На Львовщине произошло смертельное ДТП: среди пострадавших — дети

Лобовое столкновение автомобилей унесло жизнь женщины, четверо человек находятся в больнице.

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ДТП в Шептицком / Коллаж: Главред, фото: Национальная полиция Украины

Кратко:

В Шептицком два автомобиля столкнулись лоб в лоб

Погибла 58-летняя водительница Peugeot

Травмы получили четверо человек, среди них двое детей

В городе Шептицкий Львовской области произошло смертельное ДТП с участием двух легковых автомобилей. В результате аварии погибла женщина, еще четверо человек получили травмы и были госпитализированы. Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции во Львовской области.

По данным полиции, ДТП произошло 13 июня около 10:40 на улице Радеховской. Предварительно установлено, что столкнулись автомобили Renault Megane под управлением 35-летней женщины и Peugeot Partner, за рулем которого находилась 58-летняя водительница.

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От полученных травм водительница Peugeot скончалась на месте происшествия. Также пострадали водительница Renault и трое ее пассажиров — 36-летний мужчина и двое мальчиков в возрасте 8 и 11 лет. Всех пострадавших доставили в больницу.

По факту аварии следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть человека). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с возможным лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины ДТП.

В Украине будут более строго наказывать нарушителей ПДД — подробности

В Украине планируют ужесточить ответственность для водителей, систематически нарушающих правила дорожного движения. Также изменения коснутся системы фиксации нарушений и использования электротранспорта.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко рассказала, что правительство готовит комплекс решений для уменьшения количества ДТП и повышения дисциплины на дорогах. Среди предложенных изменений:

ужесточение ответственности за систематические нарушения ПДД, в частности превышение скорости;

введение более жестких санкций для водителей-нарушителей;

совершенствование систем автоматической и неавтоматической фиксации нарушений;

законодательное урегулирование использования легкого персонального электротранспорта.

Смертельное ДТП в Киеве — главное

Как ранее сообщал Главред, 5 июня в Киеве произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли четыре человека, среди которых 12-летний мальчик. Водитель автомобиля Mercedes-Benz систематически нарушал правила дорожного движения, что привело к трагическим последствиям.

Напомним, что водитель автомобиля Mercedes перед смертельной аварией в Киеве неоднократно нарушал скоростной режим и совершил несколько ДТП в прошлом. Из-за превышения скорости он не справился с управлением и столкнулся с пешеходами в подземном переходе.

Также ранее сообщалось, что в Киеве в ДТП погиб школьник Григорий Глушич, недавно окончивший 6-й класс.

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Об источнике: патрульная полиция Львовской области Патрульная полиция Львовской области — территориальное подразделение Департамента патрульной полиции НПУ, обеспечивающее общественную безопасность, порядок и защиту прав граждан во Львовской области.

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