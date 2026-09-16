Личный номер Меган Маркл оказался в публичном доступе: куда попал телефон

Меган Маркл добавили в родительский чат и это стало огромной проблемой.

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Принц Гарри и Меган Маркл заняты детьми / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Меган Маркл

Меган Маркл столкнулась с неожиданной проблемой после того, как её личный номер телефона оказался доступен посторонним.

По данным Page Six, это произошло в родительском чате школы в WhatsApp, где обучаются её дети.

Сообщается, что герцогиня Сассекская сама добавила свой номер в общий чат для коммуникации с другими родителями. Однако впоследствии информация стала распространяться шире, чем предполагалось, что вызвало обеспокоенность по поводу безопасности.

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Принц Гарри и Меган Маркл переехали в Англию/ фото: instagram.com, Меган Маркл

Источники отмечают, что ситуация привлекла внимание службы охраны, поскольку утечка контактов может представлять риск для частной жизни семьи. При этом неизвестно, каким образом номер вышел за пределы закрытой группы.

Инцидент вызвал активное обсуждение в сети. Одни пользователи считают, что подобные чаты - обычная практика для родителей, другие указывают на необходимость повышенной осторожности, особенно для публичных персон.

Официальных комментариев от представителей Меган Маркл на данный момент не поступало.

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О персоне: Меган Маркл Меган, герцогиня Сассекская - американская актриса и фотомодель, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры" (2011-2018). С 2018 года - супруга принца Гарри, герцога Сассекского (сына британского короля Карла III). В этом браке родила сына Арчи (2019) и дочь Лилибет (2021).

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