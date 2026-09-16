Тыквы будут храниться до весны: как правильно собирать и хранить урожай

О чем вы узнаете:
- Когда собирать тыкву до первых заморозков
- Пять главных признаков зрелости плода
- Как хранить тыкву до 12 месяцев
Сладость и аромат тыквы напрямую зависят от своевременности сбора урожая. Если срезать плод слишком рано, он не успеет набрать сахара, а задержка на грядке грозит подмерзанием и быстрой порчей. Главред расскажет подробнее.
По данным экспертов портала RadioClub, оптимальный период для массового сбора приходится на сентябрь и начало октября - до первых ночных заморозков. Раннеспелые сорта созревают уже в августе (80–90 дней), среднеспелые - в сентябре (100–110 дней), а позднеспелым требуется до 130 дней. Если прогнозируется похолодание, лучше собрать плоды раньше и дать им "дозреть" в помещении.
5 признаков спелости тыквы
- Плодоножка: стала сухой, твёрдой и одревеснелой (коричневой или серой).
- Кожица: приобрела равномерный насыщенный цвет, стала матовой и не вдавливается при нажатии ногтем.
- Звук: при лёгком постукивании слышен глухой, полой звук.
- Земляное пятно: место, которым плод лежал на земле, изменило цвет на кремово-желтый.
- Отсутствие зелени: зеленая плодоножка или пятна на кожуре свидетельствуют о том, что тыква ещё не созрела.
Срезать плоды следует острым секатором или ножом, обязательно оставляя хвостик длиной 4–6 см. Этот "пенек" защищает от проникновения инфекций и испарения влаги. Переносить тыквы за плодоножку запрещено, а любые удары или микротрещины существенно сокращают срок их хранения.
Перед длительным хранением урожай обязательно просушивают в течение 10–14 дней в тёплом, сухом и хорошо проветриваемом помещении (на веранде или в сарае). После этого плоды готовы к закладке.
Правила и условия хранения
- Температурный режим: лучше всего хранить тыквы при температуре от +8 до +15 °C (идеально - +10…+12 °C) и влажности 60–75 %.
- Место в доме: в городской квартире подойдет застекленный балкон (где температура не опускается ниже +5 °C), кладовая или пространство под кроватью.
- Способ укладки: плоды раскладывают на картон или деревянные решетки в один слой так, чтобы они не соприкасались друг с другом.
Видео о том, когда и как собирать тыкву, можно посмотреть здесь:
При соблюдении этих условий целые тыквы хранятся от 4 до 12 месяцев. Главное - избегать сырых и холодных погребов, где из-за влаги быстро начинается гниение. Если тыкву уже разрезали, в холодильнике она простоит до 7 дней, а для длительного хранения мякоть лучше заморозить кубиками или в виде пюре - так она сохраняется до 6 месяцев.
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Об источнике: RadioClub
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