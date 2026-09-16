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Штраф до 34 тысяч и не только: в Украине начнут наказывать "громких" водителей

Руслана Заклинская
16 сентября 2026, 15:23
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Рада в первом чтении поддержала законопроект № 15358 о штрафах за чрезмерный шум от автомобилей и мотоциклов.
Штраф до 34 тысяч и не только: в Украине начнут наказывать
В Украине будут наказывать "шумных" водителей / Коллаж: Главред, фото: Патрульная полиция Киевской области, УНИАН

Главное:

  • Рада в первом чтении поддержала законопроект о штрафах за чрезмерный шум
  • Во время военного положения штрафы - 17 000 и 34 000 грн
  • За повторное нарушение во время войны могут лишать прав

Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект №15358, который предусматривает ответственность за управление транспортными средствами с превышением допустимого уровня шума. За документ проголосовал 261 народный депутат. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Законопроект предусматривает штрафы за чрезмерный шум от автомобилей и мотоциклов. Штрафы для водителей в размере 8 500 гривен предусмотрены в мирное время, а за повторное нарушение - 17 000 гривен.

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Во время военного положения штрафы могут составлять 17 000 гривен, а за повторное нарушение - 34 000 гривен. Также за повторное нарушение в условиях военного положения предлагается лишать водительских прав на срок от трех до шести месяцев.

Авторы законопроекта объясняют эту инициативу необходимостью уменьшить акустическую дезориентацию сил ПВО и мобильных огневых групп. Громкие звуки автомобилей и мотоциклов во время войны могут напоминать звуки вражеских беспилотников и вызывать дополнительную тревогу среди населения.

В то же время закон еще не вступил в силу. Документ готовят ко второму чтению, а допустимые уровни шума и механизм их измерения должны быть определены отдельно.

В Украине может появиться система штрафных баллов для водителей

Глава патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий рассказывал ранее, что в Украине планируют ввести систему штрафных баллов для водителей, однако механизм её работы пока вызывает немало дискуссий.

штрафные баллы
Штрафные баллы для водителей / Инфографика: Главред

"Есть ещё один спорный вопрос, который требует обсуждения и, всё-таки, решения - это автоматическая фиксация нарушений. Сейчас ответственность в таких случаях часто несет владелец автомобиля, а не тот, кто фактически находился за рулем. Это затрудняет корректное начисление баллов именно водителю-нарушителю", - отметил он.

По его словам, именно поэтому предлагается не начислять штрафные баллы за нарушения, зафиксированные автоматическими камерами или средствами фото- и видеофиксации.

Изменения для водителей в Украине - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, Киевская городская прокуратура сообщила, что в Киеве водитель без прав стал виновником ДТП со смертельным исходом. В сообщении отмечается, что в результате столкновения погибла 51-летняя водительница Hyundai.

Министр внутренних дел Иван Выговский сообщил о планах по усилению контроля за соблюдением правил дорожного движения. В частности, в сообщении речь шла о возвращении патрульных "Фантомов" и запуске десятков камер автоматической фиксации скорости.

Комитет Верховной Рады поддержал законопроект №15358 об ответственности за чрезмерный шум от транспортных средств. Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, в документе предусмотрен штраф в размере 34 тыс. грн и возможное лишение прав за повторные нарушения.

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О персоне: Ярослав Железняк

Железняк Ярослав - украинский экономист, преподаватель Киевской школы экономики. Народный депутат Украины IX созыва от партии "Голос", сообщает Википедия.

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