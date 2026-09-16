Как правильно мыть овощи перед приготовлением: лайфхаки от итальянского повара

Вы узнаете:
- Как быстро помыть овощи перед приготовлением
- Почему морковь лучше чистить обычным ножом
Овощи являются основой многих блюд, однако их подготовка перед приготовлением может занимать немало времени. Но помыть и почистить овощи можно быстро, если знать несколько хитростей.
Главред узнал, что итальянский повар Марко Черветти поделился на своём YouTube-канале практическими способами, которые помогают быстрее подготовить овощи для приготовления разнообразных блюд.
Как правильно мыть овощи
Перед приготовлением овощи необходимо тщательно помыть. Для этого их можно окунуть в воду с небольшим количеством уксуса.
"Добавьте немного уксуса и оставьте там (овощи в воде - Главред) минут на пять", - рассказал Черветти.
Если овощи очень грязные, вместо уксуса лучше использовать пищевую соду. Её также нужно добавить в воду, после чего овощи должны полежать в ней несколько минут.
Как правильно чистить морковь
Чтобы почистить овощи, многие используют специальный нож-"экономку". Но, по словам повара, если использовать его для чистки моркови, отходов будет очень много.
Поэтому Черветти советует снимать верхний слой моркови обычным ножом. То же правило действует и для очистки других овощей.
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О персоне: Марко Черветти
Марко Черветти (итал. Marco Cervetti, род. 20 августа 1975 года, Алессандрия, Италия) - итальянский повар, работающий и проживающий в Украине, бренд-шеф ресторанных проектов холдинга Fozzy Group, "Сильпо", Le Silpo, предприниматель, пишет Википедия.
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