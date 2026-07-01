Нарушал неоднократно: в Киеве водитель без прав стал виновником смертельного ДТП

В сети появилась информация о предыдущих правонарушениях подозреваемого.

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Подозреваемого хотят оставить под стражей без права на освобождение под залог / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua/

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В Киеве водитель без прав устроил смертельное ДТП

До аварии водителя уже наказывали за отсутствие прав

На подозреваемого якобы ранее поступали жалобы в полицию из-за других нарушений ПДД

30 июня около 9 утра 21-летний водитель BMW устроил смертельное ДТП в Подольском районе Киева. Как сообщили в Киевской городской прокуратуре, фигурант не имел водительского удостоверения.

Водителю уже сообщено о подозрении в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека (ч. 2 ст. 286 УК Украины).

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"Установлено, что водитель автомобиля BMW двигался в пределах первой полосы по улице Ивана Выговского. Перестраиваясь в соседнюю полосу, он совершил боковое столкновение с автомобилем Mercedes-Benz, а также с задней частью автомобиля Daewoo Lanos. Впоследствии автомобиль подозреваемого вылетел на полосу встречного движения. Уже там произошло столкновение с Hyundai Sonata и KIA Magentis", - говорится в сообщении.

Скриншот из Telegram-канала Главред

Смотрите видео с места ДТП:

В результате столкновения 51-летняя водительница автомобиля "Hyundai Sonata" погибла на месте.

"Прибор "Драгер" показал, что на момент ДТП подозреваемый был трезв. В результате аварии он получил закрытую черепно-мозговую травму и ушиб грудной клетки. Травмы получила и пассажирка BMW. Давать показания водитель отказался", - добавили в прокуратуре.

Подозреваемый не впервые пренебрег ПДД

В прокуратуре также отметили, что подозреваемый уже дважды привлекался к административной ответственности за отсутствие водительского удостоверения. Теперь же в суд направлено ходатайство о содержании подозреваемого под стражей без права внесения залога.

В то же время в Telegram-канале "Киев ИНФО" появилось фото, на котором видно, как водитель BMW якобы парковался еще до аварии. Жители ЖК "Варшавский-2" якобы неоднократно обращались в полицию по поводу этого горе-водителя, но реакции не последовало.

Парковка подозреваемого накануне ДТП / фото: t.me/kievinfo_kyiv

ДТП в Украине - последние новости по теме

Напомним, Главред писал, что в июне в городе Шептицкий Львовской области произошло смертельное ДТП с участием двух легковых автомобилей. В результате аварии погибла женщина, еще четверо человек получили травмы и были госпитализированы.

Ранее, 5 июня, сообщалось, что в Киеве в результате ужасного дорожно-транспортного происшествия погиб ученик Киевской вальдорфской школы "София" Григорий Глушич.

Кроме него, в результате этого ДТП погибли еще три человека. Водитель, виновный в аварии, накануне 38 раз нарушал правила дорожного движения. Большинство нарушений касались превышения скорости.

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Об источнике: Киевская городская прокуратура Киевская городская прокуратура - региональный орган Прокуратуры Украины (бывшая прокуратура города Киева), который осуществляет процессуальное руководство в уголовных производствах и поддерживает государственное обвинение на территории столицы.

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