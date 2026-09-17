Зеленский и Трамп могут добиться перемирия между Украиной и РФ – Сибига

Андрей Сибига считает, что именно Соединенные Штаты могут оказать необходимое влияние на Кремль.

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Зеленский и Трамп могут добиться перемирия между Украиной и РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, ua.depositphotos.com

Кратко:

Украина готова к энергетическому перемирию с Россией

На встрече может обсуждаться прекращение атак в акватории Черного моря

Предстоящая встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа может дать конкретный результат в вопросе прекращения российских атак. В Киеве рассчитывают, что переговоры при участии американской стороны помогут приблизить договоренности о перемирии.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина.

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По словам главы МИД, Украина готова к энергетическому перемирию с Россией. Однако Москва пока не проявляет заинтересованности в соответствующей инициативе.

Сибига считает, что именно Соединенные Штаты могут оказать необходимое влияние на Кремль и подтолкнуть российскую сторону к решению о прекращении атак.

"Мы готовимся к встрече президента Зеленского с президентом Трампом на полях Генеральной Ассамблеи ООН, и я считаю, что это может быть одним из главных результатов этой встречи - достижение перемирия", - заявил министр.

Он уточнил, что потенциальные договоренности могут касаться не только прекращения ударов по энергетической инфраструктуре. По его словам, одновременно может обсуждаться прекращение атак в акватории Черного моря.

Сибига также подчеркнул, что Украина продолжает выступать за завершение войны и готова предпринимать для этого необходимые шаги.

"У нас есть предложения, у нас есть видение, как к этому идти. Нам нужна поддержка мира и (нужно) забыть какие-либо иллюзии относительно благих намерений России. Россия понимает только давление", - подытожил глава украинского МИД.

Андрей Сибига / Инфографика: Главред

Когда может закончиться война - военный назвал возможные сроки

Реальные условия для прекращения огня в войне России против Украины могут возникнуть в течение следующего года, однако нынешняя активизация переговоров еще не означает скорого завершения боевых действий. Об этом сообщил командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко в Facebook.

По оценке военного, новая волна дипломатических контактов между США, Украиной и Россией не должна создавать в обществе завышенных ожиданий. Он напомнил, что вопрос о прекращении боевых действий обсуждается фактически с самого начала полномасштабной войны.

"Разговоры на всех возможных уровнях о прекращении боевых действий продолжаются столько же, сколько длится сама война", - отметил Федоренко.

Ключевой проблемой для скорейшего прекращения войны Федоренко считает нынешние возможности Кремля продолжать агрессию. Москва также может рассчитывать на осложнение ситуации в украинском тылу в осенне-зимний период, что снижает её заинтересованность в перерыве.

В то же время, по оценке военного, затяжная война все сильнее истощает Россию и усугубляет проблемы в различных сферах. Именно совокупность этих факторов может изменить ситуацию в ближайшее время.

"Есть основания предположить, что реальные условия для прекращения огня возникнут в течение следующего года", - заявил Федоренко.

Энергетическое перемирие - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Трамп заявил о начале энергетического перемирия между Украиной и Россией. США объявили, что стороны якобы согласились на взаимные ограничения в отношении ударов по гражданской энергетической инфраструктуре.

Зеленский в ответ заявил, что Украина готова не наносить удары по РФ при условии реальной взаимности и надежных гарантий от партнеров. Киев подчеркнул, что формальная договоренность без механизма выполнения не считается достаточной.

В то же время Путин не хочет заключать соглашение о перемирии до наступления зимы, по данным собеседников FT, знакомых с ходом переговоров. Они указали, что атаки РФ на энергетику могут усилить давление на Киев.

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О персоне: Андрей Сибига Андрей Сибига - министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области. С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений. В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года - первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.

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