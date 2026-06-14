На Львовщине произошло смертельное ДТП: среди пострадавших — дети

Кратко:
- В Шептицком два автомобиля столкнулись лоб в лоб
- Погибла 58-летняя водительница Peugeot
- Травмы получили четверо человек, среди них двое детей
В городе Шептицкий Львовской области произошло смертельное ДТП с участием двух легковых автомобилей. В результате аварии погибла женщина, еще четверо человек получили травмы и были госпитализированы. Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции во Львовской области.
По данным полиции, ДТП произошло 13 июня около 10:40 на улице Радеховской. Предварительно установлено, что столкнулись автомобили Renault Megane под управлением 35-летней женщины и Peugeot Partner, за рулем которого находилась 58-летняя водительница.
От полученных травм водительница Peugeot скончалась на месте происшествия. Также пострадали водительница Renault и трое ее пассажиров — 36-летний мужчина и двое мальчиков в возрасте 8 и 11 лет. Всех пострадавших доставили в больницу.
По факту аварии следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть человека). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с возможным лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.
В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины ДТП.
В Украине будут более строго наказывать нарушителей ПДД — подробности
В Украине планируют ужесточить ответственность для водителей, систематически нарушающих правила дорожного движения. Также изменения коснутся системы фиксации нарушений и использования электротранспорта.
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко рассказала, что правительство готовит комплекс решений для уменьшения количества ДТП и повышения дисциплины на дорогах. Среди предложенных изменений:
- ужесточение ответственности за систематические нарушения ПДД, в частности превышение скорости;
- введение более жестких санкций для водителей-нарушителей;
- совершенствование систем автоматической и неавтоматической фиксации нарушений;
- законодательное урегулирование использования легкого персонального электротранспорта.
Смертельное ДТП в Киеве — главное
Как ранее сообщал Главред, 5 июня в Киеве произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли четыре человека, среди которых 12-летний мальчик. Водитель автомобиля Mercedes-Benz систематически нарушал правила дорожного движения, что привело к трагическим последствиям.
Напомним, что водитель автомобиля Mercedes перед смертельной аварией в Киеве неоднократно нарушал скоростной режим и совершил несколько ДТП в прошлом. Из-за превышения скорости он не справился с управлением и столкнулся с пешеходами в подземном переходе.
Также ранее сообщалось, что в Киеве в ДТП погиб школьник Григорий Глушич, недавно окончивший 6-й класс.
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Об источнике: патрульная полиция Львовской области
Патрульная полиция Львовской области — территориальное подразделение Департамента патрульной полиции НПУ, обеспечивающее общественную безопасность, порядок и защиту прав граждан во Львовской области.
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