Тыквы будут храниться до весны: как правильно собирать и хранить урожай

Когда собирать тыкву, как определить её зрелость, правильно срезать и подготовить к хранению, чтобы плоды оставались свежими до года.

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Где хранить тыкву зимой / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете:

Когда собирать тыкву до первых заморозков

Пять главных признаков зрелости плода

Как хранить тыкву до 12 месяцев

Сладость и аромат тыквы напрямую зависят от своевременности сбора урожая. Если срезать плод слишком рано, он не успеет набрать сахара, а задержка на грядке грозит подмерзанием и быстрой порчей. Главред расскажет подробнее.

По данным экспертов портала RadioClub, оптимальный период для массового сбора приходится на сентябрь и начало октября - до первых ночных заморозков. Раннеспелые сорта созревают уже в августе (80–90 дней), среднеспелые - в сентябре (100–110 дней), а позднеспелым требуется до 130 дней. Если прогнозируется похолодание, лучше собрать плоды раньше и дать им "дозреть" в помещении.

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5 признаков спелости тыквы

Плодоножка: стала сухой, твёрдой и одревеснелой (коричневой или серой).

стала сухой, твёрдой и одревеснелой (коричневой или серой). Кожица: приобрела равномерный насыщенный цвет, стала матовой и не вдавливается при нажатии ногтем.

приобрела равномерный насыщенный цвет, стала матовой и не вдавливается при нажатии ногтем. Звук: при лёгком постукивании слышен глухой, полой звук.

при лёгком постукивании слышен глухой, полой звук. Земляное пятно: место, которым плод лежал на земле, изменило цвет на кремово-желтый.

место, которым плод лежал на земле, изменило цвет на кремово-желтый. Отсутствие зелени: зеленая плодоножка или пятна на кожуре свидетельствуют о том, что тыква ещё не созрела.

Срезать плоды следует острым секатором или ножом, обязательно оставляя хвостик длиной 4–6 см. Этот "пенек" защищает от проникновения инфекций и испарения влаги. Переносить тыквы за плодоножку запрещено, а любые удары или микротрещины существенно сокращают срок их хранения.

Перед длительным хранением урожай обязательно просушивают в течение 10–14 дней в тёплом, сухом и хорошо проветриваемом помещении (на веранде или в сарае). После этого плоды готовы к закладке.

Что любит и чего не любит тыква / Инфографика: Главред

Правила и условия хранения

Температурный режим: лучше всего хранить тыквы при температуре от +8 до +15 °C (идеально - +10…+12 °C) и влажности 60–75 %.

лучше всего хранить тыквы при температуре от +8 до +15 °C (идеально - +10…+12 °C) и влажности 60–75 %. Место в доме: в городской квартире подойдет застекленный балкон (где температура не опускается ниже +5 °C), кладовая или пространство под кроватью.

в городской квартире подойдет застекленный балкон (где температура не опускается ниже +5 °C), кладовая или пространство под кроватью. Способ укладки: плоды раскладывают на картон или деревянные решетки в один слой так, чтобы они не соприкасались друг с другом.

Видео о том, когда и как собирать тыкву, можно посмотреть здесь:

При соблюдении этих условий целые тыквы хранятся от 4 до 12 месяцев. Главное - избегать сырых и холодных погребов, где из-за влаги быстро начинается гниение. Если тыкву уже разрезали, в холодильнике она простоит до 7 дней, а для длительного хранения мякоть лучше заморозить кубиками или в виде пюре - так она сохраняется до 6 месяцев.

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