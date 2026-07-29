После встречи с Зеленским Трамп сделал заявление: что он сказал о переговорах

Кратко:
- Трамп и Зеленский встретились в Вашингтоне 28 июля
- Трамп назвал встречу "очень хорошей"
- Лидеры сфотографировались в Белом доме
Президент США Дональд Трамп прокомментировал встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским, которая состоялась в Вашингтоне 28 июля.
По словам главы Булого дома, встреча прошла "очень хорошо".
"Для меня большая честь встретиться с президентом Украины Зеленским. Было обсуждено много вопросов. Встреча прошла очень хорошо", - написал Трамп Truth Social.
Трамп также опубликовал в соцсети фото со встречи, на которых оба лидера позируют на камеру перед СМИ в Белом доме.
Визит Зеленского в Вашингтон и встреча с Трампом
Как писал Главред, 28 июля Владимир Зеленский приехал в Вашингтон на встречу с президентом США Дональдом Трампом.
Двусторонняя встреча Зеленского и Трампа прошла в Белом доме за закрытыми дверями, без представителей СМИ.
Как сообщает Reuters, Зеленский пробыл в Белом доме чуть больше часа. Позже президент встретится с сенаторами.
Зеленский рассказал, что обсудил с Трампом лицензии на производство перехватчиков для ЗРК Patriot.
"Также говорили о дипломатии – важно активизировать дипломатический процесс. Наши команды согласуют детали дальнейшей коммуникации. Благодарен Соединенным Штатам за крепкую поддержку", - сказал украинский президент.
По данным журналистов, Трамп и Зеленский рассмотрели варианты достижения мирного соглашения и вопросы долгосрочного сотрудничества в сфере обороны, в частности возможное предоставление Украине разрешений на производство американского вооружения.
Кроме того, обсуждалась идея визита представителей администрации Трампа - Стива Виткоффа и Джареда Кушнера - в Киев, чтобы усилить дипломатический процесс и придать ему дополнительный импульс.
Трамп также высказался по поводу предложения Зеленского провести прямые переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным.
Отметим также, что Сенат США в ходе процедурного голосования 28 июля поддержал законопроект о санкциях против России и Ирана, который разрабатывал покойный сенатор-республиканец Линдси Грэм. Документ был одобрен всего через несколько часов после похорон Грэма в Вашингтоне и вскоре после встречи президента Украины Владимира Зеленского с сенаторами в Капитолии.
Каких результатов ждать от встречи в Вашингтоне: мнение эксперта
Глава Международного института исследований безопасности Алексей Буряченко считает, что Дональд Трамп будет выбирать между двумя сценариями завершения российско-украинской войны, ориентируясь на промежуточные выборы в США в ноябре.
"Согласно первому сценарию, США давят на Россию вместе с Украиной и европейцами, заставляя Путина сесть за стол переговоров на справедливых условиях. Эти условия предложила и Украина, и европейцы. Тогда Трамп мог бы показать понятный политический результат перед промежуточными выборами, и это было бы реализовано честно, в частности через инструменты гарантий безопасности", - сказал эксперт в комментарии 24 Каналу.
По словам Буряченко, этот вариант приемлем для Украины, но требует серьезной работы со стороны США и европейских партнеров, в частности по ограничению экспорта российского газа и нефти. Готовы ли к этому Вашингтон и Брюссель на фоне масштабирования энергетического кризиса - остается открытым вопросом.
Согласно второму сценарию, США будут постоянно находиться в переговорном процессе, получая предложения от России и одновременно поддерживая диалог с Украиной.
"Такой вариант позволял бы Трампу показать своим избирателям, прежде всего республиканцам, что он не отказывается от обещания завершить войну в Украине. Однако реальных шагов к завершению войны он бы не предпринимал, потому что приоритет оставался бы за Ближним Востоком", - подчеркнул эксперт.
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Об источнике: Truth Social
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