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Твёрдое или жидкое мыло: какое на самом деле более гигиенично и безопасно для рук

Марина Иваненко
3 октября 2026, 19:46
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Действительно ли твердое мыло накапливает микробы и уступает жидкому - какое мыло лучше использовать дома, как его хранить и почему важно правильно мыть руки.
Какое мыло лучше удаляет бактерии и вирусы
Какое мыло лучше всего удаляет бактерии и вирусы / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Накапливаются ли микробы на твердом мыле
  • Как правильно хранить кусок мыла
  • Какое мыло удобнее для совместного использования

Обычный кусок мыла - простое, бюджетное и привычное средство в любой ванной комнате. Однако когда одной мыльницей пользуются несколько человек, возникает логичный вопрос: скапливаются ли на поверхности мыла микробы и является ли жидкое мыло более гигиеничным выбором? Главред расскажет об этом подробнее.

Как сообщает издание Martha Stewart, Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) отмечают, что как твердое, так и жидкое мыло одинаково эффективно удаляют вирусы и бактерии. Однако оба вида имеют свои особенности загрязнения и правила использования.

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Микробы на твердом мыле - существует ли реальная угроза

Исследования показывают, что на поверхности брускового мыла действительно могут обнаруживаться бактерии. В частности, в исследовании 1984 года около 90% образцов твердого мыла имели бактериальный налет, тогда как среди образцов жидкого мыла этот показатель составлял всего 8%.

Однако наличие бактерий на мыле не означает их автоматическую передачу на кожу. В ходе эксперимента бруски намеренно загрязнили высокими концентрациями бактерий E. coli и Pseudomonas aeruginosa. После того как 16 участников вымыли ими руки, на их коже не обнаружили никаких следов тестовых бактерий. Благодаря смыванию водой и образованию пены микроорганизмы легко покидают поверхность рук вместе с пеной.

Как правильно хранить твердое мыло

Бактерии могут выживать во влажной среде. Если мыло постоянно лежит в воде, оно размягчается, а на его поверхности создаются более благоприятные условия для накопления микроорганизмов. Чтобы этого избежать, стоит соблюдать несколько простых правил.

Выбирайте правильную мыльницу

Используйте подставки с решеткой или отверстиями, через которые может стекать вода и циркулировать воздух.

Держите мыло подальше от струи воды

Размещайте мыльницу там, где на нее не попадают постоянные брызги из крана или душа.

Регулярно ухаживайте за мыльницей

Смывайте мыльный налет с самой подставки. Если на бруске заметна грязь, его можно промыть под проточной водой перед использованием.

Видео о том, каким мылом лучше пользоваться, можно посмотреть здесь:

Когда жидкое мыло удобнее

Жидкое мыло может быть более практичным выбором для людных мест, семей с детьми или ситуаций, когда одним средством пользуется много людей. В этом случае отсутствует прямой контакт многих рук с одним куском мыла.

Однако жидкое мыло также требует правильного ухода.

Не доливайте мыло в полупустой дозатор

CDC предостерегает от доливания свежего средства к остаткам старого мыла, поскольку это может способствовать бактериальному загрязнению всей порции.

Дезинфицируйте флакон

Перед новым наполнением дозатор следует полностью опорожнить, вымыть и высушить.

Используйте картриджи

Герметичные сменные блоки снижают риск попадания бактерий извне.

Какое мыло оказывает меньшее воздействие на окружающую среду

Твердое мыло имеет определенные преимущества с точки зрения воздействия на окружающую среду. Оно более концентрированное, требует меньше ресурсов для транспортировки и часто продается в бумажной или картонной упаковке вместо пластиковых бутылок.

Уменьшить воздействие жидкого мыла на окружающую среду можно с помощью больших заправочных блоков и многократного использования одного дозатора.

Правильное мытье рук важнее, чем форма мыла

Какой бы формат мыла ни использовался, качество очистки зависит прежде всего от правильной техники мытья рук.

  1. Смочите руки чистой проточной водой и нанесите мыло.
  2. Намыльте ладони, тыльную сторону рук, участки между пальцами и под ногтями.
  3. Натирайте руки не менее 20 секунд. Ориентир - два раза спеть песню "Happy Birthday".
  4. Тщательно смойте пену водой и вытрите руки чистым полотенцем или высушите их воздухом.

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Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти отточенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, простые советы по развлечениям, а также различные рекомендации по уходу за красотой.

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