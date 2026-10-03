Твёрдое или жидкое мыло: какое на самом деле более гигиенично и безопасно для рук

О чём вы узнаете:
- Накапливаются ли микробы на твердом мыле
- Как правильно хранить кусок мыла
- Какое мыло удобнее для совместного использования
Обычный кусок мыла - простое, бюджетное и привычное средство в любой ванной комнате. Однако когда одной мыльницей пользуются несколько человек, возникает логичный вопрос: скапливаются ли на поверхности мыла микробы и является ли жидкое мыло более гигиеничным выбором? Главред расскажет об этом подробнее.
Как сообщает издание Martha Stewart, Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) отмечают, что как твердое, так и жидкое мыло одинаково эффективно удаляют вирусы и бактерии. Однако оба вида имеют свои особенности загрязнения и правила использования.
Микробы на твердом мыле - существует ли реальная угроза
Исследования показывают, что на поверхности брускового мыла действительно могут обнаруживаться бактерии. В частности, в исследовании 1984 года около 90% образцов твердого мыла имели бактериальный налет, тогда как среди образцов жидкого мыла этот показатель составлял всего 8%.
Однако наличие бактерий на мыле не означает их автоматическую передачу на кожу. В ходе эксперимента бруски намеренно загрязнили высокими концентрациями бактерий E. coli и Pseudomonas aeruginosa. После того как 16 участников вымыли ими руки, на их коже не обнаружили никаких следов тестовых бактерий. Благодаря смыванию водой и образованию пены микроорганизмы легко покидают поверхность рук вместе с пеной.
Как правильно хранить твердое мыло
Бактерии могут выживать во влажной среде. Если мыло постоянно лежит в воде, оно размягчается, а на его поверхности создаются более благоприятные условия для накопления микроорганизмов. Чтобы этого избежать, стоит соблюдать несколько простых правил.
Выбирайте правильную мыльницу
Используйте подставки с решеткой или отверстиями, через которые может стекать вода и циркулировать воздух.
Держите мыло подальше от струи воды
Размещайте мыльницу там, где на нее не попадают постоянные брызги из крана или душа.
Регулярно ухаживайте за мыльницей
Смывайте мыльный налет с самой подставки. Если на бруске заметна грязь, его можно промыть под проточной водой перед использованием.
Видео о том, каким мылом лучше пользоваться, можно посмотреть здесь:
Когда жидкое мыло удобнее
Жидкое мыло может быть более практичным выбором для людных мест, семей с детьми или ситуаций, когда одним средством пользуется много людей. В этом случае отсутствует прямой контакт многих рук с одним куском мыла.
Однако жидкое мыло также требует правильного ухода.
Не доливайте мыло в полупустой дозатор
CDC предостерегает от доливания свежего средства к остаткам старого мыла, поскольку это может способствовать бактериальному загрязнению всей порции.
Дезинфицируйте флакон
Перед новым наполнением дозатор следует полностью опорожнить, вымыть и высушить.
Используйте картриджи
Герметичные сменные блоки снижают риск попадания бактерий извне.
Какое мыло оказывает меньшее воздействие на окружающую среду
Твердое мыло имеет определенные преимущества с точки зрения воздействия на окружающую среду. Оно более концентрированное, требует меньше ресурсов для транспортировки и часто продается в бумажной или картонной упаковке вместо пластиковых бутылок.
Уменьшить воздействие жидкого мыла на окружающую среду можно с помощью больших заправочных блоков и многократного использования одного дозатора.
Правильное мытье рук важнее, чем форма мыла
Какой бы формат мыла ни использовался, качество очистки зависит прежде всего от правильной техники мытья рук.
- Смочите руки чистой проточной водой и нанесите мыло.
- Намыльте ладони, тыльную сторону рук, участки между пальцами и под ногтями.
- Натирайте руки не менее 20 секунд. Ориентир - два раза спеть песню "Happy Birthday".
- Тщательно смойте пену водой и вытрите руки чистым полотенцем или высушите их воздухом.
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Об источнике: Martha Stewart
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