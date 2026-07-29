Турист в Румынии чуть не стал добычей медведя из-за смартфона: видео

Хищник подошел к мужчине на трассе Трансфегерашан, пока тот не подозревал об опасности.

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Медведь подошел вплотную к туристу с телефоном / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Кратко:

Дикий медведь подошел почти вплотную к мужчине

Турист смотрел в телефон и не заметил хищника

Люди из машины, ехавшей сзади, напугали медведя

В Румынии турист едва не оказался в опасной ситуации из-за невнимательности. На горной трассе Трансфегерашан дикий медведь подошел почти вплотную к мужчине, который был настолько увлечен телефоном, что не заметил животное. Об этом сообщило издание Gazarul.

Мужчина остановил автомобиль на популярной горной трассе, вышел из салона и начал пользоваться телефоном. Путешественник настолько погрузился в гаджет, что не обратил внимания на опасность рядом.

В этот момент к нему подошел дикий медведь. Хищник оказался буквально у ног туриста, однако мужчина продолжал спокойно смотреть в телефон и не замечал животное.

Смотрите видео, на котором турист едва не стал жертвой медведя:

Турист понял, что рядом находится медведь, лишь через несколько секунд. Увидев хищника, он резко испугался и быстро вернулся к автомобилю.

Еще несколько секунд промедления могли привести к трагической ситуации, ведь медведь в любой момент мог отреагировать агрессивно. Вероятно, пассажиры другой машины, которая ехала сзади и даже приблизилась к месту происшествия, пытались предупредить мужчину об опасности. Однако турист не сразу понял, что происходит.

Новости Румынии

Как ранее сообщал Главред, МИД Румынии подчеркнул необходимость консультаций и инициирования применения статьи 4 НАТО, в частности из-за падения дрона в Галаце. Сообщается, что обломки дронов обнаруживались в Румынии уже 47 раз.

Никушор Дан заявил, что ответственность за инцидент лежит на России и что страна будет работать над укреплением оборонного потенциала. Президент сообщил о ходе расследования и отметил, что дрон перевозил 30 кг взрывчатки.

Аналитики Института изучения войны предупредили о рисках информационных операций и возможном использовании инцидента для прикрытия будущих провокаций. В своём отчёте они отметили, что Москва может создавать информационную ловушку Кремля с целью снятия ответственности.

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Об источнике: Găzarul Găzarul.ro - румынское онлайн-издание, освещающее местные и общенациональные новости. На сайте публикуются материалы об общественных событиях, криминальных делах, политике, экономике, спорте, а также интересные истории и события из разных регионов Румынии.

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