Зеленский и Трамп могут добиться перемирия между Украиной и РФ – Сибига

Кратко:
- Украина готова к энергетическому перемирию с Россией
- На встрече может обсуждаться прекращение атак в акватории Черного моря
Предстоящая встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа может дать конкретный результат в вопросе прекращения российских атак. В Киеве рассчитывают, что переговоры при участии американской стороны помогут приблизить договоренности о перемирии.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина.
По словам главы МИД, Украина готова к энергетическому перемирию с Россией. Однако Москва пока не проявляет заинтересованности в соответствующей инициативе.
Сибига считает, что именно Соединенные Штаты могут оказать необходимое влияние на Кремль и подтолкнуть российскую сторону к решению о прекращении атак.
"Мы готовимся к встрече президента Зеленского с президентом Трампом на полях Генеральной Ассамблеи ООН, и я считаю, что это может быть одним из главных результатов этой встречи - достижение перемирия", - заявил министр.
Он уточнил, что потенциальные договоренности могут касаться не только прекращения ударов по энергетической инфраструктуре. По его словам, одновременно может обсуждаться прекращение атак в акватории Черного моря.
Сибига также подчеркнул, что Украина продолжает выступать за завершение войны и готова предпринимать для этого необходимые шаги.
"У нас есть предложения, у нас есть видение, как к этому идти. Нам нужна поддержка мира и (нужно) забыть какие-либо иллюзии относительно благих намерений России. Россия понимает только давление", - подытожил глава украинского МИД.
Когда может закончиться война - военный назвал возможные сроки
Реальные условия для прекращения огня в войне России против Украины могут возникнуть в течение следующего года, однако нынешняя активизация переговоров еще не означает скорого завершения боевых действий. Об этом сообщил командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко в Facebook.
По оценке военного, новая волна дипломатических контактов между США, Украиной и Россией не должна создавать в обществе завышенных ожиданий. Он напомнил, что вопрос о прекращении боевых действий обсуждается фактически с самого начала полномасштабной войны.
"Разговоры на всех возможных уровнях о прекращении боевых действий продолжаются столько же, сколько длится сама война", - отметил Федоренко.
Ключевой проблемой для скорейшего прекращения войны Федоренко считает нынешние возможности Кремля продолжать агрессию. Москва также может рассчитывать на осложнение ситуации в украинском тылу в осенне-зимний период, что снижает её заинтересованность в перерыве.
В то же время, по оценке военного, затяжная война все сильнее истощает Россию и усугубляет проблемы в различных сферах. Именно совокупность этих факторов может изменить ситуацию в ближайшее время.
"Есть основания предположить, что реальные условия для прекращения огня возникнут в течение следующего года", - заявил Федоренко.
Энергетическое перемирие - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, Трамп заявил о начале энергетического перемирия между Украиной и Россией. США объявили, что стороны якобы согласились на взаимные ограничения в отношении ударов по гражданской энергетической инфраструктуре.
Зеленский в ответ заявил, что Украина готова не наносить удары по РФ при условии реальной взаимности и надежных гарантий от партнеров. Киев подчеркнул, что формальная договоренность без механизма выполнения не считается достаточной.
В то же время Путин не хочет заключать соглашение о перемирии до наступления зимы, по данным собеседников FT, знакомых с ходом переговоров. Они указали, что атаки РФ на энергетику могут усилить давление на Киев.
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О персоне: Андрей Сибига
Андрей Сибига - министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области.
С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений.
В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года - первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.
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