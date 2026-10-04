Что нужно сделать с батареями в октябре перед началом отопительного сезона

Вы узнаете:
- Зачем спускать воздух из батарей в октябре
- Как правильно проветрить радиатор за несколько минут
- Как понять, что из батареи уже вышел весь воздух
Перед началом отопительного сезона в батареях в большинстве домов скапливается воздух. На его спуск нужно потратить всего 5 минут, но в результате при включении отопления комната нагреется быстрее.
Главред узнал, как правильно спустить воздух из батарей в октябре, чтобы с началом отопительного сезона не возникло проблем. Об этом, как пишет Express, рассказали специалисты по отопительным системам, инженеры компании Vaillant.
"Разгерметизация радиатора - это процесс удаления воздуха, скопившегося в системе отопления. Это повышает эффективность обогрева, устраняет раздражающие звуки (стук или бульканье) и, в конечном итоге, позволяет сэкономить средства на оплате отопления в долгосрочной перспективе", - подчеркнули они.
Как спустить воздух из батарей
Для этой процедуры понадобятся специальный ключ, которым открывают клапан, а также ведро и тряпка.
В верхней части батареи нужно найти клапан в виде небольшого круглого отверстия с квадратной выемкой внутри. Затем ключ необходимо повернуть против часовой стрелки на четверть или пол-оборота - больше не нужно.
Сигналом служит шипение. Как только оно появилось, крутить дальше не стоит, иначе вода уйдет раньше времени. Когда звук стихает и из отверстия течет только жидкость, клапан закрывают по часовой стрелке, не перетягивая резьбу.
Еще новости:
- Твёрдое или жидкое мыло: какое на самом деле более гигиеничное и безопасное для рук
- Стирка и чистка вещей в октябре: как правильно подготовить свой гардероб
- Зачем смешивать чеснок с лавровым листом: эффект удивит уже через 3 дня
Об источнике: Express.co.uk
Express.co.uk - это британский новостной сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред