохранить дневное тепло", - советует он.

Самыми эффективными он считает шторы от пола до потолка, которые перекрывают холодному воздуху путь сквозь щели в окнах.

А обычное свернутое полотенце у порога не дает сквозняку заходить из-под входной двери.

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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