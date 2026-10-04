Что нужно сделать с батареями в октябре перед началом отопительного сезона

Простое действие на 5 минут поможет после включения отопления быстрее прогреть комнату.

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Комната нагреется быстрее и лучше, если не забыть выполнить одно действие с батареей / Коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Зачем спускать воздух из батарей в октябре

Как правильно проветрить радиатор за несколько минут

Как понять, что из батареи уже вышел весь воздух

Перед началом отопительного сезона в батареях в большинстве домов скапливается воздух. На его спуск нужно потратить всего 5 минут, но в результате при включении отопления комната нагреется быстрее.

Главред узнал, как правильно спустить воздух из батарей в октябре, чтобы с началом отопительного сезона не возникло проблем. Об этом, как пишет Express, рассказали специалисты по отопительным системам, инженеры компании Vaillant.

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"Разгерметизация радиатора - это процесс удаления воздуха, скопившегося в системе отопления. Это повышает эффективность обогрева, устраняет раздражающие звуки (стук или бульканье) и, в конечном итоге, позволяет сэкономить средства на оплате отопления в долгосрочной перспективе", - подчеркнули они.

Как подготовить батареи к отопительному сезону / Инфографика: Главред

Как спустить воздух из батарей

Для этой процедуры понадобятся специальный ключ, которым открывают клапан, а также ведро и тряпка.

В верхней части батареи нужно найти клапан в виде небольшого круглого отверстия с квадратной выемкой внутри. Затем ключ необходимо повернуть против часовой стрелки на четверть или пол-оборота - больше не нужно.

Сигналом служит шипение. Как только оно появилось, крутить дальше не стоит, иначе вода уйдет раньше времени. Когда звук стихает и из отверстия течет только жидкость, клапан закрывают по часовой стрелке, не перетягивая резьбу.

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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