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Осенний посев на даче: семь лучших культур для посадки в сентябре и под зиму

Анна Ярославская
17 сентября 2026, 10:17
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Сентябрь - переходный месяц, но он вовсе не означает конец овощного сезона.
Редис, лук, шпинат
Что лучше всего сажать осенью: назван списко культур / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Читайте в материале:

  • Прохладная осенняя погода улучшает вкус капусты кале
  • Разовые посевы зелени лучше заменять интервальными
  • Органическая мульча и агроволокно спасут посевы от морозов

Лето заканчивается в сентябре, но это не означает, что огородный сезон должен завершаться вместе с ним. Земля еще хранит летнее тепло, температура воздуха постепенно снижается, а многие холодостойкие овощи именно в это время чувствуют себя особенно хорошо. Начало осени - самое время посадить культуры, которые быстро созревают и успеют дать урожай, а также морозостойкие растения, способные укорениться до зимы и порадовать ранним весенним урожаем.

Что можно посеять в сентябре в открытый грунт, пишет издание GardeningKnowHow.

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1. Шпинат

Шпинат прекрасно растет в прохладную погоду, а летняя жара часто заставляет его быстро идти в стрелку, поэтому осень - отличное время для его выращивания. Посейте семена, и уже через 30–40 дней сможете собирать молодую зелень. Более зрелые листья тоже можно использовать в пищу - главное, успеть собрать их до наступления заморозков.

Если до конца сезона еще достаточно времени, сеять шпинат можно с интервалом примерно в неделю. Так урожай будет созревать постепенно, а свежая зелень не закончится сразу.

В регионах с мягкими зимами шпинат можно оставить зимовать в грунте, чтобы получить ранний весенний урожай. Легкое агроволокно и слой мульчи вокруг растений помогут защитить их от холода и сохранить до весны. Тогда уже в начале сезона можно будет собрать первую партию зрелых листьев.

Что любит и чего не любит шпинат
Что любит и чего не любит шпинат / Инфографика: Главред

2. Кале

Кале - одна из самых холодостойких овощных культур, поэтому обязательно стоит рассмотреть ее для осенней посадки. Более того, прохладная погода делает листья капусты кале нежнее и придает им более сладкий вкус.

Можно посеять семена, однако кале растет медленнее шпината. Поэтому, в зависимости от того, когда вы начинаете посадку и насколько суровы зимы в вашем регионе, имеет смысл приобрести готовую рассаду.

Собирать можно как молодые листья, так и полностью сформировавшуюся зелень. Растения будут пригодны для сбора урожая всю осень и даже зимой - все зависит от климата и погоды.

Если зимы в вашем регионе мягкие, дополнительное укрытие капусте кале обычно не требуется. В более холодном климате используйте колпачки-укрытия или агроволокно, особенно если хотите продолжать сбор урожая после первых заморозков.

3. Редис

Редис любит прохладу и отличается очень быстрым созреванием - это одна из самых скороспелых овощных культур. Семена можно посеять в сентябре и получить первый урожай уже примерно через три недели.

Чтобы собирать редис постепенно, сейте его партиями с небольшими интервалами. Так за сезон можно получить несколько урожаев.

Поскольку редис созревает быстро, дополнительная защита от холода ему, скорее всего, не понадобится. Если отдельные растения все еще продолжают развиваться при резком снижении температуры, используйте легкое агроволокно и мульчу, чтобы защитить корнеплоды от холода.

Что любит и чего не любит редис
Что любит и чего не любит редис / Инфографика: Главред

4. Зелень для зимних салатов

Осенью можно посеять сразу несколько видов холодостойкой листовой зелени и создать небольшой салатный огород. Хорошо подойдут руккола и салатные смеси типа месклуна.

Молодые листья можно будет собирать уже через несколько недель. Как и в случае с редисом, семена лучше высевать постепенно - это позволит получать свежую зелень на протяжении всей осени.

В зависимости от погоды и наличия укрытия, например агроволокна, выращивать такую зелень можно всю осень и даже зимой. Колпаки, агроволокно и холодные парники помогают значительно продлить сезон.

Хороший вариант - выращивать салатную зелень в контейнерах. При необходимости их гораздо проще перенести в защищенное место или укрыть от холода.

