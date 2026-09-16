Как правильно мыть овощи перед приготовлением: лайфхаки от итальянского повара

Повар поделился секретами мытья и чистки овощей, которые помогут быстрее готовить.

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Повар дал украинцам важные советы / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Вы узнаете:

Как быстро помыть овощи перед приготовлением

Почему морковь лучше чистить обычным ножом

Овощи являются основой многих блюд, однако их подготовка перед приготовлением может занимать немало времени. Но помыть и почистить овощи можно быстро, если знать несколько хитростей.

Главред узнал, что итальянский повар Марко Черветти поделился на своём YouTube-канале практическими способами, которые помогают быстрее подготовить овощи для приготовления разнообразных блюд.

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Как правильно мыть овощи

Перед приготовлением овощи необходимо тщательно помыть. Для этого их можно окунуть в воду с небольшим количеством уксуса.

"Добавьте немного уксуса и оставьте там (овощи в воде - Главред) минут на пять", - рассказал Черветти.

Если овощи очень грязные, вместо уксуса лучше использовать пищевую соду. Её также нужно добавить в воду, после чего овощи должны полежать в ней несколько минут.

Как долго хранятся овощи и фрукты в холодильнике / Инфографика: Главред

Как правильно чистить морковь

Чтобы почистить овощи, многие используют специальный нож-"экономку". Но, по словам повара, если использовать его для чистки моркови, отходов будет очень много.

Поэтому Черветти советует снимать верхний слой моркови обычным ножом. То же правило действует и для очистки других овощей.

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О персоне: Марко Черветти Марко Черветти (итал. Marco Cervetti, род. 20 августа 1975 года, Алессандрия, Италия) - итальянский повар, работающий и проживающий в Украине, бренд-шеф ресторанных проектов холдинга Fozzy Group, "Сильпо", Le Silpo, предприниматель, пишет Википедия.

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