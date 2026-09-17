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Неожиданный эффект для паркета - зачем мыть деревянный пол чаем

Марина Иваненко
17 сентября 2026, 18:01
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Черный чай можно использовать для бережного ухода за деревянным полом. Узнайте, как приготовить раствор и правильно его применять.
Для чего используют черный чай при уборке
Для чего используют черный чай при уборке / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Зачем мыть деревянный пол черным чаем
  • Как приготовить простой чайный раствор для уборки
  • Почему при мытье дерева важно не переборщить с водой

Черный чай - это не только популярный согревающий напиток, но и простое домашнее средство для ухода за домом. Эксперты по домашнему хозяйству рекомендуют использовать его для мытья деревянного пола и паркета как доступную альтернативу некоторым средствам бытовой химии. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает El Cronista, танины и природные вяжущие соединения, содержащиеся в черном чае, могут помогать мягко очищать деревянные поверхности. В то же время чайный настой не стоит использовать вместо специальных средств для ухода за покрытием в случае сильных загрязнений.

видео дня

Чем черный чай может быть полезен для пола

Использование слабого чайного настоя имеет несколько особенностей, благодаря которым его применяют для периодического ухода за деревянными поверхностями:

  • Сохранение цвета: танины могут придавать древесине теплый оттенок и освежать ее внешний вид.
  • Нейтрализация запахов: настой может помочь устранить некоторые неприятные поверхностные запахи.
  • Деликатная очистка: чайный раствор подходит для удаления повседневной поверхностной грязи без чрезмерного использования химических средств.
  • Дополнительный эффект: аромат чайного настоя может быть неприятен для некоторых насекомых, хотя рассчитывать на него как на полноценное средство против вредителей не стоит.

Видео о том, как правильно мыть пол, можно посмотреть здесь:

Как приготовить чайный раствор

Главное правило при уходе за деревом - использовать как можно меньше влаги. Избыток воды может проникать в стыки и структуру древесины, вызывая набухание или деформацию покрытия.

  • Вскипятите 1 литр воды и заварите в ней 3–4 пакетика черного чая.
  • Оставьте настой на 10–15 минут, после чего выньте пакетики и дайте жидкости полностью остыть.
  • Слегка смочите тряпку из микрофибры в чайном настое и тщательно отожмите её. Она должна быть лишь слегка влажной, а не мокрой.
  • Протрите пол вдоль волокон древесины, не допуская образования луж и скопления влаги на поверхности.
Как долго оставлять чистящие средства перед тем, как смыть их
Как долго оставлять чистящие средства перед тем, как смыть их / инфографика - Главред

Чайный раствор лучше использовать для периодической легкой уборки. При сильных загрязнениях, появлении плесени или массовом заражении насекомыми требуются специальные средства и соответствующий уход.

Перед первым использованием рекомендуется нанести небольшое количество раствора на незаметный участок пола. Это поможет проверить, как настой повлияет на цвет и покрытие конкретной деревянной поверхности.

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