5. Чеснок

Если посадить чеснок сейчас, он успеет сформировать корневую систему до зимы. Урожай придется ждать до следующего лета, поэтому эта культура подойдет тем, кто готов немного потерпеть ради будущего результата.

Зубчики чеснока высаживают донцем вниз, оставляя между ними несколько сантиметров. После посадки почву желательно замульчировать достаточно толстым слоем органического материала. Мульча защитит зубчики и корни от холода и выпирания растений из земли во время промерзания и оттаивания почвы.

Чеснок будет готов к уборке следующим летом, когда его листья начнут желтеть и постепенно отмирать.

Для посадки выбирайте качественный посадочный материал. Зубчики чеснока из обычного продуктового магазина подходят для выращивания далеко не всегда.

Что любит и чего не любит чеснок
Что любит и чего не любит чеснок / Инфографика: Главред

6. Зимостойкий лук-севок

Как и чеснок, лук можно посадить осенью, чтобы получить урожай в следующем году. Выбирайте зимостойкие сорта, предназначенные для подзимней посадки.

Севок высаживайте корешками вниз в заранее подготовленную почву. Оставляйте между луковицами достаточно места, ориентируясь на размер, которого достигнет будущая луковица.

После посадки замульчируйте грядку, чтобы защитить растения от зимнего холода. Если зимы в вашем регионе особенно суровые, может понадобиться и дополнительное укрытие агроволокном.

В зависимости от сорта и климатических условий лук можно будет собирать следующей весной или в начале лета.

7. Бобы

Бобы, или конские бобы, прекрасно подходят для подзимнего выращивания в регионах с мягкими зимами. Семена можно высевать непосредственно в открытый грунт, но выбирайте сорта, обладающие достаточной морозостойкостью.

Посеянные осенью бобы способны перезимовать и дать ранний урожай следующей весной.

Для дополнительной защиты замульчируйте почву вокруг растений. По мере роста им также понадобится вертикальная опора - особенно если участок хорошо продувается ветром.

Если зимы в вашем регионе непредсказуемы или ожидается резкое похолодание, молодые растения лучше укрыть агроволокном или защитными колпаками.

Как подготовить почву перед осенней посадкой

Чтобы осенние посадки дали хороший результат, сначала уделите внимание подготовке почвы. Уберите остатки летних культур и сорняки. Добавьте компост или другую органику - это поможет сделать грунт более рыхлым и питательным.

Если почва уплотнилась за лето, разрыхлите ее и убедитесь, что она хорошо пропускает воду. Застой влаги может навредить молодым растениям.

После посева семян или высадки рассады не забывайте регулярно поливать растения. Осенью полив обычно можно постепенно сокращать, однако молодые всходы и недавно высаженная рассада нуждаются во влаге. Если дождей нет, обязательно поливайте грядки.

Контейнерные растения могут требовать более частого полива, поскольку почва в горшках пересыхает быстрее.

Очень важно следить за погодой. Не стоит рассчитывать на то, что осенняя и зимняя погода будет стабильной и предсказуемой. Регулярно проверяйте прогноз и заранее готовьте укрытия, если ожидаются ранние заморозки, морозы или внезапное похолодание.

Для защиты растений можно использовать агроволокно, старые простыни, специальные колпаки или контейнеры, которые при необходимости легко перенести в более теплое место.

Ранее Главред писал, что высаженные в сентябре цветы наращивают корни и зацветают быстрее весной. Читайте материал: Какие цветы посадить в сентябре: список лучших многолетников.

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Об источнике: Gardening Know How

Gardening Know How (@Gardeningknowhow) - это официальный YouTube-канал крупного одноименного англоязычного интернет-портала, который является одним из самых популярных ресурсов по садоводству, огородничеству и растениеводству.

На канале можно найти практические советы по садоводству, уходу за комнатными и садовыми растениями, выращиванию овощей и фруктов, борьбе с вредителями и болезнями, ландшафтному дизайну.

Канал является медиа-продолжением сайта Gardening Know How (основан в 2007 году). Контент создается командой профессиональных садоводов, агрономов, авторов книг по ботанике и ландшафтных дизайнеров.

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